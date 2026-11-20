Đóng cửa phiên giao dịch ngày 20/11, VN-Index gây thất vọng khi giảm về 1.688 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ tư liên tiếp. Không chỉ nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 4 phiên liên tục, mà khối tự doanh của các công ty chứng khoán cũng bán ròng cổ phiếu trị giá hơn 219 tỷ đồng.

Nhiều nhà đầu tư cho biết tài khoản tiếp tục chìm trong sắc đỏ khi loạt cổ phiếu chưa ngừng đà đi xuống.

Nhà đầu tư dùng AI tư vấn chứng khoán ngày càng nhiều

Chị Hoàng Hạnh (một nhà đầu tư ở TPHCM) cho biết đang cầm cổ phiếu FTS ở vùng giá 34.000 đồng, mua từ hồi tháng 9 năm ngoái. Hơn một năm nắm giữ, cổ phiếu chứng khoán thành viên Tập đoàn công nghệ FPT không tăng mà liên tục đi xuống. Mức lỗ tạm tính đối với khoản đầu tư này đã hơn 45%.

“Tôi có hỏi công cụ ChatGPT và Gemini về việc có nên mua trung bình giá FTS lúc này khi nhiều ý kiến cho rằng định giá P/E đã rất rẻ trong nhiều năm. Tuy nhiên, công cụ AI này khuyến nghị là “để hòa vốn, cổ phiếu FTS không chỉ cần tăng 45,6% mà phải tăng khoảng 83,8% từ mức 18.500 đồng (chưa tính phí và thuế). Doanh thu của FTS giảm nhưng chi phí lại tăng, định giá không quá rẻ”. Tôi thấy phân tích cũng hợp lý nên chưa vội mua thêm”, chị Hạnh kể.

Xu hướng ứng dụng AI như công cụ hỗ trợ phân tích, tổng hợp số liệu báo cáo tài chính và đưa ra các khuyến nghị đầu tư ngày càng được nhiều nhà đầu tư cá nhân và tổ chức sử dụng.

ChatGPT trả lời và tư vấn câu hỏi của chị Hạnh (Ảnh chụp màn hình).

Số liệu được ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT Công ty chứng khoán DNSE nêu ra tại DNSE Future Tech Summit 2026 chiều 20/11 ở TPHCM cho thấy AI đã trở thành công cụ quen thuộc của giới tài chính. Có tới 73% nhà đầu tư có tài sản cao sử dụng AI (HSBC/Ipsos, 2026); 98% đội ngũ tư vấn tài chính Morgan Stanley dùng trợ lý AI (Morgan Stanley, 6/2024); 81% doanh nghiệp dịch vụ tài chính toàn cầu ứng dụng AI (Cambridge Centre for Alternative Finance, 2026). Công nghệ AI sẽ ngày càng phổ biến và có chi phí tiếp cận thấp hơn.

Có điều, một vấn đề nhiều nhà đầu tư thường bỏ qua là cách khai thác và sử dụng công nghệ. Theo ông Giang, hiện phần lớn nhà đầu tư mới chỉ sử dụng AI ở mức cơ bản như đặt câu hỏi và nhận câu trả lời. Trong khi đó, chứng khoán DNSE đang xây dựng một nền tảng giúp nhà đầu tư khai thác AI hiệu quả hơn, tích hợp công nghệ này vào quy trình làm việc và ra quyết định, qua đó tiếp cận thông tin nhanh chóng hơn.

Để sử dụng AI hiệu quả, nhà đầu tư cần hiểu rằng công nghệ này có thể đưa ra thông tin sai lệch. Vì vậy, nền tảng của DNSE cho phép người dùng kiểm chứng nội dung do AI cung cấp thông qua trích dẫn trực tiếp từ báo cáo của doanh nghiệp hoặc các đơn vị phân tích. Với cơ chế dẫn nguồn này, nhà đầu tư có thể chủ động kiểm tra thông tin, đồng thời lưu lại quy trình làm việc để sử dụng cho những lần tiếp theo mà không phải thiết lập lại từ đầu.

Ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch HĐQT DNSE (Ảnh: H.Khôi).

Ứng dụng AI mua bán cổ phiếu thua lỗ, ai sẽ chịu trách nhiệm?

Hiện tại, dù thị trường chứng khoán liên tục giảm điểm nhưng thực tế trong bất kỳ giai đoạn nào của chu kỳ kinh tế, đều có thể tìm thấy cơ hội.

Chuyên gia của DNSE nói rằng nhà đầu tư nên dùng AI để tìm kiếm thông tin, sàng lọc cơ hội và phân tích định giá cổ phiếu. Bởi không một chuyên gia phân tích nào có thể nghiên cứu cả ngàn mã cổ phiếu, còn công nghệ AI có khả năng xử lý và phân tích số lượng lớn cổ phiếu, cung cấp thông tin và kiến thức ban đầu hữu ích. Điều này giúp nhà đầu tư tiết kiệm đáng kể thời gian so với việc phải tự đọc hàng trăm báo cáo tài chính và báo cáo phân tích khác nhau.

Dù vậy, ông Giang khẳng định AI không phải là công cụ ra quyết định thay nhà đầu tư. Đây là công cụ hỗ trợ phân tích thông tin nhanh hơn, hiệu quả hơn và diễn giải bằng ngôn ngữ dễ hiểu, từ đó giúp nhà đầu tư có cơ sở đưa ra quyết định.

Ông Trương Quang Bình, Giám đốc nghiên cứu phân tích khách hàng cá nhân, Công ty chứng khoán Yuanta Việt Nam, cho hay một bộ phận nhà đầu tư bắt đầu sử dụng AI chatbot khi mang đến công cụ tổng hợp thông tin nhanh chóng, tiện lợi. Tuy nhiên, nhiều nhà đầu tư có khuynh hướng tin tưởng tuyệt đối thay vì chỉ nên xem nó là công cụ hỗ trợ, nhưng lại thiếu kiến thức về AI.

Nhiều nhà đầu tư dùng AI để tư vấn, thậm chí mua bán cổ phiếu theo AI (Ảnh minh họa).

Bên cạnh đó, ứng dụng AI như Claude, ChatGPT, DeepSeek, Gemini... trong tư vấn lựa chọn cổ phiếu vẫn còn một số hạn chế như tổng hợp thông tin đã công bố; không hiểu được vị thế, mức độ chấp nhận rủi ro của nhà đầu tư. Vì vậy, việc sử dụng AI để đưa ra quyết định cần nhà đầu tư cân nhắc kỹ lưỡng.

“AI không thể dự báo kết quả kinh doanh và dòng tiền của từng doanh nghiệp, khó đưa ra mức định giá hợp lý. Nhà đầu tư cần xem AI là công cụ hỗ trợ thay vì kim chỉ nam và nên trang bị kiến thức, kỹ năng, cách sử dụng các AI để có thể tận dụng công cụ này hiệu quả”, ông Bình nói.