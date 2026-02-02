VNPT EPAY ghi danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2025

VNR500 là bảng xếp hạng dựa trên các tiêu chí tổng hợp như năng lực tài chính, quy mô hoạt động, doanh thu, lợi nhuận, tài sản và đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của các doanh nghiệp hàng đầu trong nước.

Năm 2025 là năm thứ 3 liên tiếp VNPT EPAY nằm trong VNR500, với thứ hạng 380 tại bảng các doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam. Việc góp mặt trong danh sách này không chỉ phản ánh chiến lược phát triển bền vững, mà còn là minh chứng cho sức bật mạnh mẽ của VNPT EPAY trong bối cảnh nền kinh tế số Việt Nam đang chuyển mình.

Đại diện VNPT EPAY nhận giải Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2025 (Ảnh: VNPT EPAY).

Trước bối cảnh Chính phủ đẩy mạnh ứng dụng các giải pháp không dùng tiền mặt, VNPT EPAY liên tục cập nhật công nghệ, mở rộng dịch vụ và đa dạng hóa phương thức thanh toán để bắt kịp xu hướng thị trường.

Năm 2025 VNPT EPAY liên tục ra mắt các giải pháp thanh toán đón đầu xu hướng. Nổi bật là sự xuất hiện của SoftPOS - biến điện thoại thông minh thành thiết bị chấp nhận thanh toán, giúp doanh nghiệp tối ưu chi phí.

Cùng với đó, dịch vụ Trích nợ tự động (Auto Debit) đã trở thành "chìa khóa" giúp đối tác thu phí định kỳ, được triển khai thành công trong lĩnh vực giao thông khi hợp tác cùng Công ty Cổ phần Giao thông số Việt Nam (ePass), đang mở rộng sang các ngành như điện, nước, học phí và quản lý tòa nhà.

Cũng trong năm 2025, VNPT EPAY đã thực hiện nâng cấp Cổng thanh toán MegaPay, bổ sung thêm các phương thức thanh toán qua số tài khoản và thẻ UnionPay.

Việc nâng cấp này góp phần tối ưu trải nghiệm thanh toán cho người dùng trong nước, đồng thời mở rộng lựa chọn thanh toán, đưa MegaPay trở thành một trong những cổng thanh toán có hệ sinh thái phương thức thanh toán đa dạng trên thị trường

Song song với việc cải tiến sản phẩm, VNPT EPAY chú trọng mở rộng mạng lưới đối tác ở các lĩnh vực tiềm năng có nhu cầu số hóa cao như y tế, giao thông, giáo dục và các dịch vụ công. Đơn vị cung cấp giải pháp thanh toán giúp rút ngắn quy trình, giảm áp lực cho nhân viên và mang lại sự tiện lợi tối đa cho người dân, góp phần hiện thực hóa mục tiêu xã hội không dùng tiền mặt.

Nỗ lực này kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy thanh toán số, nâng cao tiện ích cho xã hội và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững trong những năm tiếp theo.

Kết thúc năm 2025, VNPT EPAY nâng tổng sản lượng giao dịch lên mức 136.000 tỷ đồng. Con số này cho thấy hoạt động doanh nghiệp đang trên đà phát triển tích cực trong năm 2025 và kỳ vọng sẽ còn tăng trưởng vượt bậc trong năm 2026.

Năm 2026, VNPT EPAY được Ngân hàng Nhà nước gia hạn Giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán (được cấp lần đầu năm 2016), củng cố nền tảng pháp lý và cam kết đồng hành lâu dài cùng đối tác.

“Sự phát triển của VNPT EPAY góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số quốc gia, đưa Việt Nam tiệm cận với các tiêu chuẩn thanh toán hiện đại của khu vực và thế giới.

Trong giai đoạn tới, công ty đặt mục tiêu tiếp tục đổi mới công nghệ, tăng cường hợp tác với các ngân hàng và đối tác toàn ngành, mở rộng các giải pháp thanh toán số toàn diện cho doanh nghiệp và người tiêu dùng cá nhân”, đại diện VNPT EPAY khẳng định.