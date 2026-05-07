VinMetal hợp tác Primetals phát triển công nghệ sản xuất thép tiên tiến

Theo đó, hai doanh nghiệp triển khai tổ hợp sản xuất thép tích hợp quy mô lớn tại Hà Tĩnh, bao gồm cả thép dài và thép dẹt, với công nghệ tiên tiến, xanh và số hóa đúng chuẩn mực quốc tế.

Việc hợp tác với Primetals Technologies không chỉ là bước đi chiến lược của VinMetal trong hành trình kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, đồng bộ và quy mô hàng đầu khu vực, mà còn thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc theo đuổi các tiêu chuẩn ESG quốc tế, góp phần định hình một động lực tăng trưởng mới cho ngành công nghiệp luyện kim Việt Nam.

Ông Phạm Nhật Quân Anh (bên trái) và ông Kosei Tsuji (bên phải) ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Theo thỏa thuận, Primetals sẽ đảm nhiệm vai trò đối tác tích hợp công nghệ tổng thể (Technology Integrator), đồng hành cùng VinMetal trong việc kiến tạo và tối ưu hóa giải pháp công nghệ xuyên suốt toàn chuỗi quy trình, từ luyện gang, luyện thép đến cán thép thành phẩm; đồng thời điều phối và đồng bộ hóa các giao diện kỹ thuật giữa các gói thầu và các tổng thầu EPC, đảm bảo tính tích hợp liền mạch ở quy mô tổ hợp.

Hợp tác với Primetals giúp VinMetal giảm thiểu đáng kể các rủi ro tích hợp kỹ thuật trong mô hình triển khai đa gói thầu, đồng thời rút ngắn tiến độ phát triển dự án thông qua việc chuẩn hóa các giải pháp công nghệ và tài chính ngay từ giai đoạn đầu.

Không dừng lại ở phạm vi công nghệ, hai bên cũng định hướng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực then chốt như đào tạo nguồn nhân lực, vận hành - bảo trì và chuyển đổi số, hướng tới tối ưu hóa hiệu quả vận hành tổng thể và phát triển bền vững trong dài hạn.

Buổi lễ ký kết giữa VinMetal và Primetals Technologies (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Phạm Nhật Quân Anh, Tổng giám đốc VinMetal, nhấn mạnh: “Hợp tác với Primetals - đối tác hàng đầu thế giới trong lĩnh vực tích hợp công nghệ luyện kim - là dấu mốc quan trọng trong chiến lược phát triển dài hạn của VinMetal. Chúng tôi hướng tới xây dựng một tổ hợp thép quy mô lớn, hiện đại, xanh và số hóa, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế cao nhất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và vị thế của ngành thép Việt Nam trên bản đồ công nghiệp toàn cầu”.

Ông Kosei Tsuji, Phó chủ tịch điều hành, Tập đoàn Primetals, chia sẻ: “VinMetal là đối tác sở hữu tầm nhìn dài hạn và cam kết rõ ràng đối với phát triển bền vững trong ngành luyện kim. Chúng tôi tin tưởng rằng sự cộng hưởng giữa năng lực công nghệ hàng đầu của Primetals và định hướng chiến lược của VinMetal sẽ kiến tạo nên một tổ hợp thép tiên tiến, hiệu quả và bền vững tại Việt Nam”.

VinMetal đang triển khai dự án nhà máy sản xuất thép tại Khu Kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh), với mục tiêu đưa vào vận hành giai đoạn đầu từ năm 2027. Dự án được định hướng trở thành tổ hợp thép công nghệ cao hàng đầu khu vực, cung cấp các sản phẩm thép chất lượng cao phục vụ phát triển công nghiệp, hạ tầng trong nước và xuất khẩu.

Việc ký kết MoU với Primetals là nền tảng then chốt để VinMetal tăng tốc triển khai dự án, đảm bảo tính đồng bộ vượt trội về công nghệ, tài chính và vận hành, hướng tới kiến tạo một tổ hợp thép hiện đại, hiệu quả và bền vững theo chuẩn mực quốc tế.