Đầu tư vào Việt Nam - Cơ hội không chỉ nằm ở dòng vốn

Việt Nam đang trở thành điểm đến quan trọng trong chiến lược đầu tư và tái cấu trúc chuỗi cung ứng của nhiều tập đoàn quốc tế. Tuy nhiên, thu hút vốn mới chỉ là một phần câu chuyện. Với doanh nghiệp đã có mặt, bài toán tiếp theo là mở rộng thị trường, tối ưu nguồn lực và tạo lợi thế cạnh tranh bền vững.

Vốn là điều kiện cần nhưng chưa đủ. Doanh nghiệp cần am hiểu thị trường, nắm bắt kịp thời thay đổi chính sách, tiếp cận nguồn lực phù hợp và có mạng lưới đối tác hỗ trợ. Các yếu tố này cần được kết nối đồng bộ để chuyển hóa cơ hội thành kết quả kinh doanh cụ thể.

Đó là cách tiếp cận của VietinBank: trở thành đối tác chiến lược toàn diện của doanh nghiệp FDI, từ hoạt động thường xuyên đến kế hoạch mở rộng dài hạn tại Việt Nam.

VietinBank tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 (Ảnh: VietinBank).

VietinBank - Đối tác chiến lược toàn diện của doanh nghiệp FDI

Là một trong những ngân hàng thương mại hàng đầu Việt Nam, VietinBank hướng tới quan hệ hợp tác lâu dài với doanh nghiệp FDI, không chỉ bằng giải pháp tài chính mà còn hỗ trợ tiếp cận thông tin, kết nối nguồn lực và cơ hội hợp tác.

Về tài chính, VietinBank cung cấp tài trợ vốn lưu động, quản lý dòng tiền, thanh toán trong nước và quốc tế, tài trợ thương mại cùng các dịch vụ chuyên biệt, giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả quản trị tài chính và vận hành.

Về thị trường và chính sách, ngân hàng chia sẻ thông tin và kết nối doanh nghiệp với chuyên gia, tổ chức tư vấn để đánh giá môi trường kinh doanh và chủ động thích ứng với thay đổi.

Về kết nối kinh doanh, VietinBank phát huy mạng lưới trong nước và quốc tế để giúp doanh nghiệp tiếp cận đối tác tiềm năng, nhà cung cấp dịch vụ và nguồn lực cần thiết cho sản xuất, kinh doanh và mở rộng đầu tư.

VietinBank - Đối tác chiến lược toàn diện của doanh nghiệp FDI (Ảnh: VietinBank).

Vietnam Connect Forum 2026 - Mở rộng góc nhìn, kết nối nguồn lực

Thể hiện định hướng đồng hành đó, VietinBank tổ chức Diễn đàn Kết nối đầu tư Việt Nam 2026 để doanh nghiệp FDI, nhà đầu tư và các tổ chức trong nước, quốc tế trao đổi, cập nhật thông tin và tìm hướng hợp tác mới.

Dự kiến quy tụ gần 300 đại diện, diễn đàn tập trung vào chính sách đầu tư và môi trường kinh doanh; thay đổi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân, quản lý thuế và ưu đãi đầu tư. Các chuyên gia cũng phân tích triển vọng kinh tế, thương mại quốc tế, lãi suất, tỷ giá và xu hướng dịch chuyển dòng vốn.

Các diễn giả tham gia buổi chia sẻ có bà Bùi Thu Thủy - Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; bà Nguyễn Thị Cúc - Chủ tịch Hội Tư vấn Thuế Việt Nam, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Xuân Thành - chuyên gia kinh tế với những góc nhìn giúp doanh nghiệp đánh giá môi trường đầu tư và hoạch định kế hoạch kinh doanh.

Bên cạnh các phiên thảo luận, Business Matching tạo kết nối trực tiếp giữa doanh nghiệp FDI và các đối tác dịch vụ tại Việt Nam. Các cuộc gặp được bố trí trước theo nhu cầu đăng ký, tập trung vào logistics, tư vấn pháp lý, tư vấn đầu tư, kế toán - tài chính và tổng thầu xây dựng.

Qua đó, doanh nghiệp có thể tìm hiểu năng lực đối tác và đánh giá khả năng hợp tác cho hiện tại cũng như tương lai, góp phần hình thành hệ sinh thái kinh doanh thuận lợi hơn cho nhà đầu tư.

Thông tin chi tiết xem tại: https://www.vietinbank.vn/tin-tuc/tin-tuc-va-su-kien/vietnam-connect-forum-2026-dau-tu-vao-viet-nam-co-hoi-khong-chi-nam-o-dong-von-00-html.