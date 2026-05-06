Vốn xanh không hẳn rẻ, doanh nghiệp vẫn quyết theo đuổi vì lợi ích dài hạn

Chia sẻ tại tọa đàm “Quản trị tốt để hút vốn rẻ - Kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công" do báo Dân trí tổ chức sáng 6/5, bà Nguyễn Ngọc Linh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Chứng khoán DNSE, cho biết công ty chứng khoán là “cầu nối” giữa doanh nghiệp cần huy động vốn và các bên nhà đầu tư cung ứng vốn.

Theo bà Linh, hiện nay, đi cùng với tiềm năng nâng hạng thị trường chứng khoán, dòng vốn ngoại rất quan tâm đến doanh nghiệp Việt Nam. Đây được coi là dòng vốn xanh vì có tiêu chuẩn phát triển bền vững cũng như cam kết của doanh nghiệp về vấn đề quản trị khi tiếp cận dòng vốn này.

Bà Linh cho rằng khi dòng vốn này vào Việt Nam thì sẽ giúp ích cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Thực tế, từ trước đến nay, Việt Nam vẫn đi tìm kiếm các dòng vốn dài hạn, mang tính chất đồng hành với doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp phát triển.

Bà Nguyễn Ngọc Linh (Ảnh: Thành Đông).

Ở phía doanh nghiệp, khi tiếp cận được dòng vốn dài hạn thì cũng giúp giảm được chi phí vốn, từ đó cải thiện biên lợi nhuận. “Do đó, khi nói đến dòng vốn ESG, đây sẽ là động lực cho các công ty niêm yết trên thị trường nói chung và doanh nghiệp nói riêng phát triển”, bà Linh nói.

Áp lực chi phí vốn doanh nghiệp đối mặt

Nói về áp lực chi phí vốn mà doanh nghiệp Việt Nam đang phải đối mặt, TS Lê Xuân Nghĩa, Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển bền vững (CODE), cho biết các doanh nghiệp mới tiếp cận báo cáo ESG vài năm trở lại đây. “Sau khi có thông báo của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về sổ tay hướng dẫn để lập báo cáo về ESG, chúng ta mới thấy áp lực về quản trị xanh với doanh nghiệp Việt Nam chưa quá lớn. Các bên đa số trông chờ vào chỉ đạo của Nhà nước, Chính phủ”, ông Nghĩa nêu.

Nhưng trên thực tế, theo ông Nghĩa, có một loại giấy thông hành vô cùng quan trọng với ESG là “giấy thông hành vào thị trường”. Theo đó, nếu không có báo cáo ESG sẽ không vào được các thị trường lớn như châu Âu. “Đấy mới là cái quan trọng vì khi không đưa vào thị trường lớn thì không thể làm gì hết. Doanh nghiệp không thể được vay nếu như không bán được hàng”, ông Nghĩa cho biết.

Ngoài vay vốn xanh từ ngân hàng, theo ông Nghĩa, vẫn còn nhiều hiệp hội hỗ trợ xanh rất lớn nhưng các doanh nghiệp Việt Nam chưa tiếp cận được hoặc tiếp cận hạn chế do phụ thuộc nhiều vào nguồn vốn ngân hàng thương mại trong nước.

Một kênh huy động vốn khác được chuyên gia chỉ ra là vốn phát hành trái phiếu - hiện tại được các tổ chức quốc tế chấm điểm kỹ lưỡng. Nếu doanh nghiệp không quản trị xanh thì việc phát hành gặp rất nhiều khó khăn.

Kênh huy động từ chứng khoán cũng tương tự. Theo đó, nhà đầu tư ngoại cũng tính đến việc mua cổ phiếu doanh nghiệp nào có lợi nhuận và có khả năng thanh khoản trong ngắn hạn và trung hạn tốt.

TS Lê Xuân Nghĩa (Ảnh: Thành Đông).

Chia sẻ về yếu tố quan trọng giúp doanh nghiệp tạo được niềm tin với ngân hàng và nhà đầu tư, ông Phạm Xuân Hòa, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát, cho rằng đó là minh bạch dữ liệu.

Theo ông, doanh nghiệp có báo cáo ESG rất đẹp, có triển khai nhiều hoạt động bảo vệ môi trường, nhiều hoạt động xã hội và hoạt động quản trị theo các tiêu chuẩn của quản trị ESG nhưng dữ liệu không minh bạch thì chắc chắn là không thu hút và hấp dẫn được với các nhà đầu tư cũng như các ngân hàng quốc tế.

“Với một doanh nghiệp sản xuất trong lĩnh vực nhựa như chúng tôi, việc minh bạch hóa các dữ liệu về nhựa tái sinh, tái chế, tỷ lệ phế thải... không dễ. Nhưng với định hướng công ty thì chúng tôi sẵn sàng làm việc đó và chúng tôi cho rằng đấy là yếu tố quan trọng nhất”, ông Hòa nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Ngọc Linh cũng cho rằng việc minh bạch dữ liệu là yếu tố quan trọng nhất, đặc biệt là với các doanh nghiệp niêm yết. Theo bà, khi các nhà đầu tư lớn rót vốn, họ sẽ bóc tách chỉ số tài chính, đánh giá hoạt động kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp, xem doanh nghiệp có đủ sức chịu đựng và tồn tại trong vòng bao nhiêu năm giữa các biến động thị trường.

Đại diện DNSE thông tin, sau khi doanh nghiệp được nhận xét là có khả năng hoạt động bền vững, nhà đầu tư sẽ bóc tách số liệu tài chính để đánh giá xem doanh nghiệp có minh bạch về tài chính hay không, dòng tiền có tập trung vào hoạt động cốt lõi hay không. Tiếp đến, khi họ đủ sự tin tưởng, sự minh bạch thì mới quyết định xuống tiền đầu cho doanh nghiệp.

Những tiêu chí quản trị nào cần xem xét khi phân bổ các nguồn vốn ưu đãi?

Đại diện Tập đoàn Nhựa Super Trường Phát cho sẻ về một số vướng mắc khi tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi.

Ông Hòa cho biết đầu tiên là mức độ phức tạp của hồ sơ. Theo đó, với các nguồn vốn xanh, nhất là từ quốc tế, năng lực đáp ứng về mặt hồ sơ của các tổ chức quốc tế với một doanh nghiệp Việt Nam gặp nhiều khó khăn.

Thứ hai, nhiều người cho rằng nguồn vốn xanh luôn có chi phí thấp, nhưng thực tế không hẳn như vậy. Doanh nghiệp của ông nhận một khoản vốn xanh trị giá 14 tỷ đồng từ một ngân hàng quốc tế vào năm ngoái, và ông nhận thấy mức chi phí của nguồn vốn này không chênh lệch đáng kể so với các kênh huy động truyền thống.

Ông Phạm Xuân Hòa (Ảnh: Thành Đông).

Tuy nhiên, theo ông giá trị lớn nhất mà vốn xanh mang lại không nằm ở chi phí, mà ở việc nâng cao năng lực tài chính và quản trị. Quá trình tiếp cận nguồn vốn này đòi hỏi doanh nghiệp phải chuẩn hóa hồ sơ, minh bạch hơn và đáp ứng các tiêu chí khắt khe, từ đó giúp cải thiện chất lượng vận hành.

Bên cạnh đó, vốn xanh chủ yếu là vốn tín chấp và có tính dài hạn, phù hợp với những lĩnh vực cần chu kỳ đầu tư dài như nuôi biển. Trong khi các dự án nuôi trồng thủy hải sản thường gắn với thời hạn sử dụng mặt biển từ 30-50 năm, thì nguồn vốn trong nước lại khó đáp ứng được kỳ hạn tương ứng. Đây chính là lợi thế quan trọng khi doanh nghiệp tiếp cận và thu hút được các dòng vốn xanh.

Một khó khăn khác mà doanh nghiệp gặp phải nằm ở yếu tố con người. Theo ông, việc đào tạo và phát triển đội ngũ để triển khai ESG một cách thực chất vẫn còn nhiều thách thức.

“Dù ban lãnh đạo đã nắm rõ các tiêu chuẩn như GRI hay các nguyên tắc quản trị theo ESG, đồng thời có sự thống nhất cao về định hướng và coi đây là một hành trình tích cực trong quản trị doanh nghiệp, nhưng việc lan tỏa nhận thức xuống toàn bộ cán bộ, nhân viên không hề đơn giản”, ông nêu.

Thực tế, doanh nghiệp cũng đã chủ động thành lập các bộ phận chuyên trách như ban ESG, ban vì người lao động, kèm theo các chính sách phụ cấp để khuyến khích sự tham gia.

Tuy nhiên, để các hoạt động ESG được triển khai hiệu quả và đi vào thực chất, vẫn cần nâng cao hơn nữa mức độ hiểu biết và chất lượng đào tạo cho đội ngũ nhân sự. Đây hiện là một trong những rào cản đáng kể trong quá trình thực thi ESG.

Bà Nguyễn Ngọc Linh thì cho hay, trong quá trình DNSE làm cầu nối nguồn vốn từ quỹ nước ngoài vào doanh nghiệp trong nước, nhà đầu tư thường hỏi doanh nghiệp về bộ tiêu chuẩn ESG. Sau đó, họ sẽ rà soát một lượt các tiêu chuẩn đấy.

Bà cho biết có một số tiêu chí họ sẽ đánh giá rất kỹ lưỡng.

Thứ nhất là Hội đồng quản trị và con người. “Họ sẽ xem hội đồng quản trị có đa dạng không, có đủ đại diện cổ đông và có thành viên Hội đồng quản trị độc lập không. Với doanh nghiệp niêm yết thì thuận lợi hơn, vì đã có sẵn những tiêu chuẩn, doanh nghiệp chỉ cần áp dụng theo tiêu chuẩn đó; trong khi với một số doanh nghiệp chưa niêm yết sẽ gặp khó khăn hơn.

Thứ hai, họ đánh giá về quy trình và vận hành chuyển đổi số. Một hệ thống phải đảm bảo được sự minh bạch, thông suốt và số hóa được hiệu suất vận hành để đo đếm, đánh giá.

Thứ ba là sự vững mạnh và minh bạch của dòng tiền, cũng như sức mạnh tài chính của doanh nghiệp. Nhà đầu tư đồng thời quan tâm đến cấu trúc nợ vay của doanh nghiệp.

“Câu chuyện thường xuyên tôi gặp khi một nhà đầu tư đặt vấn đề với doanh nghiệp là doanh nghiệp đang sử dụng dòng vốn ngắn hạn quá nhiều trên tổng vốn của họ. Với nhà đầu tư có kinh nghiệm trên thị trường, họ sẽ soi rất kỹ những doanh nghiệp đang phụ thuộc vào vốn ngắn hạn và đánh giá rằng khi có dòng vốn dài hạn thì doanh nghiệp sẽ sử dụng hiệu quả hay không”, bà nhấn mạnh.