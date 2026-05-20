VietinBank triển khai mở tài khoản hộ kinh doanh online trên iPay

Nhằm nâng cao trải nghiệm số và hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận dịch vụ ngân hàng thuận tiện hơn, khách hàng chỉ cần cập nhật ứng dụng VietinBank iPay Mobile phiên bản 6.0 là có thể mở tài khoản hộ kinh doanh trực tuyến ngay trên ứng dụng, mọi lúc, mọi nơi mà không cần đến quầy giao dịch.

Với tính năng này, hộ kinh doanh thực hiện mở tài khoản nhanh chóng, thuận lợi chỉ trong vài bước ngay trên điện thoại. Quy trình eKYC được thiết kế đơn giản, trực quan trên môi trường số với các bước chụp giấy đăng ký kinh doanh, chụp căn cước công dân, xác thực khuôn mặt và xác thực CCCD gắn chip.

Toàn bộ thông tin được xử lý online (trực tuyến) nhanh chóng, giúp khách hàng nhận kết quả trong thời gian ngắn, rút ngắn đáng kể thời gian so với hình thức đăng ký truyền thống. Khi mở tài khoản trực tuyến, hộ kinh doanh vẫn được hưởng toàn bộ chính sách ưu đãi dành riêng cho hộ kinh doanh, đảm bảo đáp ứng đầy đủ quy định về thông tin tài khoản và kê khai thuế.

Không chỉ dừng lại ở việc mở tài khoản trực tuyến, VietinBank iPay Mobile còn hỗ trợ khách hàng linh hoạt sử dụng cả tài khoản cá nhân và tài khoản hộ kinh doanh trên cùng một ứng dụng thông qua tính năng chuyển đổi tài khoản. Với thao tác chuyển đổi nhanh chóng, chủ hộ có thể dễ dàng theo dõi, quản lý dòng tiền và thực hiện các giao dịch trên các tài khoản mà vẫn đảm bảo an toàn, bảo mật trong quá trình sử dụng.

Đây là một trong những bước tiếp theo trong hành trình chuyển đổi số của VietinBank, hướng tới việc cung cấp các dịch vụ tiện ích, linh hoạt và phù hợp với nhu cầu thực tế của khách hàng kinh doanh. Tải và trải nghiệm VietinBank iPay Mobile mở tài khoản hộ kinh doanh từ hôm nay.