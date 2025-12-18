VietinBank nhận hai giải thưởng quốc tế dành cho ngân hàng doanh nghiệp

Được xướng tên ở cả hai hạng mục giải thưởng đã tiếp tục khẳng định vị thế của VietinBank trong lĩnh vực ngân hàng doanh nghiệp cùng dấu ấn nỗ lực không ngừng đổi mới, nâng tầm trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện.

IFM vinh danh VietinBank với hai giải thưởng: Ngân hàng dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2024 (Best Corporate Bank - Vietnam 2024) và Ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2024 (Best Corporate Digital Bank - Vietnam 2024).

Đại diện VietinBank chia sẻ: “Việc được IFM vinh danh ở cả hai hạng mục quan trọng vừa là niềm tự hào; đồng thời minh chứng cho cam kết nhất quán của VietinBank trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo và lấy KH làm trung tâm.

Đây cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục tiên phong cung cấp các giải pháp tài chính - số hóa hiện đại, đồng hành cùng doanh nghiệp Việt Nam trên hành trình hội nhập và phát triển bền vững”.

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank nhận giải thưởng (Ảnh: VietinBank).

VietinBank - Đối tác chiến lược đồng hành cùng doanh nghiệp

Trên hành trình phát triển, VietinBank luôn xác định khách hàng doanh nghiệp là một trong những trụ cột quan trọng. Ngân hàng đã và đang triển khai đồng bộ các chiến lược nhằm đáp ứng toàn diện nhu cầu tài chính từ tín dụng, bảo lãnh, thanh toán quốc tế, ngoại hối cho đến các giải pháp quản lý dòng tiền, tài trợ chuỗi cung ứng và số hóa quy trình vận hành.

Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp sản phẩm tài chính, VietinBank còn đóng vai trò là đối tác tư vấn - đồng hành cùng doanh nghiệp từ giai đoạn khởi sự đến mở rộng, hội nhập và phát triển bền vững. Các giải pháp tài chính được thiết kế riêng biệt theo từng nhóm ngành, từng giai đoạn phát triển, góp phần gia tăng giá trị vận hành và tối ưu nguồn lực cho doanh nghiệp.

VietinBank cũng là một trong những ngân hàng tiên phong triển khai các gói hỗ trợ tín dụng xanh, sản phẩm tài chính gắn với tiêu chuẩn ESG, đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện các mục tiêu tăng trưởng bền vững và chuyển đổi năng lượng theo định hướng Quốc gia.

Đại diện Khối Khách hàng doanh nghiệp VietinBank nhận 2 giải thưởng từ IFM (Ảnh: VietinBank).

VietinBank eFAST - Trợ lý tài chính số toàn diện cho doanh nghiệp

Giải thưởng Ngân hàng số dành cho khách hàng doanh nghiệp tốt nhất Việt Nam 2024 là sự ghi nhận rõ nét cho nền tảng VietinBank eFAST - hệ thống ngân hàng số chuyên biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp do VietinBank phát triển và vận hành.

Với triết lý “Khách hàng là trung tâm”, VietinBank eFAST tích hợp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng thiết yếu từ chuyển khoản, thanh toán, tín dụng, ngoại hối đến các nghiệp vụ chuyên sâu như: Bảo lãnh, tài trợ chuỗi cung ứng, ký số văn bản điện tử, kết nối ERP...

Không chỉ mang lại tính tiện dụng, VietinBank eFAST còn sở hữu những ưu điểm vượt trội:

Quản lý tài chính linh hoạt: VietinBank là ngân hàng tiên phong trong nhóm ngân hàng thương mại Nhà nước cung cấp sản phẩm giải ngân online và bảo lãnh online dành cho khách hàng doanh nghiệp. Giải ngân online và bảo lãnh online cho phép doanh nghiệp tiếp cận vốn và hoàn thành các cam kết hợp đồng ngay tức thì, mọi lúc, mọi nơi, chỉ với vài thao tác trên thiết bị được kết nối internet.

Tiện lợi và nhanh chóng: Doanh nghiệp có thể mở tài khoản thanh toán hoặc đăng ký VietinBank eFAST chỉ trong 5 phút qua nền tảng số, loại bỏ hoàn toàn thủ tục giấy tờ rườm rà và thời gian chờ đợi tại quầy.

Giao diện thân thiện, bảo mật cao: Hệ thống sử dụng các công nghệ hiện đại như eKYC, OCR, NFC, ký số giúp đảm bảo an toàn, đồng thời mang lại trải nghiệm tiện lợi cho doanh nghiệp.

Phiên bản đặc biệt VietinBank eFAST X-Mate là phiên bản cao cấp phục vụ tổng thể nhu cầu quản lý dòng tiền cho doanh nghiệp và hệ sinh thái của doanh nghiệp: Quản lý vốn tập trung; quản lý khoản phải trả, phải thu.

Tốc độ xử lý giao dịch vượt trội, hỗ trợ tới 5.000 giao dịch/file với thời gian xử lý chỉ tính bằng phần trăm giây.

VietinBank eFAST tích hợp công nghệ AI, Big Data và Machine Learning giúp cá nhân hóa trải nghiệm, phân tích dòng tiền, dự báo xu hướng tài chính và đưa ra gợi ý giao dịch phù hợp cho từng doanh nghiệp; hỗ trợ giao dịch ngoại tệ 24/7.

Cơ chế phê duyệt của VietinBank eFAST linh hoạt theo ma trận nhóm, phù hợp với mô hình quản trị phức tạp của các tập đoàn lớn.

VietinBank eFAST đảm bảo an toàn với hệ thống bảo mật đạt chuẩn quốc tế ISO/IEC 27001:2013, hỗ trợ cảnh báo sớm các hành vi bất thường trong giao dịch.

Trong năm 2025, VietinBank tiếp tục nâng cấp VietinBank eFAST với hơn 60 cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng, và tiếp tục phát triển các sản phẩm đột phá tạo lợi thế cạnh tranh.

VietinBank eFAST bảo lãnh dự thầu điện tử trên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (eGP), mở tài khoản thanh toán, số hóa quy trình cấp tín dụng: Bảo lãnh từng lần, tự động hóa 1 phần quy trình cấp tín dụng; ứng dụng chữ ký số trong quy trình cấp tín dụng, giải ngân.

VietinBank eFAST cung cấp chứng từ giao dịch có chữ ký số của ngân hàng: Ủy nhiệm chi, giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước, xác nhận tiền gửi có kì hạn... hướng đến xây dựng một hệ sinh thái số đồng bộ - an toàn - hiệu quả cho doanh nghiệp ở mọi quy mô.