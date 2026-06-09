VN-Index thủng mốc 1.800 điểm, nhà đầu tư có nên "bắt đáy"?

Thị trường chứng khoán mở đầu tuần mới bằng một phiên giảm sâu khi áp lực bán gia tăng trên diện rộng, kéo VN-Index đánh mất ngưỡng tâm lý quan trọng 1.800 điểm. Diễn biến này phản ánh tâm lý thận trọng và xu hướng phòng thủ đang chi phối quyết định của nhiều nhà đầu tư sau giai đoạn thị trường liên tiếp suy yếu.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 8/6, VN-Index giảm 48,37 điểm, tương đương 2,63%, xuống còn 1.790,53 điểm. Chỉ số VN30 cũng mất 49,47 điểm, tương đương 2,49%, về 1.936,8 điểm. Thị trường ghi nhận sắc đỏ áp đảo với 246 mã giảm giá trên sàn HoSE, trong đó nhiều nhóm ngành như bất động sản, công nghệ, viễn thông, bán lẻ, bảo hiểm, điện, thủy sản và hóa chất chịu áp lực bán mạnh.

Chứng khoán giảm (Ảnh: Hữu Khoa).

Theo Chứng khoán SHS, thị trường đã có phiên giao dịch "khá tiêu cực" khi VN-Index tạo khoảng trống giảm giá ngay từ đầu phiên. Áp lực bán gia tăng mạnh hơn trong buổi chiều, đặc biệt sau khi chỉ số không giữ được mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Diễn biến giá giảm đi kèm thanh khoản gia tăng phản ánh tâm lý nhà đầu tư ngày càng bi quan hơn.

Công ty này nhận định sau giai đoạn tích lũy kém tích cực trong vùng 1.800-1.850 điểm, xu hướng ngắn hạn của VN-Index trở nên tiêu cực hơn khi ngưỡng hỗ trợ 1.800 điểm bị xuyên thủng. Trong các phiên tới, chỉ số có thể xuất hiện nhịp phục hồi để kiểm định lại vùng kháng cự 1.800 điểm, song vẫn đối mặt nguy cơ điều chỉnh về khu vực 1.750 điểm, tương ứng vùng giá trung bình 200 phiên.

SHS cũng lưu ý phần lớn các nhóm ngành hiện duy trì xu hướng tích lũy hoặc suy giảm trong ngắn và trung hạn. Thanh khoản chỉ gia tăng khi thị trường giảm mạnh trong khi suy yếu ở các nhịp hồi phục, cho thấy tâm lý nhà đầu tư kém lạc quan.

Công ty khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng hợp lý, hạn chế bán tháo nếu thị trường tiếp tục điều chỉnh và các chỉ số rơi vào trạng thái quá bán ngắn hạn. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế.

Trong khi đó, Chứng khoán Tiên Phong (TPS) cho rằng nhịp giảm mạnh của VN-Index xuất phát từ áp lực bán lan tỏa trên nhiều nhóm cổ phiếu, khiến chỉ số đánh mất ngưỡng hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tuy nhiên, dù thanh khoản khớp lệnh tăng so với phiên trước, giá trị giao dịch vẫn thấp hơn mức bình quân 20 phiên.

Theo TPS, điều này cho thấy nguyên nhân chính của đợt giảm không phải là lực bán đột biến mà đến từ sự thận trọng của dòng tiền và xu hướng đứng ngoài quan sát của nhà đầu tư. Công ty nhận định thị trường có thể tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn khi đang tìm kiếm vùng cân bằng mới. Sau khi bị xuyên thủng, khu vực 1.800 điểm nhiều khả năng sẽ trở thành vùng kháng cự gần.

Công ty chứng khoán này đánh giá vùng hỗ trợ quan trọng tiếp theo của VN-Index nằm quanh 1.745 điểm, tương ứng đường trung bình động 200 ngày (MA200). Đây được xem là khu vực có thể thu hút lực cầu quay trở lại, hỗ trợ quá trình cân bằng của thị trường trong những phiên tới. Nhà đầu tư được khuyến nghị ưu tiên quản trị rủi ro và hạn chế mua đuổi khi xu hướng ngắn hạn vẫn suy yếu.

Ở góc nhìn kỹ thuật, Chứng khoán Vietcap cho biết VN-Index đóng cửa tại mức thấp nhất trong ngày, giảm 2,6% và đánh mất mốc hỗ trợ tâm lý 1.800 điểm. Tâm lý phòng vệ rủi ro trên thị trường cùng với đà giảm của nhóm cổ phiếu thuộc hệ sinh thái Vingroup đã góp phần kích hoạt làn sóng bán tháo trên diện rộng.

Đáng chú ý, thanh khoản thị trường tăng 37% so với phiên trước và gia tăng mạnh vào buổi chiều khi áp lực bán dâng cao. Vietcap cho rằng độ rộng thị trường tiêu cực trong các nhịp hồi phục gần đây đã tạo điều kiện để lực bán quay trở lại mạnh hơn.

Về mặt kỹ thuật, công ty nhận định VN-Index đã vi phạm đường trung bình động MA50 quanh vùng 1.820 điểm, qua đó kéo dài xu hướng điều chỉnh với mục tiêu tiếp theo là khu vực 1.745 điểm. Nếu xuất hiện các nhịp hồi ngắn hạn, vùng 1.800-1.820 điểm sẽ là khu vực cản đáng chú ý.

Theo Vietcap, việc thị trường giảm trên diện rộng cùng thanh khoản tăng cho thấy tâm lý tiêu cực đang chiếm ưu thế. Trong bối cảnh VN-Index vẫn vận động dưới mốc 1.800 điểm và chưa ghi nhận lực cầu giá thấp đủ mạnh, rủi ro điều chỉnh tiếp tục được đánh giá ở mức cao. Công ty khuyến nghị nhà đầu tư hạn chế mở mới các vị thế ngắn hạn cho đến khi hoạt động mua vào cải thiện rõ rệt.