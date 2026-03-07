VIFA EXPO 2026 quy tụ 650 doanh nghiệp và 2.500 gian hàng

Từ ngày 8/3 đến 11/3, thị trường nội thất toàn cầu sẽ hướng về Việt Nam khi VIFA EXPO 2026 khai mạc với quy mô lớn nhất từ trước đến nay: 650 doanh nghiệp, 2.500 gian hàng trên diện tích 45.000m².

Hội chợ Quốc tế VIFA EXPO 2026 sẽ diễn ra tại hai trung tâm WTC EXPO và SKY EXPO, TPHCM từ ngày 8-11/3 (Ảnh: VIFA EXPO).

Sự kiện diễn ra đồng thời tại hai trung tâm triển lãm trọng điểm phía Nam - WTC EXPO (phường Bình Dương) và SKY EXPO (phường Trung Mỹ Tây) với sự tham gia của hơn 3.000 khách tham quan quốc tế đến từ hơn 18 quốc gia và vùng lãnh thổ, khẳng định vị thế ngày càng gia tăng của Việt Nam trên bản đồ giao thương ngành gỗ và nội thất.

Sự kiện quy tụ hơn 650 doanh nghiệp, trong đó có nhiều thương hiệu quốc tế và nhà sản xuất như Remacro, Kentex Vietnam, Michael Amini, Evergreen Home, Accent Furniture, Vina Arya, Jiecang, Antique House, Najarian, Natural Hardwood Lumber, Vinabedding, Conceria Tre Emme, Glory Mark Dorfans, Hiệp Long, Santang, Cosy Furniture, Green Art, Azure Glass, Thịnh Đạt Bình Phước Furniture, Artifex Interiors, Everfriendship Furniture, Asiades, Lê Trần, Phú Ngọc, Đại Hoàng My, Canadian Wood, Best Furniture, DHP International…

VIFA EXPO 2026 ghi nhận quy mô ấn tượng với gần 650 doanh nghiệp tham gia, khoảng 2.500 gian hàng (Ảnh: VIFA EXPO).

Không chỉ là nơi trưng bày sản phẩm, VIFA EXPO 2026 định vị vai trò là điểm gặp gỡ trực tiếp giữa nhà mua hàng quốc tế và các doanh nghiệp sản xuất nội thất của Việt Nam.

Được định vị là sự kiện trọng điểm của châu Á, hàng đầu Đông Nam Á và lớn nhất Việt Nam, VIFA EXPO 2026 là mắt xích quan trọng trong chuỗi hội chợ nội thất mùa xuân sôi động nhất khu vực tháng 3 bao gồm: EFE (3-6/3), MIFF (4-7/3), PIFS (5-7/3), IFEX (5-8/3) và CIFF (18-21/3).

Không chỉ mở rộng quy mô giao thương, kỳ triển lãm 2026 còn tạo dấu ấn mới với Cuộc thi Thiết kế Linh vật VIFA EXPO - sân chơi sáng tạo tìm kiếm biểu tượng đại diện giàu bản sắc Việt Nam và tinh thần hội nhập.

Linh vật chiến thắng sẽ trở thành nhận diện chính thức và “đại sứ thương hiệu” trong các chiến dịch quảng bá toàn cầu, góp phần lan tỏa thông điệp phát triển bền vững của ngành nội thất Việt Nam.

Ngoài hoạt động giao thương, Ban tổ chức đã phát động VIFA EXPO 2026 - Creative Furniture Showcase nhằm thúc đẩy cộng đồng nội - ngoại thất Việt Nam dịch chuyển từ gia công sang sáng tạo giá trị cao.

Cuộc thi là không gian để doanh nghiệp phô diễn năng lực tự thiết kế và sản xuất qua những sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe về thẩm mỹ và công năng. Xa hơn, sáng kiến này hướng tới xây dựng hệ sinh thái thiết kế, sản xuất, thương mại bền vững, qua đó nâng tầm năng lực cạnh tranh của sản phẩm “Made in Vietnam” trên bản đồ nội thất toàn cầu.

VIFA EXPO còn là diễn đàn giao thương để doanh nghiệp gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm, tìm kiếm đối tác và mở rộng thị trường (Ảnh: VIFA EXPO).

Với 16 kỳ tổ chức từ năm 2008, VIFA EXPO 2026 tiếp tục khẳng định vị thế triển lãm nội - ngoại thất hàng đầu Việt Nam, đồng thời phát triển thành một hệ sinh thái kết nối toàn diện cho nhà mua hàng quốc tế tiếp cận nguồn cung xuất khẩu ngay tại thủ phủ sản xuất của ngành.

Để tối ưu hiệu quả chuyến công tác, VIFA EXPO 2026 triển khai gói hỗ trợ trọn gói: đón tiếp tại sân bay Tân Sơn Nhất; ba tuyến shuttle bus miễn phí kết nối hai địa điểm triển lãm và hệ thống khách sạn đối tác; ưu đãi lưu trú 3-5 sao giảm đến 50%.

Ngoài ra, tại sự kiện còn có chương trình tham quan nhà máy tại Bình Dương; chuỗi tọa đàm chuyên ngành với chủ đề “Tổng quan thị trường và dự báo xu hướng ngành Nội Ngoại thất Thế giới” và tọa đàm kết hợp cùng Amazon trong chuyên đề: Bứt phá xuất khẩu toàn cầu; các sự kiện kết nối như Business Lunch, Gala Dinner; cùng chương trình VIP Buyer với 2 đêm khách sạn miễn phí và đặc quyền riêng…

Với mạng lưới doanh nghiệp uy tín cùng các chương trình đồng hành dành riêng cho nhà mua hàng quốc tế, sự kiện hướng đến mục tiêu tối đa hóa hiệu quả mỗi chuyến công tác và gia tăng giá trị hợp tác dài hạn.

Không dừng ở vai trò một triển lãm, VIFA EXPO 2026 được định vị như một hành trình giao thương trọn vẹn, nơi mọi điểm chạm - từ tìm nguồn hàng đến kiểm chứng năng lực sản xuất đều được chuẩn hóa theo chuẩn mực quốc tế.

Đăng ký tại: https://registration.vifaexpo.online/clientRegister.

Thông tin chi tiết về VIFA EXPO và các hoạt động: https://vifaexpo.com/.

Xem hình ảnh thực tế sinh động và thông tin doanh nghiệp của các kỳ Hội chợ VIFA EXPO tại https://vifaexpo.online/.