VPBank ra mắt nền tảng giao dịch ngoại tệ online VPBank Forex

Nền tảng được thiết kế hướng đến nhóm người dùng cốt lõi của doanh nghiệp như chủ doanh nghiệp, giám đốc tài chính (CFO), kế toán trưởng và cán bộ chuyên trách quản trị tài chính - những người ra quyết định dựa trên dữ liệu thị trường và đề cao tính chủ động, chính xác.

VPBank Forex cung cấp giải pháp sản phẩm mua bán ngoại tệ toàn diện và linh hoạt bao gồm mua bán ngoại tệ giao ngay (Spot); mua bán ngoại tệ kỳ hạn (Forward) và sẽ bổ sung tính năng hoán đổi ngoại tệ (Swap) với 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường tiền tệ, đáp ứng nhu cầu thanh toán xuất nhập khẩu thường xuyên của doanh nghiệp.

VPBank là ngân hàng tiên phong giúp khách hàng doanh nghiệp mua bán ngoại tệ trên nền tảng số (Ảnh: VPBank).

Trong thực tiễn vận hành, giao dịch ngoại tệ của doanh nghiệp thường gắn với nhiều bước thủ công như liên hệ để hỏi giá, chờ báo giá, trao đổi - xác nhận lại qua email hoặc điện thoại trước khi hoàn tất giao dịch. Quy trình này có thể kéo dài, khiến doanh nghiệp dễ bỏ lỡ “điểm vàng” chốt tỷ giá, đặc biệt khi thị trường biến động nhanh.

Xuất phát từ nhu cầu thực tế đó, VPBank Forex là nền tảng giải quyết hết các “điểm kẹt” của doanh nghiệp khi giao dịch ngoại tệ. Thay vì phụ thuộc vào kênh trao đổi rời rạc hoặc quy trình thủ công, doanh nghiệp có thể thực hiện giao dịch ngoại tệ trực tiếp trên nền tảng số: Từ theo dõi tỷ giá theo thời gian thực đến chốt giao dịch ngay khi tỷ giá đạt kỳ vọng, không phát sinh các bước xác nhận thủ công sau giao dịch. Nhờ đó, thời gian xử lý được rút ngắn từ nhiều giờ xuống chỉ còn vài phút, đồng thời giúp giảm thiểu rủi ro trượt giá do chờ đợi và gia tăng tính chủ động trong quyết định tài chính.

VPBank Forex cũng được tích hợp trực tiếp vào nền tảng ngân hàng số doanh nghiệp VPBank NEOBiz Plus, cho phép khách hàng sử dụng cơ chế đăng nhập một lần (Single Sign-on) để quản trị đa dạng nhu cầu tài chính từ dòng tiền, thanh toán đến giao dịch ngoại tệ. Việc tích hợp này giúp VPBank Forex trở thành mảnh ghép chiến lược trong hệ sinh thái ngân hàng số doanh nghiệp của VPBank, mang đến trải nghiệm thống nhất, liền mạch và thuận tiện.

Việc ra mắt VPBank Forex tiếp tục khẳng định định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời thể hiện cam kết của VPBank trong việc tiên phong mang đến những giải pháp số giúp doanh nghiệp giao dịch nhanh hơn - minh bạch hơn - hiệu quả hơn.

VPBank Forex hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp mua bán 15 cặp đồng tiền phổ biến trên thị trường (Ảnh: VPBank).

Đại diện VPBank nhấn mạnh: “VPBank Forex là một bước đi chiến lược trong lộ trình số hóa toàn diện các dịch vụ tài chính cốt lõi dành cho khách hàng doanh nghiệp của VPBank. Chúng tôi không chỉ số hóa quy trình giao dịch ngoại tệ, mà hướng tới việc trao cho doanh nghiệp năng lực chủ động, từ tiếp cận dữ liệu tỷ giá theo thời gian thực đến chốt giao dịch nhanh chóng, minh bạch và chính xác ngay trên nền tảng số.

VPBank đặt mục tiêu đồng hành cùng doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị tài chính, thích ứng linh hoạt và bền vững hơn trước những biến động ngày càng phức tạp của thị trường”.

Đại diện VPBank cũng cho biết, trong thời gian tới VPBank Forex tiếp tục phát triển tính năng mới, hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa rủi ro tỷ giá, hướng tới mục tiêu trở thành nền tảng giao dịch ngoại hối số hóa toàn diện, gắn với chiến lược quản trị tài chính dài hạn của khách hàng doanh nghiệp.

Trong xu hướng doanh nghiệp ưu tiên tốc độ ra quyết định và tính minh bạch dữ liệu, VPBank Forex được kỳ vọng sẽ trở thành một mảnh ghép quan trọng trong hệ sinh thái số của VPBank, hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu vận hành và quản trị tỷ giá hiệu quả hơn.