Viettel Post tăng phụ phí xăng dầu lên 10%, phí giao hàng thêm đắt

Viettel Post vừa thông báo điều chỉnh phụ phí xăng dầu từ 8% lên 10% cước vận chuyển, áp dụng từ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo mới.

Theo đó, mức phụ phí xăng dầu đối với khách hàng sử dụng gói giá đặc biệt thuộc dịch vụ hàng nặng vẫn là 12% cước vận chuyển. Doanh nghiệp lý giải chính sách mới được áp dụng trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng, kéo theo chi phí vận hành lĩnh vực logistics và chuyển phát.

Như vậy, với đơn hàng có cước vận chuyển 100.000 đồng, phụ phí xăng dầu tăng từ 8% lên 10% khiến khoản phụ phí tăng từ 8.000 đồng lên 10.000 đồng, tức khách hàng trả thêm 2.000 đồng so với trước.

Trước đó, đầu tháng 7, Viettel Post áp dụng phụ phí xăng dầu 5% cước vận chuyển đối với dịch vụ chuyển phát thông thường và 9% đối với dịch vụ hàng nặng. Từ ngày 29/7, mức phụ phí được điều chỉnh lên lần lượt 8% và 12%. Đến ngày 24/8, phụ phí đối với dịch vụ thông thường tiếp tục tăng lên 10%, trong khi hàng nặng giữ mức 12%.

Hồi tháng 4, Viettel Post từng áp dụng phụ phí xăng dầu 15% cước vận chuyển đối với các dịch vụ chuyển phát trong nước, trước khi giảm xuống 5% vào đầu tháng 7. Hãng vận chuyển này cho biết phụ phí xăng dầu được điều chỉnh linh hoạt theo giá bán lẻ xăng dầu do Petrolimex công bố qua các kỳ điều hành.

Nhân viên giao hàng Viettel Post (Ảnh: VTP).

Trong khi đó, Giao hàng tiết kiệm (GHTK) chưa có thông báo điều chỉnh mới kể từ ngày 19/6. Mức phụ phí xăng dầu hiện áp dụng từ 0h ngày 20/6 là 5% phí vận chuyển đối với cả dịch vụ Express hoặc Xfast và BBS, giảm từ 6,35% và 10% trước đó.

Trong khi đó, thông báo mới nhất của Vietnam Post về phụ phí xăng dầu được ban hành ngày 23/4. Khi đó, doanh nghiệp giảm phụ phí đối với dịch vụ chuyển phát trong nước từ 27% xuống 24%.

Hiện, chi phí nhiên liệu chiếm tỷ trọng đáng kể trong hoạt động vận tải, qua đó tác động trực tiếp đến chi phí vận hành của các doanh nghiệp bưu chính, chuyển phát và logistics. Việc Viettel Post điều chỉnh phụ phí diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu trong nước vừa có phiên tăng trong kỳ điều hành chiều 20/8.

Cụ thể, từ 15h chiều 20/8, giá xăng E5 RON 92 tăng 600 đồng/lít lên 21.830 đồng/lít, xăng E10 RON 95 tăng 550 đồng/lít lên 22.660 đồng/lít. Giá dầu diesel tăng 1.310 đồng/lít lên 28.540 đồng/lít, trong khi dầu mazut tăng 930 đồng/kg lên 17.680 đồng/kg. Đây là phiên tăng giá sau 2 kỳ điều hành giảm liên tiếp.

Theo thống kê của Bộ Khoa học và Công nghệ, năm 2025, ngành bưu chính ghi nhận doanh thu khoảng 87.000 tỷ đồng, với sản lượng bưu gửi đạt 4,2 tỷ bưu gửi. Việt Nam đứng 8/10 về chỉ số bưu chính thế giới.