Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcom, ý tưởng phát triển mô hình sở giao dịch hàng hóa xuất phát từ những trăn trở về vị thế của nông sản Việt Nam trong chuỗi thương mại toàn cầu.

Dù Việt Nam có nhiều mặt hàng xuất khẩu giữ vai trò quan trọng trên thị trường quốc tế, khả năng chủ động trong quá trình hình thành giá của doanh nghiệp và người sản xuất trong nước vẫn còn những hạn chế.

Điển hình là cà phê Robusta, mặt hàng Việt Nam có lợi thế lớn về nguồn cung, nhưng giá giao dịch trên thị trường London vẫn được sử dụng phổ biến làm cơ sở tham chiếu cho nhiều hợp đồng xuất khẩu.

Điều này đặt ra yêu cầu nghiên cứu những cơ chế giao dịch có khả năng phản ánh tốt hơn chất lượng, nguồn cung và đặc điểm của hàng hóa Việt Nam, đồng thời giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tiếp cận thông tin, quản trị rủi ro và thương lượng với đối tác quốc tế.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Chủ tịch HĐQT Vietcom (Ảnh: Vietcom).

Từ thực tế đó, Vietcom đặt mục tiêu nghiên cứu phát triển một mô hình giao dịch hàng hóa hiện đại, có khả năng kết nối các vùng nguyên liệu, doanh nghiệp xuất khẩu với nhà nhập khẩu và các đối tác thương mại quốc tế.

Doanh nghiệp kỳ vọng, nếu được cấp phép và tổ chức vận hành hiệu quả, mô hình có thể góp phần hình thành những mức giá tham chiếu đáng tin cậy, tạo thêm kênh tiêu thụ và nâng cao tính minh bạch trong giao dịch.

Ông Tùng cho biết, khoảng 4 năm qua, doanh nghiệp đã tập trung nghiên cứu mô hình tổ chức thị trường, phát triển hạ tầng công nghệ, chuẩn bị nhân sự và các giải pháp liên quan đến thanh toán, quản trị rủi ro, an toàn thông tin.

Đội ngũ tham gia quá trình chuẩn bị hiện có gần 100 nhân sự, gồm những người có chuyên môn về kinh tế, tài chính, công nghệ và kinh nghiệm trong lĩnh vực giao dịch hàng hóa.

Về nguồn lực tài chính, Vietcom đang nghiên cứu phương án đáp ứng các điều kiện để phát triển mô hình trong khuôn khổ Trung tâm Tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng, với quy mô vốn điều lệ mục tiêu được ông Tùng đề cập là khoảng 1.500 tỷ đồng.

Định hướng nghiên cứu của doanh nghiệp tập trung vào những mặt hàng có lợi thế của Việt Nam như cà phê, cao su, hồ tiêu, đồng thời xem xét khả năng kết nối giao dịch đối với các sản phẩm có giá trị cao như yến sào, trầm hương và sâm Ngọc Linh.

Thông qua việc chuẩn hóa thông tin về nguồn gốc, chất lượng, sản lượng và giá cả, Vietcom kỳ vọng có thể tạo thêm điều kiện để hàng hóa Việt Nam tiếp cận trực tiếp với những đối tác có nhu cầu thực chất.

Lãnh đạo doanh nghiệp nhìn nhận, thách thức lớn nhất đối với một mô hình sở giao dịch không đơn thuần nằm ở việc xây dựng hệ thống công nghệ, mà còn là khả năng thu hút đủ người mua, người bán, phát triển mạng lưới thành viên, bảo đảm thanh khoản và thiết lập cơ chế quản trị rủi ro hiệu quả. Đây là những điều kiện quan trọng để hình thành mức giá hợp lý và tạo dựng niềm tin với các đối tác quốc tế.

Bên cạnh mục tiêu kinh doanh, ông Nguyễn Thanh Tùng bày tỏ mong muốn dành 50% lợi nhuận từ hoạt động giao dịch hàng hóa, nếu mô hình được cấp phép và vận hành hiệu quả, để hỗ trợ người nông dân, các vùng nguyên liệu và cộng đồng sản xuất. Đây hiện là định hướng của doanh nghiệp, chưa phải cơ chế phân bổ lợi nhuận đã được triển khai.

Xuất thân từ Đức Phổ, Quảng Ngãi, ông Tùng cho biết những chuyến trở về quê hương và trải nghiệm thực tế tại các vùng sản xuất đã khiến ông quan tâm nhiều hơn đến thu nhập của người lao động.

Chuyến đi Cù Lao Chàm, chứng kiến điều kiện làm việc vất vả của những người bảo vệ, khai thác yến sào trong khi sản phẩm có giá trị thương mại cao, đã thôi thúc ông tìm kiếm một cơ chế giúp người sản xuất có thêm cơ hội tiếp cận thị trường và cải thiện vị thế trong chuỗi giá trị.

Với dự án giao dịch hàng hóa, ông Tùng khẳng định mong muốn lớn nhất là góp phần tạo thêm một cơ chế thị trường minh bạch, giúp doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong hoạt động thương mại quốc tế, đồng thời nâng cao cơ hội hưởng lợi của người trực tiếp sản xuất.

Dù mục tiêu này vẫn cần thời gian, sự hoàn thiện về pháp lý và khả năng kiểm chứng trong thực tiễn, quá trình chuẩn bị của Vietcom cho thấy kỳ vọng của doanh nghiệp trong việc tham gia phát triển hạ tầng thị trường hàng hóa, qua đó góp phần nâng cao giá trị và sức cạnh tranh của sản phẩm Việt Nam.