Kết quả được công bố ngày 18/11, trong khuôn khổ Lễ vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 do Anphabe tổ chức tại TPHCM, với sự tham dự của hơn 700 đại diện doanh nghiệp.

Ngoài ra, Viettel còn giữ vị trí số 1 ngành công nghệ thông tin, phần mềm và ứng dụng, thương mại điện tử năm thứ 2 liên tiếp, đồng thời duy trì vị trí thứ 4 trong ''Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam - khối doanh nghiệp lớn''.

Viettel 10 năm liền dẫn đầu bảng xếp hạng nơi làm việc ngành phần cứng, hạ tầng và viễn thông (Ảnh: BTC).

Việc giữ vị trí dẫn đầu suốt 10 năm liên tiếp cho thấy sức hấp dẫn của thương hiệu nhà tuyển dụng Viettel trong lĩnh vực công nghệ - viễn thông. Trong một thập kỷ chứng kiến những thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường lao động, Viettel không chỉ duy trì thế mạnh trong lĩnh vực viễn thông mà còn mở rộng sang nhiều lĩnh vực công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, công nghiệp bán dẫn và các nền tảng số.

Cơ hội tham gia và làm chủ công nghệ chiến lược

Một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn của Viettel là cơ hội tham gia và làm chủ các công nghệ chiến lược. Với hoạt động tại 16 quốc gia và vùng lãnh thổ cùng năng lực nghiên cứu, phát triển công nghệ, Viettel mang đến cho đội ngũ nhân sự cơ hội trực tiếp tham gia những dự án quy mô lớn, có độ khó cao và giá trị ứng dụng thực tiễn.

Từ nghiên cứu sản phẩm đến triển khai các giải pháp công nghệ phục vụ khách hàng, người lao động có điều kiện phát huy chuyên môn, chinh phục những thách thức mới và đóng góp vào các sản phẩm, dịch vụ có tác động trên quy mô lớn.

Bên cạnh chuyên môn, Viettel chú trọng xây dựng lộ trình phát triển sự nghiệp cho nhân sự ở nhiều giai đoạn khác nhau. Với nhân tài trẻ, tập đoàn tạo cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế ngay từ khi còn trên ghế nhà trường, thông qua các chương trình đào tạo, thực tập và hướng dẫn bởi đội ngũ chuyên gia.

Hai chương trình thu hút, phát triển nhân tài của Viettel Digital Talent và Viettel Future Changemakers ghi nhận tổng cộng gần 12.000 hồ sơ đăng ký; cuộc thi Viettel AI Race thu hút hơn 1.600 đội thi tham gia giải quyết các bài toán trí tuệ nhân tạo thực tiễn.

Đại diện Viettel tại Lễ vinh danh Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 (Ảnh: BTC).

Những con số này cho thấy sự quan tâm lớn của cộng đồng sinh viên, kỹ sư và nhân tài trẻ đối với các cơ hội phát triển tại Viettel, đặc biệt trong những lĩnh vực công nghệ Viettel đang tập trung đầu tư.

Với nhân sự có kinh nghiệm, Viettel mở ra cơ hội phát triển theo cả chiều dọc - hướng tới các vị trí quản lý và chiều ngang - trở thành chuyên gia cấp cao. Các chương trình học bổng, cơ hội luân chuyển và đảm nhận nhiệm vụ mới giúp nhân sự không ngừng nâng cao năng lực, mở rộng triển vọng nghề nghiệp.

Môi trường trao cơ hội, đãi ngộ toàn diện

Viettel chú trọng xây dựng môi trường làm việc sáng tạo, năng động, đề cao tinh thần chủ động và văn hóa trao quyền. Đóng góp của người lao động được ghi nhận thông qua các giải thưởng nội bộ như Viettel's Star và Viettel Innovation Award.

Song song là các chính sách đãi ngộ toàn diện, chăm sóc sức khỏe và nâng cao đời sống người lao động, hướng tới môi trường làm việc nơi nhân sự có thể phát triển và gắn bó lâu dài. Theo khảo sát nội bộ thực hiện năm 2026 trên toàn tập đoàn, mức độ tự hào của cán bộ nhân viên đạt tỷ lệ gần 96%.

Môi trường làm việc tại Viettel khuyến khích hợp tác và sáng tạo (Ảnh: Viettel).

Những nỗ lực trong phát triển con người và xây dựng văn hóa doanh nghiệp của Viettel từng được ghi nhận tại nhiều giải thưởng quốc tế. Năm 2025, Viettel giành giải People & Culture (Con người và văn hóa) tại World Communication Awards, ghi nhận chiến lược đặt con người làm trung tâm và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Năm 2026, chương trình Viettel Digital Talent giành Giải Đồng tại Brandon Hall Group HCM Excellence Awards, hạng mục Best Selecting and Onboarding Interns (Tuyển chọn và hội nhập thực tập sinh xuất sắc nhất), trở thành chương trình thực tập sinh nổi bật của Việt Nam được vinh danh tại giải thưởng này.

Khảo sát 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam 2026 của Anphabe được thực hiện trên hơn 60.000 người đi làm có kinh nghiệm, 700 doanh nghiệp trên toàn quốc, thuộc 18 ngành kinh tế trọng điểm. Xếp hạng cuối cùng được xác định dựa trên Chỉ số sức hấp dẫn thương hiệu nhà tuyển dụng (Employer Brand Attractiveness Index - EBAI) được bên thứ ba kiểm toán độc lập, đảm bảo tính khách quan của xếp hạng.