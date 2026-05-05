Vừa mở cửa, vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng mỗi lượng

Mở cửa phiên giao dịch sáng 5/5, giá vàng miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng xuống còn 162-165 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn cũng giảm 1,3 triệu đồng/lượng mỗi chiều xuống 161,5-164,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước sớm điều chỉnh theo xu hướng của vàng thế giới nhưng vẫn đắt hơn thế giới 20 triệu đồng/lượng.

Trên thế giới, giá giao ngay đang giảm mạnh, xuống giao dịch quanh mức 4.523 USD/ounce, phản ánh áp lực bán tháo từ nhà đầu tư khi các yếu tố rủi ro vĩ mô chuyển biến bất lợi, vẫn đang thấp hơn vàng trong nước gần 23 triệu đồng/lượng. Đà giảm chủ yếu xuất phát từ việc đồng USD mạnh lên và lo ngại lạm phát gia tăng do giá năng lượng tăng vọt.

Xung đột giữa Mỹ và Iran tiếp tục căng thẳng đã đẩy giá dầu thô lên trên 113 USD/thùng. Trong khi đó, đồng USD mạnh lên đã khiến vàng - tài sản định giá bằng USD - trở nên đắt đỏ hơn đối với nhà đầu tư nắm giữ ngoại tệ khác, từ đó thúc đẩy lực bán kim loại quý này.

Giá nhiên liệu tăng cao sẽ kéo theo chi phí sản xuất gia tăng, khiến lạm phát toàn cầu có nguy cơ nóng trở lại. Các ngân hàng trung ương, bao gồm cả Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), có thể phải duy trì lãi suất cao trong thời gian dài hơn để kiểm soát giá cả.

Giới phân tích nhận định giá vàng có khả năng dao động trong vùng quanh 4.000 USD. Đà tăng giá vàng sẽ bị hạn chế khi rủi ro lạm phát còn tiếp tục ảnh hưởng đến tâm lý chung của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Fed đã quyết định giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp vào tuần trước. Một số quan chức Fed bày tỏ quan ngại cú sốc giá dầu có thể buộc ngân hàng trung ương phải điều chỉnh thông điệp chính sách, loại bỏ khả năng cắt giảm lãi suất sớm, mở ra kịch bản chi phí vay mượn tăng thêm trong tương lai.

Bart Melek, người đứng đầu chiến lược hàng hóa toàn cầu tại TD Securities, cho biết: "Những tin tức mới nhất rõ ràng không mang lại cho thị trường niềm tin rằng mọi thứ sẽ ổn và một lần nữa làm dấy lên lo ngại về vấn đề lạm phát, cùng với những tín hiệu khá cứng rắn đối với thị trường về lãi suất”.

Ngay cả khi vàng đóng vai trò như một công cụ phòng ngừa lạm phát và bất ổn địa chính trị, kim loại này lại mất đi sức hấp dẫn trong môi trường lãi suất cao vì nó không mang lại lợi suất. Chuyên gia này cho rằng mức hỗ trợ mạnh của vàng sẽ ở quanh mức 4.200 USD/ounce.

Đồng USD tăng mạnh

Đồng USD tăng so với đồng EUR trong bối cảnh xung đột tại Trung Đông khiến tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng, trong khi đồng yên Nhật có thời điểm tăng mạnh, làm dấy lên đồn đoán mới về khả năng giới chức Nhật Bản can thiệp thị trường.

Trên thị trường Mỹ, chỉ số US Dollar Index (DXY) đo lường biến động đồng bạc xanh với 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) tăng 0,31%, hiện ở mức 98,46.

Ngân hàng Nhà nước ngày 4/5 công bố tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam ở mức 25.112 đồng.