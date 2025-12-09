VPBank chung tay vì cộng đồng với khoản tài trợ 40 tỷ đồng cho Bệnh viện Bạch Mai

Ngày 8/12, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) và Bệnh viện Bạch Mai ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với tổng số tiền tài trợ lên tới 40 tỷ đồng nhằm thực hiện các công tác an sinh xã hội, khẳng định vai trò và trách nhiệm của ngân hàng trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.

Theo thỏa thuận, khoản tài trợ này sẽ được sử dụng để tập trung cải thiện điều kiện khám chữa bệnh như nâng cấp cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị y tế hiện đại nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế. Không chỉ vậy, thỏa thuận cũng tạo tiền đề để bệnh viện triển khai các chương trình ưu đãi cho bệnh nhân và cán bộ y tế.

Đại diện 2 đơn vị tại lễ ký kết thỏa thuận hợp tác (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại sự kiện, PGS.TS Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai - cho biết việc xây dựng và phát triển Trung tâm Y tế Quốc tế Bạch Mai trở thành một cơ sở y tế tiêu chuẩn quốc tế không chỉ là nhiệm vụ chiến lược của bệnh viện mà còn là định hướng quan trọng của chính sách quốc gia.

“Mục tiêu của chúng tôi là tạo dựng một điểm đến y tế uy tín, giúp người dân trong nước tiếp cận dịch vụ ngang tầm quốc tế, đồng thời thu hút khách hàng quốc tế, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Sự đồng hành của VPBank không chỉ mang ý nghĩa về vật chất mà còn là nguồn động viên lớn đối với đội ngũ y bác sĩ, tiếp thêm động lực để chúng tôi mang đến dịch vụ y tế tốt nhất cho người dân”, PGS.TS Đào Xuân Cơ nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Đức Vinh - Tổng giám đốc Ngân hàng VPBank - chia sẻ: “Chúng tôi tin rằng sức khỏe là nền tảng của một xã hội thịnh vượng. Khoản tài trợ này không chỉ là sự hỗ trợ về vật chất mà còn là cam kết lâu dài của VPBank trong việc đồng hành cùng cộng đồng, mang đến cơ hội chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho mọi người.

Đây cũng là một phần trong chiến lược phát triển bền vững của VPBank, chúng tôi kỳ vọng sự hợp tác này sẽ tạo nên những thay đổi tích cực, vì một Việt Nam khỏe mạnh và hạnh phúc".

Bệnh viện Bạch Mai là một trong những trung tâm y tế lớn nhất cả nước, bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng đặc biệt đầu tiên tại Việt Nam, sở hữu đội ngũ chuyên gia đầu ngành và hệ thống kỹ thuật cao, có khả năng triển khai nhiều kỹ thuật y học hiện đại ngang tầm khu vực. Bệnh viện đặt mục tiêu trở thành điểm đến y tế uy tín trong khu vực và trên thế giới, cam kết mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người dân.

Việc hợp tác với bệnh viện hàng đầu không chỉ thể hiện nỗ lực của VPBank trong việc đồng hành góp phần nâng cao chất lượng y tế, cải thiện đời sống an sinh xã hội, mà còn thúc đẩy mở rộng hệ sinh thái hợp tác giữa ngân hàng với các đối tác trong nhiều lĩnh vực.

Đẩy mạnh công tác an sinh xã hội là một hoạt động được VPBank triển khai bền bỉ trong nhiều năm nay, tập trung vào hỗ trợ sinh kế - giáo dục - y tế - môi trường, hướng tới mục tiêu lan tỏa giá trị thịnh vượng đến cộng đồng một cách thiết thực.

Vừa qua, ngân hàng đã trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ các hộ dân chịu thiệt hại tại tỉnh Gia Lai tập trung xây dựng và sửa chữa nhà ở; hỗ trợ 30 tỷ đồng cho tỉnh Nghệ An và 10 tỷ đồng hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, nhằm cung cấp nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng và ổn định sinh kế.

Ngân hàng cũng vừa triển khai gói hỗ trợ lãi suất 1.000 tỷ đồng cho các khách hàng bị ảnh hưởng bởi bão lũ. Các chương trình CSR mà VPBank triển khai luôn thể hiện sự nhạy bén trong việc xác định nhu cầu cấp bách của cộng đồng, nhắm đến các tác động thiết thực, kịp thời và nhân văn, từ giáo dục, y tế, môi trường đến hỗ trợ khẩn cấp sau thiên tai đồng thời hướng đến tác động lâu dài. Tính đến cuối năm 2025, tổng nguồn lực mà VPBank cùng với cán bộ, nhân viên và đối tác đóng góp cho các hoạt động xã hội đạt gần 2.000 tỷ đồng.

Thỏa thuận hợp tác với Bệnh viện Bạch Mai lần này một lần nữa thể hiện trách nhiệm xã hội của VPBank và góp phần lan tỏa giá trị nhân văn, thúc đẩy phát triển bền vững ngành y tế, đồng thời khẳng định cam kết lâu dài của VPBank trong việc đóng góp cho xã hội, tạo dựng hình ảnh một ngân hàng tiên phong vì lợi ích cộng đồng, đồng thời củng cố niềm tin và sự gắn kết với khách hàng, đối tác và công chúng.