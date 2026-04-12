Vietnam Airlines giảm lãi sau kiểm toán, thù lao lãnh đạo tăng hơn 70%

Tổng công ty Hàng không Việt Nam - Vietnam Airlines (mã chứng khoán: HVN) vừa công bố báo cáo tài chính 2025 đã được kiểm toán.

Theo đó, Vietnam Airlines ghi nhận lợi nhuận sau thuế năm 2025 đạt khoảng 7.607 tỷ đồng, giảm hơn 106 tỷ đồng so với số liệu tự lập trước đó. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc điều chỉnh giá vốn hàng bán, qua đó làm suy giảm lợi nhuận gộp.

Báo cáo sau kiểm toán cũng hé lộ thù lao của dàn lãnh đạo của Vietnam Airlines.

Thù lao của dàn lãnh đạo Vietnam Airlines (Ảnh: BCTC kiểm toán công ty).

Cụ thể, ông Đặng Ngọc Hòa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) - là người có mức thù lao cao nhất lên tới 2,344 tỷ đồng, tăng 70% so với năm trước (năm 2024 là 1,38 tỷ đồng).

Tiếp theo là ông Lê Hồng Hà - Tổng Giám đốc kiêm Thành viên Hội đồng quản trị - với mức thù lao là 2,33 tỷ đồng, tăng gần 69% so với năm 2024.

Hai thành viên Hội đồng quản trị là ông Lê Trường Giang và ông Tạ Mạnh Hùng cùng nhận mức hơn 1,9 tỷ đồng, tăng hơn 71%.

5 phó tổng giám đốc gồm: ông Nguyễn Chiến Thắng, ông Lê Đức Cảnh, ông Nguyễn Thế Bảo, ông Đặng Anh Tuấn, ông Đinh Văn Tuấn có mức thu nhập ngang nhau, mỗi người 1,9 tỷ đồng, tăng 71%.

Ông Trần Văn Hữu - kế toán trưởng có mức thù lao là 915 triệu đồng. Hai ông Trương Văn Phước và ông Đinh Việt Tùng - hai thành viên Hội đồng quản trị - cùng nhận mức 381 triệu đồng, tăng gần 72%.