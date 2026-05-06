Vinaconex có chủ tịch hội đồng quản trị mới sau 3 tháng

Ngày 5/5, Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex) cho biết thông qua việc từ nhiệm chức Chủ tịch của ông Trần Đình Tuấn. Đồng thời, doanh nghiệp bầu ông Nguyễn Xuân Đông ngồi ghế Chủ tịch hội đồng quản trị. Trước đó, hôm 28/4, Hội đồng quản trị Vinaconex đã thông qua việc từ nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Đông.

Ông Trần Đình Tuấn mới đảm trách vị trí Chủ tịch từ giữa tháng 2, thay ông Nguyễn Hữu Tới. Ở thời điểm đó, Vinaconex cho biết ông Tới bị bắt tạm giam với cáo buộc vi phạm về đấu thầu.

Thay ông Đông ở vị trí Tổng giám đốc là ông Phạm Thái Dương - người trước đó làm Phó Tổng giám đốc. Vinaconex cũng chỉ định ông Dương làm người đại diện theo pháp luật của công ty với thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Tân Chủ tịch Nguyễn Xuân Đông sinh năm 1966, có gần 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, đầu tư, tài chính doanh nghiệp. Theo Vinaconex, ông có những giải pháp quản trị điều hành hiệu quả để duy trì ổn định và phát triển cho tổng công ty này trong 8 năm qua.

Ông là chủ sở hữu của Công ty TNHH An Quý Hưng. Năm 2018, An Quý Hưng đã mua trọn lô cổ phần Vinaconex (mã chứng khoán: VCG) được SCIC đấu giá với tổng giá trị thương vụ lên tới 7.367 tỷ đồng, cao hơn 2.000 tỷ đồng so với mức giá khởi điểm của SCIC.

Ông Nguyễn Xuân Đông (Ảnh: Vinaconex).

Vinaconex được thành lập năm 1988, trực thuộc Bộ Xây dựng. Đây là một trong những doanh nghiệp xây dựng, bất động sản lâu đời tại Việt Nam. Vinaconex cũng tham gia nhiều dự án hạ tầng, công nghiệp và dân dụng quy mô lớn trên cả nước trước khi cổ phần hóa. Tổng công ty bắt đầu tái cấu trúc khi thoái vốn Nhà nước cách đây 6 năm.

Về kế hoạch kinh doanh năm nay, Vinaconex đặt mục tiêu tổng doanh thu và thu nhập 15.423 tỷ đồng, giảm 22% so với thực hiện năm 2025. Còn lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt 1.037 tỷ đồng, giảm 73% so với mức kỷ lục của năm trước.

Trong quý I, Vinaconex ghi nhận doanh thu thuần hơn 3.424 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu hoạt động xây lắp tăng 18% lên gần 2.345 tỷ đồng và mảng kinh doanh bất động sản gần 437 tỷ đồng, gấp 5,6 lần cùng kỳ. Doanh thu tài chính cũng tăng mạnh 400%, lên hơn 234 tỷ đồng. Tổng chi phí tài chính, bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 49%, lên hơn 246 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Vinaconex đạt hơn 353 tỷ đồng, tăng 176% so với cùng kỳ, thực hiện được 24% kế hoạch doanh thu và 36% kế hoạch lợi nhuận.