Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank; mã: VPB) cùng các định chế tài chính hàng đầu thế giới đã tổ chức lễ công bố khoản vay hợp vốn quốc tế với tổng giá trị 730 triệu USD. Sự kiện có sự tham dự của Tổng giám đốc, các lãnh đạo cấp cao VPBank, cùng đại diện các định chế tài chính tham gia giao dịch.

Khoản vay 730 triệu USD, tương đương gần 19.000 tỷ đồng, bao gồm các kỳ hạn 3 năm, 5 năm và 7 năm, được triển khai và giải ngân theo nhiều đợt trong năm 2026.

Nguồn vốn hỗ trợ VPBank tiếp tục đẩy mạnh cung cấp các giải pháp tài chính toàn diện hướng đến doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME), SME do phụ nữ làm chủ hoặc lãnh đạo (WSME) và SME trong lĩnh vực nông nghiệp, phục vụ nhu cầu vốn lưu động, đầu tư nâng cao năng lực sản xuất và mở rộng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Với cơ cấu kỳ hạn đa dạng, khoản vay bổ sung đồng thời nguồn lực trung hạn và dài hạn, qua đó tăng tính chủ động trong cân đối nguồn vốn và củng cố nền tảng tài chính để VPBank triển khai chiến lược 5 năm giai đoạn 2026-2030, gắn mục tiêu tăng trưởng kinh doanh với thúc đẩy tài chính toàn diện và đồng hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Đại diện VPBank và các đối tác tại lễ công bố khoản vay hợp vốn quốc tế (Ảnh: VPBank).

Giao dịch do International Finance Corporation (IFC) và Sumitomo Mitsui Banking Corporation (SMBC) đồng điều phối và thu xếp, quy tụ nhiều định chế tài chính quốc tế lớn.

Nhóm các định chế tài chính phát triển (DFI) gồm IFC, German Investment Corporation (DEG), Proparco - định chế tài chính phát triển thuộc Cơ quan phát triển Pháp (AFD) và The Norwegian Investment Fund for developing countries (Norfund).

Nhóm các ngân hàng xuất nhập khẩu gồm The Export-Import Bank of China (China Eximbank) và The Export–Import Bank of Korea (Korea Eximbank). Nhóm ngân hàng thương mại quốc tế và các tổ chức tài chính khác tham gia giao dịch gồm SMBC, Punjab National Bank, Commercial Bank of Ceylon, Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), Shinhan Bank, Woori Bank và KEXIM Asia Limited.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Đức Vinh, Tổng giám đốc VPBank, nhấn mạnh: “Khoản vay 730 triệu USD tiếp tục khẳng định niềm tin của cộng đồng tài chính quốc tế vào năng lực và định hướng phát triển của VPBank. Với nguồn lực này, chúng tôi có thêm điều kiện để đồng hành cùng khách hàng SME, WSME và SME trong lĩnh vực nông nghiệp, qua đó cụ thể hóa cam kết tăng trưởng gắn với phát triển bền vững, tạo giá trị lâu dài cho cổ đông, khách hàng và xã hội”.

Ông Allen Forlemu, Giám đốc Khối Định chế tài chính Khu vực châu Á - Thái Bình Dương của IFC, cho biết: “Nhu cầu vốn của các SME tại Việt Nam lớn hơn rất nhiều so với khả năng đáp ứng của bất kỳ tổ chức đơn lẻ nào. Quan hệ hợp tác lâu dài với VPBank, cùng niềm tin vào chiến lược và kết quả hoạt động của ngân hàng, đã giúp chúng tôi cấp khoản vay kỳ hạn 7 năm đầu tiên cho một ngân hàng Việt Nam, góp phần củng cố cơ cấu nguồn vốn của VPBank và mở rộng hoạt động cho vay đối với SME.

Bên cạnh nguồn vốn đầu tư của IFC, việc huy động thêm vốn tư nhân giúp chúng tôi gia tăng đáng kể nguồn lực dành cho doanh nghiệp, mở rộng cơ hội tiếp cận tài chính cho những doanh nghiệp đang tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên khắp Việt Nam”.

Tòa nhà VPBank (Ảnh: VPBank).

Bà Reiko Mori, Giám đốc Điều hành, Phó giám đốc Khối Châu Á - Thái Bình Dương của SMBC, chia sẻ: “Là cổ đông chiến lược và đối tác lâu năm của VPBank, chúng tôi vui mừng được đồng hành cùng IFC kết nối các tổ chức tài chính phát triển, cơ quan tín dụng xuất khẩu và ngân hàng thương mại trong một giao dịch chung. Giao dịch này cho thấy quan hệ đối tác có mục tiêu rõ ràng có thể huy động vốn ở quy mô lớn và thúc đẩy tài chính toàn diện trên khắp châu Á”.

Những năm gần đây, VPBank liên tục đẩy mạnh chiến lược phát triển bền vững thông qua việc tích hợp các tiêu chuẩn ESG vào hoạt động kinh doanh, mở rộng quy mô tín dụng xanh, tín dụng xã hội và tăng cường tiếp cận các nguồn vốn quốc tế chất lượng cao. Bên cạnh khoản vay, IFC cũng sẽ hỗ trợ VPBank nâng cao năng lực tài trợ cho lĩnh vực nông nghiệp và mở rộng nguồn vốn dành cho các SME trong lĩnh vực này.

Khoản vay 730 triệu USD tiếp nối chuỗi giao dịch huy động vốn quốc tế quy mô lớn của ngân hàng trong giai đoạn 2025-2026. Tháng 6, ngân hàng cùng 15 định chế tài chính quốc tế đã ký kết khoản vay hợp vốn liên kết bền vững (Sustainability-Linked Loan - SLL) đầu tiên trị giá 1,44 tỷ USD.

Trước đó, trong năm 2025, VPBank cũng đã huy động thành công tổng cộng 2,36 tỷ USD, bao gồm các giao dịch có quy mô lớn như khoản vay hợp vốn quốc tế 1,56 tỷ USD và đợt phát hành 300 triệu USD trái phiếu bền vững quốc tế.

Chuỗi giao dịch với quy mô, kỳ hạn và hình thức huy động ngày càng đa dạng tiếp tục củng cố năng lực tiếp cận thị trường vốn quốc tế của VPBank. Những nguồn lực này góp phần hỗ trợ ngân hàng chủ động hiện thực hóa chiến lược tăng trưởng dài hạn, nâng cao năng lực cung ứng các giải pháp tài chính cho khách hàng, đồng thời phát huy vai trò kết nối dòng vốn quốc tế với nhu cầu phát triển của doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam.