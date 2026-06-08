VN-Index mất hơn 48 điểm, cổ phiếu "vua" nhà ở xã hội ngược dòng tăng trần

Thị trường chứng khoán ngày 8/6 trải qua một phiên giao dịch tiêu cực khi áp lực bán lan rộng trên nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Kết thúc phiên, VN-Index giảm 48,37 điểm (-2,63%) xuống 1.790,53 điểm. Thanh khoản trên HoSE đạt gần 18.286 tỷ đồng. Toàn sàn ghi nhận 66 mã tăng giá, 52 mã đứng giá và tới 250 mã giảm giá.

Chứng khoán mất mốc 1.800 điểm (Ảnh: Hữu Khoa).

Nhóm cổ phiếu tác động tiêu cực nhất tới chỉ số tập trung ở các mã vốn hóa lớn. Theo biểu đồ phân tán ảnh hưởng đến VN-Index, VIC là cổ phiếu kéo giảm mạnh nhất, lấy đi của chỉ số hơn 17 điểm, bỏ xa phần còn lại. Theo sau là VHM, ACB, VPB, TCB, FPT, VIX, HPG, VJC, MSN... Ở chiều ngược lại, số lượng cổ phiếu hỗ trợ thị trường khá hạn chế, nổi bật có LPB, NVL, VCK, HCM, CII, KDH, HQC.

Trong bối cảnh thị trường giảm sâu, một số cổ phiếu vẫn ghi nhận diễn biến tích cực như C32, CIG, PJT, HSL, VNE.

Đáng chú ý, cổ phiếu HQC của "ông vua" nhà ở xã hội Địa ốc Hoàng Quân bất ngờ tăng hết biên độ lên 2.800 đồng/cổ phiếu. Mã này khớp lệnh hơn 15,1 triệu đơn vị, thuộc nhóm có thanh khoản cao trên thị trường. Trong khi phần lớn cổ phiếu bất động sản và nhóm vốn hóa lớn chịu áp lực điều chỉnh, HQC trở thành một trong những điểm sáng hiếm hoi của phiên giao dịch.

Về giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài, khối ngoại tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng. Dữ liệu trên bản đồ giao dịch cho thấy giá trị bán ròng đạt 657 tỷ đồng.

Cổ phiếu FPT là cổ phiếu bị bán ròng mạnh nhất, bên cạnh các mã chịu áp lực bán đáng kể như VHM, MSN, VIC, VPB, SHB, TCB, VIX và HPG. Ở chiều mua, VCB, ACB là cổ phiếu được mua ròng mạnh nhất.