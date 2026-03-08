Vợ tỷ phú Vượng có vị trí mới; loạt công ty ra động thái sau tin chiến sự

Vợ tỷ phú Phạm Nhật Vượng trở thành Chủ tịch công ty Xanh SM

Bà Phạm Thu Hương - vợ của tỷ phú Phạm Nhật Vượng và hiện là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Vingroup - đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT GSM, thay cho ông Phan Thành Long.

Hành động của doanh nghiệp sau tin chiến sự Trung Đông

Căng thẳng tại Trung Đông tiếp tục tạo áp lực lên chuỗi cung ứng năng lượng toàn cầu. Trước diễn biến này, các doanh nghiệp trong nước đã triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm nguồn cung xăng dầu và khí gas cho thị trường nội địa.

Nhiều hãng tàu biển quốc tế đồng loạt thông báo phụ phí chiến tranh do phải đi đường vòng để né vùng chiến sự, chi phí logistics do đó tăng vọt, tạo áp lực lớn cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trong khi đó, doanh nghiệp xuất nhập khẩu Việt Nam lo lắng cho các lô hàng đang lênh đênh trên biển và nguy cơ thiếu hụt container rỗng.

Xuất khẩu điều Việt Nam sang các thị trường Trung Đông những năm gần đây đã tăng trưởng đáng kể (Ảnh: Huân Trần).

Cựu chủ tịch LDG trở lại sau thời gian bị truy tố

Ông Phạm Khánh Hưng, cựu Chủ tịch HĐQT LDG, quay trở lại làm Chủ tịch Hội đồng chiến lược của doanh nghiệp này, sau thời gian bị truy tố và chịu án phạt.

Các đại gia bất động sản cũng vay ngân hàng tới 14%/năm

Lãi suất gia tăng, nhiều doanh nghiệp bất động sản cũng phải vay ngân hàng tới 14%/năm . Một số khác được áp dụng mức lãi cố định thấp hơn hoặc có biên độ thả nổi 4-4,5%/năm.

Chuyên gia cho rằng tình hình hiện nay tiếp tục đặt ra bài toán doanh nghiệp bất động sản muốn đi đường dài, bền vững cần tổ chức lại mô hình vốn, cần phát triển các nguồn dài hạn. Nếu không thay đổi tư duy này, doanh nghiệp sẽ luôn bị động trước biến động lãi suất và tín dụng.

ACV kinh doanh ra sao dưới thời Chủ tịch HĐQT Vũ Thế Phiệt?

ACV là đơn vị quản lý 22 cảng hàng không trên cả nước và hiện là chủ đầu tư dự án sân bay Long Thành có quy mô khoảng 5.000ha, với tổng mức đầu tư gần 337.000 tỷ đồng.

Ông Vũ Thế Phiệt (Ảnh: ACV).

Công ty đang có quy mô tổng tài sản lên đến 90.918 tỷ đồng (tương đương 3,5 tỷ USD). Trong đó, với lượng tiền mặt dồi dào lên đến hàng tỷ USD, công ty thu về hàng nghìn tỷ đồng lãi ngân hàng mỗi năm.

Trước sự vụ liên quan đến ông Vũ Thế Phiệt, ACV biến động mạnh về lãnh đạo cấp cao và có cập nhật mới đây. Theo đó, ông Lê Văn Khiên - Thành viên HĐQT - được bổ nhiệm kiêm thêm chức vụ Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp từ ngày 25/2. Trước khi có quyết định này, vị trí Người đại diện theo pháp luật do ông Vũ Thế Phiệt, Chủ tịch HĐQT, đảm nhiệm.

Cựu Phó Cục trưởng Cục Hàng không làm Phó tổng giám đốc Bamboo Airways

Nguyên Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Võ Huy Cường được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc hãng bay từng do cựu Chủ tịch Trịnh Văn Quyết điều hành.

Ông Võ Huy Cường được giới thiệu là lãnh đạo có bề dày kinh nghiệm và sự am hiểu sâu sắc về quản lý, điều hành trong lĩnh vực hàng không.

Giai đoạn 2022-2023, ông từng đảm nhiệm vai trò Cố vấn cao cấp của Bamboo Airways, phụ trách tham mưu về công tác đảm bảo an toàn khai thác bay và nâng cao chất lượng dịch vụ.