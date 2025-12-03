Vietbank hướng về miền Trung yêu thương, trao 3.600 suất quà cho đồng bào vùng lũ

Đoàn thiện nguyện của Vietbank đã trực tiếp đến thăm hỏi, động viên và trao tặng hàng nghìn suất quà nhằm hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn sau thiên tai.

Trong đợt mưa bão lịch sử này, nhiều tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đối mặt với thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, hàng chục nghìn căn nhà tốc mái hoặc bị cuốn trôi, hàng trăm nghìn hecta hoa màu, gia súc và gia cầm bị ảnh hưởng. Người dân vùng lũ rất cần sự chung tay của cộng đồng.

Đoàn thiện nguyện Vietbank trao quà cho người dân tỉnh Quảng Ngãi (Ảnh: BTC).

Đoàn thiện nguyện của Vietbank đã đến hỗ trợ trực tiếp tại các khu vực thiệt hại nặng, gồm tỉnh Quảng Nam (phường Hội An, Hội An Tây, Điện Bàn), Quảng Ngãi (xã Sơn Hà, Cẩm Thành), Gia Lai (phường Quy Nhơn Đông, Tuy Phước Đông, Tam Quan, Hoài Nhơn Bắc).

Để kịp thời chia sẻ khó khăn cùng bà con, Vietbank đã trao tặng 3.600 suất quà, bao gồm gạo, balo học sinh và hỗ trợ tiền mặt cho các hộ gia đình, học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị chương trình gần 1 tỷ đồng, được phân bổ đến các điểm bị ảnh hưởng nặng với mong muốn đem lại sự hỗ trợ thiết thực, kịp thời nhất.

Đoàn thiện nguyện của Vietbank trao tặng các phần quà hỗ trợ người dân Gia Lai khắc phục hậu quả thiên tai (Ảnh: BTC).

Phát biểu tại các điểm trao tặng, đại diện Vietbank bày tỏ sự cảm thông sâu sắc trước những mất mát mà người dân đang phải gánh chịu, đồng thời gửi lời động viên và hy vọng những phần quà ý nghĩa của ngân hàng sẽ góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, tái thiết sau thiên tai.

Trước đó, hưởng ứng Thư kêu gọi của Ngân hàng Nhà nước, Vietbank đã đóng góp 500 triệu đồng hỗ trợ khẩn cấp cho đồng bào miền Trung, đồng thời, cán bộ nhân viên Vietbank quyên góp hơn 350 triệu đồng thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam nhằm tiếp tục hỗ trợ các tỉnh Bắc Bộ và Trung Bộ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

Đoàn thiện nguyện của Vietbank có mặt tại Đà Nẵng ngày 29/11, trao tặng 1.000 suất quà yêu thương gửi đến các hộ dân chịu thiệt hại bởi bão lũ (Ảnh: BTC).

Năm 2025, Vietbank được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trao Bằng khen vì những đóng góp xuất sắc trong phong trào “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”, ghi nhận những nỗ lực bền bỉ của ngân hàng trong hành trình đồng hành cùng cộng đồng.

An sinh xã hội luôn là công tác được Ban lãnh đạo Vietbank quan tâm, bên cạnh hoạt động kinh doanh. Đơn vị cam kết tiếp tục đồng hành cùng Chính phủ, ngành ngân hàng và các tổ chức xã hội thông qua những chương trình thiết thực, lan tỏa tinh thần sẻ chia và góp phần xây dựng cộng đồng ngày càng vững mạnh.

Để biết thêm thông tin chi tiết về các hoạt động thiện nguyện và sản phẩm, dịch vụ của Vietbank, truy cập https://www.vietbank.com.vn/