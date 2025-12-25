VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM hợp tác với IDICO “xanh hóa” các khu công nghiệp

Đây là sự hợp tác liên ngành giữa năng lượng tái tạo - hạ tầng - sản xuất - giao thông xanh, hướng tới hình thành hệ sinh thái phát triển bền vững, góp phần giảm phát thải carbon và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng xanh tại Việt Nam.

Theo thỏa thuận, 4 công ty thuộc hệ sinh thái xanh của Vingroup sẽ hợp tác với IDICO trong 2 lĩnh vực chính là năng lượng sạch và giao thông xanh.

Cụ thể, ở lĩnh vực năng lượng, Công ty cổ phần năng lượng VinEnergo sẽ cung cấp điện tái tạo cho các khu công nghiệp của IDICO thông qua mô hình mua bán điện trực tiếp (DPPA), kết hợp hệ thống lưu trữ năng lượng (BESS).

Hai bên cũng sẽ hợp tác đầu tư, phát triển và vận hành hoạt động bán lẻ điện tại các khu công nghiệp và cơ sở của IDICO, nhằm tối ưu chi phí điện năng, nâng cao độ ổn định của hệ thống phân phối, đáp ứng các tiêu chí ESG; từng bước hướng tới mô hình khu công nghiệp hiện đại, thân thiện môi trường và trung hòa carbon cho IDICO, các đơn vị thành viên.

Đại diện các công ty: VinEnergo, VinFast, V-Green, Xanh SM trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với Tổng công ty IDICO (Ảnh: VinFast).

Tại lĩnh vực giao thông xanh, VinFast, V-Green và Xanh SM cùng phối hợp với IDICO triển khai đồng bộ lộ trình chuyển đổi phương tiện từ động cơ đốt trong sang xe điện và xe buýt điện.

Trong đó, Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh VinFast sẽ áp dụng chính sách ưu đãi đặc biệt IDICO và các đối tác trong khu công nghiệp của IDICO khi chuyển đổi từ phương tiện hiện hữu sang xe điện VinFast, áp dụng cho cả mua sắm cá nhân hoặc doanh nghiệp.

Cộng hưởng với VinFast, Công ty cổ phần di chuyển xanh và thông minh Xanh SM cũng sẽ triển khai các giải pháp ưu đãi khi IDICO và đối tác trong khu công nghiệp chuyển sang các dòng xe VinFast Green và xe buýt điện (E-Bus) do Xanh SM phân phối và vận hành.

Khép kín hệ sinh thái hạ tầng và giao thông xanh, hiện đại, bền vững tại khu công nghiệp của IDICO là Công ty cổ phần phát triển trạm sạc toàn cầu V-Green với cam kết trực tiếp đầu tư và triển khai hệ thống trạm sạc xe điện và trạm đổi pin VinFast.

Phát biểu tại lễ ký kết, bà Nguyễn Thị Như, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty IDICO, cho biết: “Với hơn 25 năm phát triển và vận hành hạ tầng công nghiệp tại Việt Nam, IDICO đã khẳng định vai trò là đơn vị tiên phong trong kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp bền vững, thân thiện với môi trường, dựa trên triết lý hài hòa và lấy con người làm trọng tâm. Việc hợp tác với VinEnergo, VinFast, V-Green và Xanh SM là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển bền vững của IDICO.

Thông qua hợp tác này, IDICO hướng tới xây dựng các khu công nghiệp hiện đại, sử dụng năng lượng sạch, hạ tầng xanh và thân thiện với môi trường, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các nhà đầu tư trong và ngoài nước”.

Đại diện cho 4 công ty, ông Nguyễn Anh Khoa, Tổng giám đốc VinEnergo, chia sẻ: “VinEnergo cùng các đơn vị trong hệ sinh thái chuyển đổi xanh của Tập đoàn Vingroup đánh giá cao tầm nhìn dài hạn và cam kết phát triển bền vững của IDICO.

Chúng tôi tin rằng việc kết hợp các giải pháp năng lượng xanh và di chuyển xanh - từ mô hình DPPA, hệ thống lưu trữ năng lượng BESS đến các công nghệ năng lượng mới sẽ sớm được đưa vào thực tiễn tại các khu công nghiệp, tạo ra giá trị kinh tế bền vững và đóng góp tích cực cho mục tiêu chuyển dịch năng lượng của Việt Nam”.

Sự kết hợp giữa 5 doanh nghiệp trong các mảng: năng lượng tái tạo - hạ tầng - sản xuất - giao thông xanh là mô hình hiệu quả và tiên phong, tạo nền tảng hình thành môi trường sản xuất - làm việc - di chuyển xanh, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động, doanh nghiệp và cộng đồng.

Hợp tác này cũng là lời khẳng định đồng hành chủ động của các doanh nghiệp trong việc chung tay cùng Chính phủ nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và hiện thực hóa mục tiêu đưa phát thải ròng về 0 vào năm 2050.