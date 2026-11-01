Vụ hack 6,3 tỷ USD: Binance chi tiền túi bù 90% tài sản người dùng

Ngay sau vụ tấn công mạng được đánh giá là nghiêm trọng nhất lịch sử tiền mã hóa, tâm điểm chú ý của thị trường đã đổ dồn vào khả năng thanh khoản thực tế và cách xử lý sự cố của sàn giao dịch lớn nhất thế giới.

Bỏ 6,34 tỷ USD tiền túi bù đắp và nỗi lo thưởng tết của nhân viên

Theo thông báo cập nhật mới nhất từ Binance, sàn đã nâng tỷ lệ bù đắp tài sản bị ảnh hưởng từ 80% lên mức 90%. Hiện tại, toàn bộ 10 đồng tiền mã hóa lớn bao gồm Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Tether (USDT), BNB, Solana (SOL), USDC, XRP, USD1, RLUSD và ZEC đã được đảm bảo an toàn tuyệt đối với tỷ lệ bảo chứng 1:1.

Sàn giao dịch tiền mã hóa Binance cho biết đã khôi phục được 90% số tài sản bị đánh cắp trong vụ tấn công mạng kỷ lục trị giá 6,3 tỷ USD (Ảnh: ET).

Đối với 10% thiệt hại còn lại, chủ yếu là các token có thanh khoản thấp nằm ngoài nhóm trên, sàn đang tiếp tục gom mua bổ sung thông qua thị trường tự do và các kênh giao dịch trực tiếp (OTC). Đồng Giám đốc điều hành Richard Teng cam kết trên mạng xã hội X rằng người dùng sẽ không phải gánh chịu bất kỳ thiệt hại tài chính nào từ biến cố này.

Theo Reuters, Binance đã phải trích lập nội bộ khoảng 6,34 tỷ USD để mua lại lượng token bị tin tặc tẩu tán. Cơ cấu nguồn vốn đền bù khổng lồ này gồm 3 phần chính. Cụ thể, một phần trích từ Quỹ Bảo vệ Tài sản Người dùng (SAFU) trị giá 1 tỷ USD vốn được dự trữ bằng bitcoin, một phần từ Quỹ Bảo hiểm Hợp đồng Tương lai (Futures Insurance Fund) và phần còn lại được lấy thẳng từ ngân quỹ tự có của Binance.

Để chứng minh tính minh bạch, sàn đã chụp nhanh dữ liệu số dư tài sản trên hệ thống vào lúc 7h sáng ngày 31/10 (giờ Việt Nam). Dữ liệu Bằng chứng Dự trữ (Proof of Reserves) sử dụng công nghệ zero-knowledge proof (bằng chứng không tiết lộ thông tin) dự kiến hoàn tất sau 40-50 giờ xử lý để người dùng có thể tự kiểm tra. Cổng rút tiền cũng được lên lịch mở lại đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, phía sau những tuyên bố trấn an của ban điều hành, tâm lý nội bộ lại xuất hiện những gợn sóng. Theo hãng tin Bloomberg, nhiều nhân viên Binance đã âm thầm bàn tán và bày tỏ sự lo ngại về việc liệu khoản tiền thưởng trong năm nay có bị cắt giảm để bù đắp cho con số thiệt hại kỷ lục này hay không. Dù vậy, đại diện Binance khẳng định công ty không dự kiến sự việc sẽ tác động đến các chế độ đãi ngộ này.

Manh mối từ chiếc máy tính xách tay và đòn "thử tải" tinh vi

Về nguồn gốc lỗ hổng, Reuters dẫn lời ông Richard Teng cho biết cuộc xâm nhập bắt nguồn từ một chiếc máy tính xách tay bị kẻ gian can thiệp. Tin tặc đã cài cắm loại mã độc phức tạp có khả năng tự động xóa sạch dấu vết hoạt động nhằm vô hiệu hóa quá trình điều tra kỹ thuật số.

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) cùng các đơn vị phân tích on-chain như Chainalysis, Elliptic và TRM Labs xác định nhóm tin tặc TraderTraitor đứng sau vụ trộm, đồng thời ghi nhận các đối tượng liên tục hoán đổi dòng tiền chiếm đoạt sang mạng lưới Ethereum để tìm cách rửa tiền.

Theo điều tra của Bloomberg, trước khi sự cố bùng nổ, tin tặc đã có màn "tập dượt" rất cẩn thận. Lợi dụng thời điểm sàn giao dịch hoạt động tấp nập vào giữa tuần, nhóm này âm thầm chạy các chuỗi mã độc trên mạng Ethereum với từng giao dịch thử nghiệm trị giá vỏn vẹn vài USD. Mục đích của chúng là kiểm tra công cụ chiếm đoạt quyền kiểm soát các ví lưu ký của Binance.

Đến 16h ngày thứ năm (giờ New York), kẻ tấn công bất ngờ bung toàn lực. Trong khoảng thời gian ngắn, hơn 6 tỷ USD từ các ví tiền số trên ít nhất 4 chuỗi khối khác nhau đã bị rút sạch sang các địa chỉ lạ, khiến tổng thiệt hại cuối cùng leo thang lên mức 6,3 tỷ USD.

Sàn giao dịch tiền số Binance vừa hứng chịu đợt rút ruột tài sản kỷ lục tới 6,3 tỷ USD (Ảnh: OM).

Đêm hoảng loạn tại Abu Dhabi và cơ hội của giới đầu cơ

Cuộc khủng hoảng diễn ra bất ngờ ngay trong đêm đối với các lãnh đạo cao nhất của sàn. Bà Yi He, đồng sáng lập kiêm đồng CEO Binance, đang ở giai đoạn cuối thai kỳ và chuẩn bị đi ngủ tại nhà riêng ở Abu Dhabi vào khoảng 0h30 thì bất ngờ nhận được hàng loạt cảnh báo trên mạng xã hội X.

Ngay lập tức, Binance kích hoạt phòng tác chiến khẩn cấp quy tụ khoảng 100 chuyên gia kỹ thuật và an ninh trên khắp thế giới, phối hợp với FBI và Cơ quan Mật vụ Mỹ. Phản ứng dây chuyền cũng lan nhanh sang toàn ngành. Nhờ cảnh báo sớm từ mạng lưới an ninh mạng SEAL, Tether đã nhanh chóng phong tỏa hơn 1,5 tỷ USD, trong khi Circle đóng băng hơn 800 triệu USD liên quan đến các địa chỉ ví đáng ngờ.

Giữa lúc thị trường chao đảo và giá tiền số lao dốc trong phiên giao dịch ngày thứ sáu, nhiều nhà đầu cơ nhanh nhạy đã coi đây là cơ hội kiếm tiền chớp nhoáng. Anh Morten Christensen, một nhà giao dịch tiền số kiêm chủ trang AirdropAlert.com, chia sẻ trên Bloomberg rằng anh và nhóm bạn trên kênh Discord đã kiếm được hàng chục nghìn USD chỉ trong thời gian ngắn nhờ kịp thời đặt lệnh bán khống ngay khi tin tức về vụ xâm nhập vừa manh nha lan rộng.

Vụ việc được giới chuyên gia xem là lời cảnh tỉnh gay gắt về mức độ an toàn hệ thống, nhất là khi thị trường tiền số đang nỗ lực tìm kiếm sự chấp thuận rộng rãi từ các định chế tài chính truyền thống. Bà Yi He thừa nhận sàn cần phải mạnh tay đầu tư nhiều hơn nữa cho an ninh mạng và siết chặt các tiêu chuẩn bảo mật nội bộ trong thời gian tới.