Vietnam ESG Awards 2026: Những điểm mới về Bộ tiêu chí nâng cao

Bộ tiêu chí mới bao quát nhiều khía cạnh thực thi ESG

Vietnam ESG Awards là điểm nhấn của Diễn đàn ESG Việt Nam. Năm 2026, cổng đăng ký tham gia Vietnam ESG Awards mở từ ngày 6/7, tiếp nhận hồ sơ từ các doanh nghiệp, tổ chức có hoạt động thực thi ESG hoặc tích hợp ESG trong vận hành.

Ban tổ chức Vietnam ESG Awards 2026 vừa công bố Bộ tiêu chí cơ bản và Bộ tiêu chí nâng cao, làm cơ sở đánh giá mức độ thực thi ESG của các doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí cơ bản gồm 3 trụ cột Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G), mỗi trụ cột có 20 tiêu chí. Bên cạnh đó là 5 tiêu chí về ứng dụng khoa học công nghệ. Các tiêu chí được đánh giá theo thang từ 0 đến 5, tương ứng với các mức độ từ xây dựng chính sách, triển khai, theo dõi, đánh giá đến cải tiến.

Ở trụ cột Môi trường, các nội dung đánh giá gồm ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải carbon, sử dụng năng lượng, quản lý nước, tái sử dụng và tái chế nguyên liệu, kiểm soát chất thải, quan trắc môi trường và phòng ngừa sự cố.

Trụ cột Xã hội tập trung vào quyền lợi và an toàn của người lao động, đào tạo, phúc lợi, bình đẳng, phản hồi của khách hàng, trách nhiệm trong tiếp thị và bán hàng. Trong khi đó, trụ cột Quản trị đề cập đến quản trị ESG, quản trị rủi ro, đạo đức kinh doanh, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin, dữ liệu và công bố thông tin.

Bộ tiêu chí 2026 cũng đưa ứng dụng công nghệ vào các nội dung đánh giá. Doanh nghiệp có thể được xem xét về các giải pháp tiết kiệm năng lượng, đào tạo số, số hóa quản trị nhân sự, ứng dụng AI trong phúc lợi, phân tích phản hồi cộng đồng, quản trị dữ liệu ESG hay nhận diện rủi ro.

Yếu tố AI được Ban tổ chức đánh giá dựa trên việc ứng dụng trong hoạt động thực tế, thay vì được tính như một yếu tố cộng điểm. Doanh nghiệp cũng cần cung cấp KPI và minh chứng cho các nội dung ESG đã kê khai.

Điểm mới của Bộ tiêu chí nâng cao

Các đơn vị đáp ứng yêu cầu tại vòng đánh giá cơ bản sẽ tiếp tục hoàn thiện hồ sơ theo Bộ tiêu chí nâng cao với sự hướng dẫn từ Ban tổ chức. Ở vòng này, Hội đồng thẩm định Vietnam ESG Awards sẽ tiến hành đánh giá và lựa chọn các hồ sơ đạt yêu cầu. Kết quả được công bố và vinh danh trong khuôn khổ Diễn đàn ESG Việt Nam 2026.

Bộ tiêu chí nâng cao xét theo 3 nhóm: Môi trường (E), Xã hội (S) và Quản trị (G), mỗi nhóm có 100 điểm. Trong đó 50 điểm là các tiêu chí bắt buộc và 50 điểm đến từ các nội dung doanh nghiệp chủ động lựa chọn để thể hiện thế mạnh về ESG.

Với mỗi tiêu chí, doanh nghiệp có thể đạt tối đa 25 điểm; điểm số phụ thuộc vào việc đã triển khai, có số liệu đo lường và có minh chứng cụ thể về hiệu quả. Các kết quả định lượng cũng được xem xét trong 3 năm gần nhất thay vì chỉ xét tại một thời điểm, giúp Hội đồng Thẩm định Vietnam ESG Awards đánh giá được mức độ cải thiện hoạt động ESG của doanh nghiệp.

Bộ tiêu chí nâng cao năm nay chú trọng hơn đến đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, quản trị chuỗi cung ứng và khả năng ESG tạo ra giá trị tăng trưởng.

Với chủ đề “Nắm bắt cơ hội - Dẫn dắt tăng trưởng”, Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 nhấn mạnh vai trò của ESG đối với tăng trưởng, đổi mới sáng tạo và năng lực cạnh tranh, giúp doanh nghiệp nhận diện cơ hội từ quá trình chuyển đổi và thực thi ESG.

Bên cạnh Vietnam ESG Awards, diễn đàn có các hoạt động như hội thảo, tọa đàm, workshop chuyên đề. Một trong những hoạt động nổi bật là ESG Company Tour 2026, diễn ra ngày 12/8 tại nhà máy Prime Group. Chương trình đưa doanh nghiệp đến trực tiếp nhà máy, qua đó tìm hiểu cách các nguyên tắc ESG được áp dụng vào sản xuất và quản trị.

Thay vì chỉ trao đổi về ESG ở góc độ lý thuyết, ESG Company Tour 2026 tập trung vào những cách làm thực tế, giúp doanh nghiệp hình dung rõ hơn các bước triển khai chuyển đổi xanh phù hợp với điều kiện và nguồn lực của mình.

Doanh nghiệp quan tâm đến Vietnam ESG Awards 2026 có thể gửi hồ sơ tham gia tại https://esgvietnam.net.vn/.