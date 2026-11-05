Ghi dấu tại những công trình nghìn căn hộ

Từ những khách sạn cao cấp, tổ hợp căn hộ thương mại hiện đại đến các dự án nhà ở xã hội chất lượng cao, mỗi công trình đều đặt ra những yêu cầu khắt khe về chất lượng, tính an toàn và năng lực cung ứng thiết bị điện. Hàng nghìn hệ thống điện phải bảo đảm an toàn, đồng bộ về chất lượng, chủng loại và được cung ứng đúng tiến độ qua nhiều giai đoạn thi công.

VONTA - thương hiệu thiết bị điện thuộc Tập đoàn AMACCAO - đang khẳng định năng lực tại những công trình quy mô lớn, nơi nhà cung cấp phải đáp ứng đồng thời các yêu cầu về sản phẩm, năng lực cung ứng và tiến độ triển khai.

Ngay tại Thủ đô Hà Nội, thiết bị điện VONTA đã hiện diện trong những khách sạn cao cấp, đáp ứng các yêu cầu khắt khe về chất lượng, độ an toàn và tính thẩm mỹ.

Thiết bị điện VONTA đáp ứng yêu cầu khắt khe về chất lượng, tính thẩm mỹ và độ bền tại các dự án khách sạn cao cấp (Ảnh: VONTA).

Tại Thanh Hóa, Happy Home - dự án do Tập đoàn Vingroup phát triển trong quần thể Vinhomes Star City - là một trong những dấu ấn nổi bật. VONTA đã hoàn tất cung cấp công tắc, ổ cắm, aptomat và quạt hút cho 5 tòa nhà thuộc dự án, đồng thời tiếp tục triển khai các hạng mục tiếp theo.

VONTA ghi dấu năng lực cung ứng thiết bị điện tại dự án Happy Home Thanh Hóa (Ảnh phối cảnh dự án).

Tại Bắc Giang, VONTA tiếp tục mở rộng dấu ấn trong các tổ hợp nhà ở cao tầng quy mô lớn. Evergreen gồm 10 tòa chung cư cao 20 tầng với hơn 3.000 căn hộ; Vega Homes Quang Châu có ba tòa nhà ở với khoảng 1.236 căn hộ cùng một tòa nhà thương mại.

Thiết bị điện VONTA góp phần hoàn thiện không gian sống hiện đại, tiện nghi và đồng bộ trong từng căn hộ (Ảnh: VONTA).

Doanh nghiệp đã hoàn tất cung ứng thiết bị cho 4 tòa nhà chất lượng cao tại các dự án trong khu vực, với danh mục gồm đèn chiếu sáng, công tắc, ổ cắm, aptomat, quạt hút và tủ điện âm tường. Khả năng cung cấp nhiều nhóm thiết bị trong cùng một công trình tạo lợi thế về tính đồng bộ, đồng thời hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu trong tổ chức mua sắm, phối hợp kỹ thuật và kiểm soát tiến độ.

Hàng loạt dự án nhà ở cao tầng chất lượng cao ghi dấu sự hiện diện của thiết bị điện VONTA (Ảnh: VONTA).

Tại phân khúc căn hộ thương mại cao cấp, VONTA tiếp tục ghi dấu ấn với khả năng đáp ứng những tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng, độ bền và tính thẩm mỹ của thiết bị điện.

Tiêu biểu là dự án Luxora Bắc Giang do Công ty Cổ phần New Goldsun phát triển, gồm hai tòa tháp 28 tầng với 688 căn hộ, trong đó có loại hình Duplex. Tại đây, VONTA cung cấp công tắc, ổ cắm và đèn LED, góp phần hoàn thiện không gian sống hiện đại, tiện nghi.

Thương hiệu cũng mở rộng phạm vi ứng dụng sang các công trình phục vụ cộng đồng, trong đó có Dự án xây dựng Trường PTNT liên cấp TH và THCS tại Lai Châu.

Từ các dự án nhà ở chất lượng cao, căn hộ cao cấp đến công trình giáo dục, VONTA đang khẳng định bước phát triển mạnh mẽ trong lĩnh vực thiết bị điện công trình, với năng lực đáp ứng đa dạng phân khúc và quy mô xây dựng.

Đưa thiết bị điện mở rộng đường biên, vươn tầm khu vực

Không chỉ hiện diện tại những công trình lớn ở phía Bắc, thiết bị điện VONTA đã vươn tới Quy Nhơn, Khánh Hòa và xuống tận Cà Mau - vùng đất cực Nam của Tổ quốc. Bên cạnh đó, sản phẩm VONTA nhiều lần xuất khẩu sang Đông Nam Á, từng bước đưa thương hiệu thiết bị điện Việt vươn ra thị trường khu vực.

Toàn cảnh Nhà máy sản xuất thiết bị điện VONTA (Ảnh: VONTA).

Với danh mục đa dạng từ công tắc, ổ cắm, aptomat, tủ điện đến đèn LED và quạt hút, VONTA có khả năng cung ứng đồng bộ nhiều hạng mục cho các công trình quy mô lớn, đáp ứng yêu cầu về chất lượng và tiến độ.

Danh mục thiết bị điện đa dạng của VONTA, đáp ứng nhu cầu cung ứng đồng bộ cho các công trình xây dựng (Ảnh: VONTA).

Song hành với năng lực sản xuất, mạng lưới phân phối và đại lý phủ rộng ba miền giúp VONTA khẳng định lợi thế cung ứng và độ phủ thương hiệu trên toàn quốc, đồng thời tạo thuận lợi cho cư dân trong việc mua sắm, thay thế thiết bị, duy trì tính đồng bộ và thẩm mỹ cho không gian sống.

Sức mạnh công nghiệp phía sau thương hiệu

Đằng sau dấu ấn của VONTA tại hàng loạt công trình lớn là nền tảng sản xuất công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ. Hai nhà máy tại Hà Nội và Thái Nguyên, cùng hệ thống máy móc, thiết bị tự động hóa hiện đại, trị giá hàng trăm tỷ đồng, tạo nên sức mạnh sản xuất giúp doanh nghiệp chủ động nguồn hàng, kiểm soát chất lượng và đáp ứng các đơn hàng quy mô lớn.

“Chúng tôi ứng dụng robot và công nghệ tự động hóa vào nhiều công đoạn. Điều này không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn kiểm soát độ chính xác, duy trì chất lượng đồng nhất trong sản xuất hàng loạt”, ông Lương Cường - Giám đốc sản xuất VONTA - cho biết.

Hệ thống robot và dây chuyền tự động hóa hiện đại tại nhà máy VONTA, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm (Ảnh: VONTA).

Bên cạnh đầu tư dây chuyền, VONTA chú trọng kiểm soát nguyên vật liệu, linh kiện đầu vào và đầu tư phòng thí nghiệm phục vụ kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm. Doanh nghiệp áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001:2015 trong phạm vi hoạt động được chứng nhận, kết hợp với sự giám sát chặt chẽ của các chuyên gia nước ngoài trong hoạt động kỹ thuật và sản xuất.

Chuyên gia nước ngoài giám sát quy trình sản xuất, đảm bảo chất lượng sản phẩm VONTA (Ảnh: VONTA).

Với các dự án nhà ở cao tầng và công trình quy mô lớn được triển khai qua nhiều giai đoạn, khả năng duy trì chất lượng đồng nhất và nguồn cung ổn định là lợi thế cạnh tranh quan trọng. Việc làm chủ công nghệ, dây chuyền và các công đoạn sản xuất giúp VONTA chuyển hóa sức mạnh công nghiệp thành năng lực đáp ứng thực tế tại công trường.

Vững nội lực Việt, khẳng định vị thế trên thị trường

Giá trị của thiết bị điện không chỉ được khẳng định khi công trình hoàn thành, mà còn trong suốt quá trình vận hành và sử dụng. Với VONTA, chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi và khả năng hỗ trợ kỹ thuật tiếp tục là những yếu tố quan trọng để xây dựng niềm tin với chủ đầu tư và cư dân.

“Với VONTA, trách nhiệm của nhà sản xuất không kết thúc khi thiết bị được bàn giao cho công trình. Chúng tôi chú trọng xây dựng chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi và đội ngũ hỗ trợ kỹ thuật để kịp thời tiếp nhận, xử lý các vấn đề phát sinh. Một sản phẩm tốt phải đi cùng dịch vụ sau bán hàng đáng tin cậy, để chủ đầu tư yên tâm khi lựa chọn và cư dân an tâm trong suốt quá trình sử dụng”, ông Trần Danh Đạt - Tổng Giám đốc VONTA - chia sẻ.

Tiếp nối dấu ấn năm 2026, VONTA đã khởi động triển khai công tác cung ứng cho nhiều dự án dự kiến khởi công trong năm 2027, tiếp tục mở rộng thị trường và nâng tầm vị thế thương hiệu thiết bị điện Việt trong chuỗi cung ứng xây dựng.