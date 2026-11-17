Sáng 17/11, tại buổi họp báo giới thiệu Hội thảo quốc tế ngành Dừa - CocoNext 2026, ông Trần Trí Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho biết sau sáp nhập, tỉnh có hơn 121.000ha dừa, chiếm khoảng 60% diện tích dừa cả nước.

Đây là lợi thế lớn để Vĩnh Long phát triển thành một trong những trung tâm quan trọng của ngành dừa Việt Nam.

Theo ông Quang, mục tiêu của tỉnh không chỉ dừng lại ở việc mở rộng diện tích hay gia tăng sản lượng mà quan trọng hơn là nâng cao giá trị trên từng đơn vị diện tích, phát triển công nghiệp chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm và xây dựng thương hiệu.

Thực tế, Việt Nam hiện có sản lượng xấp xỉ 2 tỷ trái dừa mỗi năm, thuộc nhóm quốc gia cung ứng dừa lớn trên thế giới. Dù diện tích không lớn bằng Philippines và Indonesia, ngành dừa Việt Nam đã phát triển được năng lực sản xuất và chế biến, đặc biệt ở nhóm sản phẩm nước dừa.

Tuy nhiên, lợi thế về sản lượng chưa đồng nghĩa với việc giá trị thương mại đã được khai thác tương xứng.

Việt Nam hướng tới trở thành quốc gia hàng đầu thế giới ngành dừa (Ảnh: Nam Bình).

Bà Đặng Huỳnh Ức My, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (AgriS) và Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Bến Tre (Betrimex), cho rằng ngành dừa Việt Nam đã làm chủ nhiều công đoạn sản xuất nhưng giá bán và vị thế thương hiệu vẫn còn nhiều dư địa để bứt phá.

Theo bà, bên cạnh việc tìm kiếm đơn hàng mới, thách thức của ngành hiện nay là khả năng duy trì chất lượng đồng đều khi sản lượng xuất khẩu tăng.

Tại các thị trường như châu Âu và Hoa Kỳ, doanh nghiệp phải đáp ứng yêu cầu nghiêm ngặt về truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và tiến độ giao hàng, trong khi chi phí logistics còn biến động.

Trong khi đó, vùng trồng phân tán, liên kết thu mua chưa ổn định khiến doanh nghiệp gặp khó khi cần mở rộng quy mô sản xuất. Tỷ lệ chế biến sâu còn hạn chế cũng làm thu hẹp cơ hội phát triển những sản phẩm có giá trị cao hơn.

Để giải bài toán này, doanh nghiệp này định hướng đầu tư xuyên suốt chuỗi giá trị, từ nghiên cứu giống, phát triển vùng trồng hữu cơ đến công nghệ bảo quản, chế biến sâu và mở rộng thị trường.

Ngoài 3 trung tâm nghiên cứu và phát triển trong nước đặt tại Vĩnh Long, TPHCM, Tây Ninh, Betrimex còn đặt cơ sở tại Singapore và Australia để kết nối nghiên cứu với nhu cầu thực tế của thị trường.

Dù vậy, theo bà My, đầu tư công nghệ không chỉ dừng ở nhà máy mà cần bắt đầu từ vùng nguyên liệu. Dữ liệu về sản lượng, lịch thu hoạch và chất lượng từng lô dừa sẽ giúp doanh nghiệp chủ động kế hoạch thu mua, đồng thời hỗ trợ các tổ chức tài chính đánh giá nhu cầu vốn của nhà vườn.

Dừa hữu cơ giúp nông dân tránh cảnh “được mùa mất giá”

Dù giá trị ngành dừa tăng trưởng mạnh trong những năm qua, nông dân trồng dừa vẫn phải đối mặt thực tế “được mùa mất giá”. Nhiều thời điểm, giá thu mua dừa giảm mạnh khiến nông dân thua lỗ.

Về vấn đề này, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, cho rằng trong khi thị trường dừa giảm sâu, dừa hữu cơ vẫn được thu mua cao hơn từ 2.000-3.000 đồng/kg.

Do đó, theo ông Quang, để có lợi nhuận tốt hơn, nông dân cần chú trọng giảm chi phí sản xuất, cải thiện quy trình canh tác và tham gia liên kết với doanh nghiệp.

Tỉnh Vĩnh Long đang khuyến khích doanh nghiệp ký kết hợp tác thu mua với nhà vườn nhằm tạo đầu ra ổn định.

Khi có hợp đồng và kế hoạch thu mua rõ ràng, người dân sẽ yên tâm đầu tư sản xuất, hạn chế tình trạng được mùa mất giá. Ngược lại, doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu đáp ứng tiêu chuẩn để duy trì hoạt động chế biến.

Vĩnh Long cũng định hướng xây dựng đề án chuyển đổi số ngành dừa, kết nối vùng trồng với hoạt động thu mua, chế biến và tiêu thụ. Bên cạnh đó, tỉnh kỳ vọng phát triển các mô hình làng nghề hiện đại, kết hợp sản xuất, du lịch và dịch vụ để khai thác thêm giá trị văn hóa của vùng dừa.

Hội thảo CocoNext 2026 dự kiến diễn ra từ 12-13/12 với hơn 500 đại biểu, chuyên gia trong nước và quốc tế tham dự, tỉnh Vĩnh Long kỳ vọng sẽ huy động thêm nguồn lực và tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho ngành dừa.

Dừa tươi bán lẻ tại một siêu thị ở TPHCM (Ảnh: Nam Bình).

Ông Andy Nguyễn, thành viên HĐQT Betrimex, cũng thông tin Philippines và Indonesia là hai nước đi trước trong phát triển ngành dừa tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương, đặc biệt là sản phẩm dừa nước và dầu dừa.

Tuy vậy, với định hướng phát triển và những lợi thế sẵn có hiện nay, trong 5-10 năm tới, Việt Nam có thể hướng tới vị thế quốc gia hàng đầu thế giới về ngành dừa.

“Để hiện thực hóa mục tiêu này, cần xây dựng được sự liên kết chặt chẽ giữa nông dân, doanh nghiệp và các nhà khoa học. Đây cũng là điều kiện để ngành dừa không chỉ tăng kim ngạch xuất khẩu mà còn nâng giá trị thực sự cho toàn chuỗi sản xuất”, ông Andy Nguyễn nhận định.