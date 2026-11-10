Mỗi sáng, chị Bích Hạnh (ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) đều đi từ nhà tới chỗ làm ở phường Sài Gòn (khu vực trung tâm quận 1 cũ) bằng metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên. Từ ngày tuyến metro này được đưa vào khai thác, chị cũng thay đổi thói quen dùng phương tiện công cộng đi làm.

Nhiều người dân ở TPHCM cũng chuyển sang metro thay thế các phương tiện cá nhân khác. Theo đại diện Công ty TNHH MTV Đường sắt đô thị số 1, sau gần 2 năm vận hành thương mại, tuyến metro số 1 đã phục vụ khoảng 39,2 triệu lượt hành khách. Riêng 9 tháng đầu năm, lượng khách đạt hơn 18 triệu lượt, tăng khoảng 17,5% so với cùng kỳ.

Tuyến metro số 1 là một trong những công trình hạ tầng tiêu biểu sử dụng vốn ODA Nhật Bản kết hợp với vốn đối ứng từ ngân sách TPHCM. Trong thời gian qua, Nhật Bản luôn là một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu và là nước cung cấp viện trợ ODA lớn nhất cho Việt Nam.

Theo Bộ Tài chính, kể từ khi nối lại viện trợ ODA cho Việt Nam vào năm 1992 đến tháng 5/2026, cam kết ODA vốn vay của Chính phủ Nhật Bản dành cho Chính phủ Việt Nam đạt khoảng 2.926 tỷ yên.

ODA tiếp tục đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt nguồn lực tư nhân

Trao đổi với phóng viên Dân trí, chuyên gia kinh tế, TS Lê Bá Chí Nhân, nhận định vốn ODA Nhật Bản không đơn thuần là nguồn vốn hỗ trợ phát triển, mà còn là một trong những nguồn lực quan trọng góp phần thay đổi cấu trúc hạ tầng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

Có thể nhìn thấy rõ điều đó qua các công trình tiêu biểu. Cụ thể như: Tuyến metro số 1 TPHCM đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy phát triển giao thông công cộng, hướng đến mô hình đô thị hiện đại, giảm áp lực giao thông đường bộ và nâng cao chất lượng sống. Cầu Nhật Tân không chỉ rút ngắn thời gian kết nối trung tâm Hà Nội với sân bay Nội Bài mà còn mở rộng không gian phát triển đô thị, công nghiệp và logistics khu vực phía Bắc. Hay Nhà ga T2 Nội Bài góp phần nâng cao năng lực vận tải hàng không, mở rộng giao thương quốc tế, thu hút đầu tư và phát triển du lịch.

“Giá trị lớn nhất của ODA không nằm ở số vốn giải ngân hay số lượng công trình hoàn thành, mà nằm ở hiệu ứng lan tỏa kinh tế: giảm chi phí logistics, tiết kiệm thời gian lưu thông, tăng năng suất lao động, mở rộng thị trường và kích thích dòng vốn đầu tư tư nhân. Đây chính là những yếu tố trực tiếp cải thiện năng suất tổng hợp và năng lực cạnh tranh quốc gia”, TS Lê Bá Chí Nhân nói.

Tuyến metro số 1 ở TPHCM (Ảnh: Bảo Quyên).

Định hướng chiến lược của Việt Nam trong giai đoạn tới là chuyển từ tư duy tiếp nhận vốn ODA sang tư duy hợp tác phát triển, lấy hiệu quả đầu tư làm thước đo. Theo các chuyên gia, ODA cần đóng vai trò vốn mồi, dẫn dắt nguồn lực tư nhân, hợp tác công tư (PPP) và vốn đầu tư quốc tế. Khi mỗi đồng vốn ODA tạo thêm nhiều giá trị gia tăng cho nền kinh tế, đó mới là thành công thực chất của hợp tác phát triển Việt Nam - Nhật Bản.

Số liệu của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) đến tháng 10 cho thấy JICA đang phối hợp với các đối tác Việt Nam triển khai 12 dự án hợp tác vốn vay ODA. Trong đó, một số dự án tiêu biểu đã ký hiệp định vay (L/A) như khoản vay hỗ trợ ngân sách chung cho Chuyển đổi xanh hướng tới mục tiêu tăng trưởng xanh và thích ứng biến đổi khí hậu 50 tỷ yên; dự án Phát triển cơ sở hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu để hỗ trợ sản xuất cho đồng bào dân tộc các tỉnh miền núi và trung du phía Bắc 17,67 tỷ yên; dự án Phát triển nông thôn có khả năng chống chịu thiên tai 21,59 tỷ Yên Nhật…

Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Kobayashi Yosuke cho biết JICA có lịch sử lâu dài trong việc hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tại Việt Nam. Tổ chức này sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam trong việc phát triển các công trình hạ tầng chiến lược. Các lĩnh vực hỗ trợ bao gồm: cơ sở vật chất cho giáo dục và nghiên cứu, hạ tầng công nghệ tiên tiến, hạ tầng đô thị chiến lược như: đường sắt đô thị, cảng biển, đường bộ, cầu, hệ thống thoát nước, hệ thống xử lý nước thải.

Một đặc điểm nổi bật trong hợp tác của JICA là chú trọng chuyển giao công nghệ từ các doanh nghiệp và tổ chức Nhật Bản cho các đối tác Việt Nam. Mục tiêu của tổ chức này không chỉ là xây dựng cơ sở hạ tầng mà còn là tăng cường năng lực công nghệ và năng lực công nghiệp của Việt Nam trong dài hạn.

Đối tác chiến lược trong làn sóng đầu tư hạ tầng mới

Theo TS Lê Bá Chí Nhân, giai đoạn sắp tới, Nhật Bản có đầy đủ lợi thế trở thành một đối tác chiến lược trong làn sóng đầu tư hạ tầng thế hệ mới của Việt Nam. Lợi thế cạnh tranh của Nhật Bản không chỉ nằm ở tiềm lực tài chính mà quan trọng hơn là năng lực công nghệ, trình độ quản trị và kinh nghiệm phát triển hạ tầng đồng bộ.

Thứ nhất, Nhật Bản sở hữu công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới. Hệ thống đường sắt cao tốc Shinkansen là biểu tượng về tốc độ, an toàn và độ chính xác trong vận hành. Nhật Bản cũng có thế mạnh về công nghệ đường sắt đô thị, hệ thống tín hiệu, điều khiển tự động, quản lý vận hành và bảo trì công trình dài hạn.

Cầu Nhật Tân (Ảnh: DT).

Thứ hai, Nhật Bản có năng lực tài chính và kinh nghiệm triển khai những dự án hạ tầng quy mô lớn thông qua JICA, vốn ODA ưu đãi, tín dụng xuất khẩu và sự tham gia của các tập đoàn công nghiệp. Đặc biệt, Nhật Bản có khả năng kết hợp vốn đầu tư với chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và xây dựng năng lực quản trị. Đây là giá trị mà không phải nhà đầu tư nào cũng có thể cung cấp.

Tuy nhiên, muốn thu hút hiệu quả nguồn lực Nhật Bản, Việt Nam cần thay đổi cách tiếp cận từ thu hút vốn đơn thuần sang thiết kế một hệ sinh thái hợp tác đầu tư. Chuyên gia này đề xuất bốn cơ chế trọng tâm. Một là, xây dựng danh mục dự án chiến lược có quy hoạch rõ ràng, nghiên cứu tiền khả thi minh bạch và cam kết tiến độ thực hiện.

Hai là, thiết kế cơ chế ODA thế hệ mới với lãi suất cạnh tranh, thời hạn vay dài, thủ tục linh hoạt và phân bổ hợp lý rủi ro giữa Nhà nước và nhà đầu tư. Ba là, bảo đảm tính ổn định của chính sách, cơ chế giải phóng mặt bằng, thanh toán và điều chỉnh tổng mức đầu tư, hạn chế tối đa tình trạng dự án kéo dài làm phát sinh chi phí.

Bốn là, đặt điều kiện chuyển giao công nghệ, đào tạo kỹ sư Việt Nam và phát triển doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trong nước.

“Bên cạnh nhập khẩu những đoàn tàu hiện đại, Việt Nam cần từng bước làm chủ công nghệ đường sắt, công nghiệp chế tạo và năng lực vận hành. Về dài hạn, hợp tác với Nhật Bản phải hướng đến mục tiêu biến đầu tư hạ tầng thành động lực hình thành các cực tăng trưởng mới, kết nối đô thị, cảng biển, sân bay, khu công nghiệp và trung tâm logistics. Khi đó, một đồng vốn đầu tư hạ tầng không chỉ tạo ra một công trình, mà còn mở ra cả một không gian phát triển kinh tế mới cho Việt Nam”, TS Nhân nói.

PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình, Quyền Viện trưởng, Viện Phát triển chính sách và năng lực lãnh đạo Đại học Quốc Gia TPHCM (VNU-IPLD), cũng cho rằng đối với ODA Nhật Bản, cần ưu tiên những công trình hạ tầng chiến lược có khả năng tạo sức lan tỏa lớn như giao thông kết nối vùng, logistics, giao thông đô thị, năng lượng sạch và hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu.

Đặc biệt, phải nâng cao chất lượng chuẩn bị dự án, rút ngắn thời gian triển khai, kiểm soát chi phí và bảo đảm hiệu quả khai thác sau đầu tư. ODA dù có nhiều ưu đãi vẫn là nguồn vốn cần sử dụng có trách nhiệm, nhất là đối với các khoản vay phải hoàn trả.

"Cần tạo sự cộng hưởng giữa ODA và vốn FDI. Nếu ODA giúp hoàn thiện hạ tầng, môi trường đầu tư và nguồn nhân lực; FDI khai thác những nền tảng đó để phát triển sản xuất và công nghệ. Khi có sự kết nối tốt, một đồng vốn ODA không chỉ tạo ra một công trình hạ tầng, mà còn có thể kích hoạt thêm nhiều đồng vốn đầu tư tư nhân", PGS.TS Tình nêu.