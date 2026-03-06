Vụ Hà Tĩnh rao bán gần 30kg vàng: Đã có doanh nghiệp đến xem cả lô

Chiều 6/3, lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau một ngày đơn vị này ra thông báo bán gần 30kg vàng tinh khiết được xác lập quyền sở hữu toàn dân với giá hơn 142 tỷ đồng đã có một doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc đăng ký đến xem tài sản.

Doanh nghiệp này đăng ký kiểm tra "tuổi" vàng nhằm xác định chính xác độ tinh khiết, hàm lượng vàng nguyên chất để làm cơ sở định giá trước khi cân nhắc việc mua.

Kho bạc Nhà nước Khu vực VII tại Hà Tĩnh, nơi người dân có thể đăng ký xem tài sản (Ảnh: Dương Nguyên).

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh nhận định, với khối lượng vàng lớn và giá trị lên tới hơn 142 tỷ đồng, đối tượng quan tâm thường là các doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc quy mô lớn, trong khi cá nhân khó có khả năng tham gia.

Cũng theo vị này, mức giá bán hơn 142 tỷ đồng đã được xác định theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp việc bán tài sản lần này không thành công, Sở Tài chính Hà Tĩnh sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục để tiếp tục công khai bán lần thứ 2 và có thể điều chỉnh giá. Tuy nhiên, kết quả cụ thể vẫn phải chờ sau thời hạn xem và đăng ký mua tài sản.

Như báo Dân trí đã đưa tin, ngày 5/3, Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo bán gần 30kg vàng đã được xác lập quyền sở hữu toàn dân, với giá bán hơn 142 tỷ đồng.

Theo thông báo, tài sản niêm yết giá bán là vàng tinh khiết (Au), người dân có thể xem tài sản tại Kho bạc Nhà nước Khu vực VII (số 177 đường Xuân Diệu, phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) đến 17h30 ngày 11/3.

Tang vật của một vụ buôn lậu vàng, được phát hiện tại khu vực biên giới Hà Tĩnh (Ảnh: Thế Mạnh).

Thời hạn đăng ký mua tài sản cũng đến 17h30 ngày 11/3 tại trụ sở Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh cho biết số vàng nêu trên có nguồn gốc từ các vụ buôn lậu vàng, do Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện, tịch thu. Tài sản được công khai giá bán trực tiếp, không tổ chức đấu giá. Vì thế, nếu có nhiều người cùng đăng ký mua, đơn vị sẽ bốc thăm để xác định người được quyền mua tài sản vào lúc 8h30 ngày 12/3.