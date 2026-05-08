Vinasoy mở rộng phát triển dinh dưỡng thực vật

Khởi nguồn từ truyền thống đến giải pháp dinh dưỡng hiện đại

Đậu nành từ lâu gắn bó với đời sống người Việt, từ gian bếp gia đình đến những chiếc xe đậu nành quen thuộc trên đường phố. Ngày nay, dưới góc nhìn khoa học, đậu nành được ghi nhận là nguồn dưỡng chất thực vật lành mạnh: giàu đạm, chất béo không bão hòa, chất xơ tự nhiên và không chứa cholesterol.

Các hợp chất sinh học như isoflavones, saponins, lunasin… góp phần hỗ trợ phòng ngừa các bệnh không lây nhiễm (tim mạch, tiểu đường, béo phì…). Với nền tảng đó, suốt gần ba thập kỷ, Vinasoy theo đuổi khát vọng nâng tầm hạt đậu nành truyền thống theo tiêu chuẩn hiện đại.

Để tạo ra sản phẩm chất lượng, Vinasoy tập trung đầu tư vào các yếu tố cốt lõi, từ chọn lọc nguyên liệu, làm chủ công nghệ chế biến đến đóng gói hiện đại và hệ thống quản trị tiên tiến nhằm giữ trọn hương vị đặc trưng, đảm bảo chất lượng thơm ngon, an toàn và tính tiện lợi của sản phẩm.

Những nỗ lực này đã góp phần đưa sữa đậu nành từ một sản phẩm truyền thống dân dã trở thành một ngành hàng hiện đại và có quy mô lớn tại Việt Nam.

Vinasoy trở thành doanh nghiệp dẫn đầu ngành hàng sữa đậu nành đóng hộp tại Việt Nam, với thị phần sản lượng 90,1% (theo NielsenIQ, 2021), và thuộc Top 5 công ty sữa đậu nành lớn nhất thế giới 6 năm liên tiếp (theo GlobalData, 2018 - 2023).

Bước chuyển mình từ nâng tầm đến kiến tạo

Sau gần ba thập kỷ tập trung duy nhất vào đậu nành, Vinasoy tích lũy năng lực để khai thác trọn vẹn giá trị hạt đậu nành, đồng thời mở rộng danh mục sang các loại hạt giàu dinh dưỡng khác.

Năng lực kiến tạo thể hiện ở khả năng làm chủ toàn bộ chuỗi giá trị, từ nghiên cứu chọn tạo giống đậu nành không biến đổi gen, phát triển vùng nguyên liệu trong nước, đến làm chủ công nghệ chế biến và hệ thống phân phối rộng khắp.

Những đầu tư này giúp Vinasoy không chỉ giữ trọn giá trị dinh dưỡng tự nhiên của đậu nành và hạt để mang đến nguồn dưỡng chất lành cho người tiêu dùng, mà còn chủ động tạo ra những giá trị mới cho ngành hàng dinh dưỡng thực vật tại Việt Nam.

Với triết lý kinh doanh “lấy cái gì của đất, trả lại cho đất”, Vinasoy tập trung đầu tư phát triển vùng nguyên liệu bắt đầu từ khâu chọn tạo giống đậu nành, nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật canh tác, cơ giới hóa và chế biến bảo quản sau thu hoạch.

Việc làm chủ công nghệ chọn tạo giống cho phép Vinasoy chủ động tạo ra các giống đậu nành không biến đổi gen, tối ưu hàm lượng dinh dưỡng và các hoạt chất sinh học quý giá, phù hợp với từng vùng khí hậu của Việt Nam. Đây cũng là lợi thế khác biệt của Vinasoy được hình thành từ quá trình tích lũy dài hạn, gắn liền với sự thấu hiểu người tiêu dùng Việt và chuyên tâm trong một lĩnh vực.

Tầm nhìn tương lai và sự vinh danh toàn cầu

Nhu cầu dinh dưỡng lành mạnh có nguồn gốc thực vật đang gia tăng, nhiều nghiên cứu khoa học trên thế giới cho thấy chế độ ăn giàu thực vật, đặc biệt từ đậu nành và các loại hạt có vai trò tích cực trong việc hỗ trợ giảm nguy cơ các bệnh không lây nhiễm và nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Tuy nhiên, tại Việt Nam, việc chuyển hóa các khuyến nghị khoa học này thành nhận thức và trở thành thói quen tiêu dùng vẫn còn là một thách thức. Thực tế này đặt ra yêu cầu mới: doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, mà cùng tham gia xây dựng niềm tin và định hướng thói quen tiêu dùng đúng về dinh dưỡng thực vật.

Trong bối cảnh đó, các ghi nhận quốc tế trở thành thước đo rõ ràng cho năng lực của Vinasoy.

Sữa hạt Veyo Smarty giành giải cao nhất tại Plant-Based Taste Awards 2025 - “quán quân vị ngon quốc tế”.

Fami Green Soy được vinh danh về đổi mới công nghệ tại World Plant-Based Innovation Awards 2024 bằng giải pháp nghiền nguyên hạt, giữ trọn chất xơ và dưỡng chất tự nhiên có trong đậu nành, mang lại sự sánh mượt và hương vị thơm ngon cho người tiêu dùng.

Các giải thưởng này cho thấy năng lực của doanh nghiệp Việt đang tiệm cận chuẩn mực cạnh tranh toàn cầu.

Ông Huỳnh Sơn Hải, Giám đốc Vinasoy chia sẻ: “Trong bối cảnh nhu cầu dinh dưỡng thực vật gia tăng trên toàn cầu, đồng thời Việt Nam đang thúc đẩy cải thiện dinh dưỡng toàn dân, chúng tôi xác định vai trò của Vinasoy không dừng lại ở việc phát triển sản phẩm, mà tham gia kiến tạo các giải pháp dinh dưỡng dài hạn.

Với chúng tôi, kiến tạo bắt đầu từ việc làm chủ hệ sinh thái, nhằm đưa dinh dưỡng thực vật trở thành lựa chọn phổ biến hơn trong đời sống hàng ngày và góp phần vào phát triển bền vững”.