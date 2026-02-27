Vikki Bank khởi động chương trình "Tiết kiệm Vikki, trúng ngựa vàng ký"

Theo đó, mỗi ngày sẽ có 3 khách hàng được trao tặng quà vàng, với tổng giá trị 3 chỉ vàng SJC, dành cho khách hàng gửi tiết kiệm đủ điều kiện trên toàn quốc.

Nhịp trao quà đều đặn không chỉ mang đến niềm vui mỗi ngày, mà còn tạo nên một chuỗi giá trị tích lũy liên tục - nơi mỗi khoản tiết kiệm trở thành khởi đầu cho những cơ hội mới và những dấu mốc ý nghĩa trong năm.

Ngoài quay thưởng vàng, khách hàng còn có cơ hội trúng hàng trăm nghìn phần quà bí mật xuyên suốt thời gian triển khai (Ảnh: Ngân hàng số Vikki).

Chương trình triển khai từ 18h ngày 22/2 đến hết ngày 30/6, áp dụng cho khách hàng gửi tiết kiệm online trên ứng dụng Vikki hoặc tại 212 điểm giao dịch ngân hàng số trên toàn quốc, với kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Không chỉ mang lại mức lãi suất cạnh tranh, mỗi khoản tiết kiệm còn đi kèm cơ hội có quà tặng vàng mỗi ngày, đồng thời khởi động hành trình tiến gần hơn tới ngựa vàng ký - giải thưởng trị giá 10 lượng vàng SJC, biểu tượng cho một năm thịnh vượng và bứt phá.

Những khách hàng gửi tiết kiệm tại Vikki Bank trong ngày đầu tiên năm mới nhận được phong bao lì xì may mắn (Ảnh: Ngân hàng số Vikki).

Đại diện Vikki Bank, Phó tổng giám đốc Lê Văn Thành cho biết, chương trình được thiết kế như một lời tri ân dành cho khách hàng đã lựa chọn Vikki Bank là nơi tích lũy và đồng hành lâu dài. Việc trao tặng quà được xác định minh bạch dựa trên dữ liệu giao dịch thực tế và công bố trên các kênh chính thức, mang lại sự tin tưởng, tin cậy và an tâm cho khách hàng.

Khởi động chuỗi may mắn ngay từ đầu năm, “Tiết kiệm Vikki - Trúng ngựa vàng ký” không chỉ mang đến những quà tặng vàng mỗi ngày, mà còn lan tỏa cảm hứng tích lũy bền vững và cơ hội trúng ngựa vàng ký 10 lượng vàng SJC.