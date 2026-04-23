Vietcombank và Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến hợp tác toàn diện

Ngày 23/4, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Phố Hiến (Vietcombank Phố Hiến) tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác toàn diện với Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến.

Trong định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hưng Yên, lĩnh vực phát triển hạ tầng khu, cụm công nghiệp đang đóng vai trò là động lực then chốt, góp phần thu hút đầu tư, tạo việc làm và thúc đẩy tăng trưởng bền vững.

Thỏa thuận đánh dấu bước phát triển mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa 2 bên, đồng thời mở ra nhiều cơ hội phát triển cho các dự án khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Thông qua thỏa thuận này, 2 bên cũng cam kết duy trì hợp tác toàn diện, lâu dài, có hiệu quả và cùng có lợi trong các hoạt động có liên quan.

Tham dự lễ ký kết, về phía lãnh đạo và các cơ quan ban ngành tỉnh Hưng Yên có ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên; ông Lê Quang Hoà, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên; ông Tạ Thành Long, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Khu vực 12...

Về phía khách hàng có ông Hoàng Anh Tuân, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến; ông Nguyễn Trung Thuấn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển Cụm công nghiệp Văn Lâm...

Về phía Vietcombank có bà Phùng Nguyễn Hải Yến, Phó tổng giám đốc ngân hàng cùng bà Nguyễn Minh Nguyệt, Giám đốc chi nhánh Vietcombank Phố Hiến.

Quang cảnh lễ ký kết (Ảnh: Hải Long).

Phát biểu tại lễ ký kết, ông Nguyễn Lê Huy - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên - cho biết việc phát triển Khu công nghiệp Thổ Hoàng là quyết tâm lớn của tỉnh Hưng Yên trong việc triển khai các dự án khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư, tạo việc làm và nâng cao chất lượng lao động.

Tỉnh Hưng Yên đang điều chỉnh lại quy hoạch của tỉnh, trong đó định hình 3 phân vùng: phía Bắc tập trung phát triển công nghệ cao, đô thị, dịch vụ thương mại; trung tâm phát triển truyền thống văn hoá, du lịch tâm linh còn phía Nam phát triển kinh tế biển. “Đây là định hướng phát triển Hưng yên nhiều năm về sau và tạo vị thế mới của tỉnh”, ông Nguyễn Lê Huy nói.

Với riêng Khu công nghiệp Thổ Hoàng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên đề nghị chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện, huy động nguồn lực để giải phóng mặt bằng, sớm lựa chọn ký kết với các nhà đầu tư thứ cấp để đưa Khu công nghiệp đi vào vận hành. Ông cũng lưu ý chủ đầu tư cần quan tâm, chú trọng các quy quy định phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường… Đây là những tiêu chí địa phương quan tâm.

Ông Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hưng Yên (Ảnh: Hải Long).

Ông Hoàng Anh Tuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến - cho biết Khu công nghiệp Thổ Hoàng được định hướng thu hút các doanh nghiệp có hàm lượng công nghệ cao, ứng dụng tự động hóa và thân thiện với môi trường.

"Thực tế, một số doanh nghiệp cũng tới với mong muốn hoạt động trong ngành nghề khá, song với lợi thế nằm gần Hà Nội và quỹ đất không còn nhiều, chúng tôi ưu tiên lựa chọn các dự án công nghệ cao để tối ưu hiệu quả sử dụng đất. Chúng tôi muốn tập trung mảng dịch vụ công nghiệp, để đúng với tinh thần Nghị định 35 quy định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế là Khu công nghiệp sinh ra không gây áp lực đến hạ tầng xung quanh", ông Tuân thông tin.

Ông Hoàng Anh Tuân - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến - phát biểu (Ảnh: Hải Long).

Ký kết hợp đồng tín dụng gần 2.800 tỷ đồng

Trong khuôn khổ buổi lễ, Vietcombank Phố Hiến và Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến cũng ký kết Hợp đồng cấp tín dụng tài trợ cho dự án Đầu tư xây dựng Khu công nghiệp Thổ Hoàng trị giá 2.350 tỷ đồng và Cụm công nghiệp Lạc Đạo trị giá 400 tỷ đồng. Tổng giá trị cấp tín dụng cho 2 dự án này lên tới gần 2.800 tỷ đồng.

Phó Tổng giám đốc Vietcombank Phùng Nguyễn Hải Yến cho biết, trong bối cảnh nền kinh tế đang chuyển mình mạnh mẽ theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển bền vững, vai trò của các định chế tài chính không chỉ dừng lại ở việc cung cấp vốn, mà còn là người đồng hành chiến lược, góp phần kiến tạo những giá trị dài hạn cho doanh nghiệp và xã hội.

"Sự kiện ký kết ngày hôm nay với giá trị cấp tín dụng lên tới gần 2.800 tỷ đồng dành cho Dự án Khu công nghiệp Thổ Hoàng, Cụm công nghiệp Lạc Đạo, cùng Thỏa thuận hợp tác toàn diện trong các dự án phát triển khu/cụm công nghiệp tiếp theo của Tập đoàn Phát triển Công nghiệp Phố Hiến không chỉ là một giao dịch tài chính, mà còn là cam kết đồng hành dài hạn về trách nhiệm và khát vọng phát triển giữa các bên", bà nhấn mạnh.

Giám đốc chi nhánh Vietcombank Phố Hiến Nguyễn Minh Nguyệt thông tin, các dự án đầu tư xây dựng khu/cụm công nghiệp của Tập đoàn Phát triển công nghiệp Phố Hiến được đánh giá là các dự án tiềm năng và trọng điểm của tỉnh, có vị trí địa lý thuận lợi, mở ra cơ hội thu hút mạnh mẽ đầu tư.

"Những dự án ký kết Hợp đồng cấp tín dụng hôm nay được kỳ vọng sẽ góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo công ăn việc làm và góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương", bà Nguyệt nhấn mạnh.

Hợp tác giữa 2 đơn vị là tiền đề cho định hướng kết nối lâu dài, giúp phát huy tối đa thế mạnh mỗi bên. Với sự đồng hành của Vietcombank và quyết tâm từ phía địa phương, các dự án này được kỳ vọng sẽ sớm đi vào vận hành, góp phần nâng cao năng lực thu hút đầu tư, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế và tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của tỉnh trong thời gian tới.