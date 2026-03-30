Vietbank Digital Plus theo đuổi mục tiêu “Nâng tầm trải nghiệm” trong chuyển đổi số

Đây không chỉ là định hướng phát triển của nền tảng, mà còn phản ánh chiến lược chuyển đổi số của Vietbank trong giai đoạn mới. Những giá trị ấy được ngân hàng cụ thể hóa qua các điểm khác biệt trong nội dung dưới đây.

Đặt khách hàng làm trung tâm trong hành trình chuyển đổi số

Tại lễ ra mắt ứng dụng Vietbank Digital Plus ngày 30/3, Vietbank khẳng định mục tiêu không chỉ dừng ở việc số hóa dịch vụ, mà còn là tối ưu hóa toàn diện trải nghiệm người dùng.

Đồng hành cùng đối tác chiến lược VNPAY, Vietbank hướng đến nền tảng hợp kênh, kết nối giữa Internet Banking, Mobile Banking và các điểm giao dịch truyền thống, giúp khách hàng có thể quản lý tài chính thuận tiện, an toàn và liền mạch hơn.

Khoảnh khắc Vietbank Digital Plus ra mắt người dùng (Ảnh: Vietbank).

Đại diện Vietbank, ông Võ Duy Anh Dũng - Giám đốc Khối Bán lẻ Vietbank - chia sẻ: “Với mục tiêu “Nâng tầm trải nghiệm”, Vietbank Digital Plus được thiết kế từ sự thấu hiểu khách hàng. Chúng tôi mong muốn mỗi thao tác giao dịch, mỗi trải nghiệm trên nền tảng đều mang đến cảm giác dễ dàng, tiện lợi và gần gũi hơn.

Vietbank sẽ tiếp tục đầu tư mạnh mẽ cho công nghệ, dữ liệu và trải nghiệm người dùng để cùng khách hàng bước vào một hành trình tài chính mới, nơi mọi giao dịch đều an toàn, thông minh và mang tính cá nhân hóa cao”.

5 ưu điểm nổi bật của Vietbank Digital Plus

Vietbank Digital Plus được tích hợp hệ sinh thái tiện ích đa dạng (Ảnh: Vietbank).

Cá nhân hoá giao diện và trải nghiệm theo sở thích: Vietbank Digital Plus cho phép người dùng tự do tùy chỉnh màu sắc, hình nền và chủ đề, kiến tạo một không gian ngân hàng số "đậm chất riêng" của từng cá nhân.

Giao diện cũng được tối ưu hóa linh hoạt cho nhiều nhóm đối tượng, từ người dùng trẻ năng động, dân văn phòng cho đến khách hàng lớn tuổi, giúp mọi thao tác trở nên trực quan và gần gũi nhất.

Shake QR - Chuyển khoản nhanh chóng độc đáo: Chỉ cần mở ứng dụng và lắc nhẹ, mã QR thanh toán cá nhân được tạo sẵn, giúp tối ưu hóa giao dịch nhanh chóng. Đây là sự kết hợp độc đáo giữa tốc độ, bảo mật và trải nghiệm thú vị mà Vietbank là một trong những đơn vị tiên phong triển khai tính năng này tại thị trường Việt Nam.

An toàn tuyệt đối với xác thực sinh trắc học và bảo mật đa lớp: Vietbank Digital Plus được tích hợp công nghệ tiên tiến với xác thực sinh trắc học (như vân tay, khuôn mặt) cùng hệ thống bảo mật đa tầng, đảm bảo thông tin cá nhân và giao dịch của khách hàng luôn được bảo vệ ở mức tối đa, mang lại sự an tâm.

Quản lý tài chính thông minh và rõ ràng: Nền tảng hỗ trợ người dùng hoạch định tài chính hiệu quả với việc cung cấp các tính năng quản lý chi tiêu thông minh, theo dõi dòng tiền chi tiết đồng thời giúp khách hàng lập kế hoạch tài chính cá nhân một cách dễ dàng, chủ động và trực quan.

Hệ sinh thái tiện ích đa dạng trong một chạm: Từ các giao dịch cơ bản như chuyển khoản, tra cứu số dư, thanh toán hóa đơn, đến các tiện ích nâng cao như gọi taxi, đặt vé xem phim, vé máy bay hay mua sắm… tất cả đều được tích hợp trên cùng một nền tảng, tạo sự liền mạch trong trải nghiệm số hàng ngày.

Chị Thanh Quyên (28 tuổi - Nhân viên văn phòng tại TPHCM) chia sẻ: “Tôi chỉ mất vài phút để mở tài khoản Vietbank Digital Plus bằng định danh điện tử (eKYC). Có thể đặt vé xem phim, gọi taxi, mua sắm, thanh toán hóa đơn ngay trong cùng một ứng dụng. Tiện đúng nghĩa mà vẫn rất an toàn”.

Ưu đãi chào sân, cơ hội nhận quà tặng

Nhân dịp nền tảng ngân hàng số Vietbank Digital Plus ra mắt, Vietbank triển khai chương trình khuyến mại đặc biệt dành cho tất cả khách hàng.

Theo đó, người dùng có cơ hội nhận Phiếu mua hàng trị giá đến 5,29 triệu đồng khi mua sản phẩm tai nghe AirPods 4 hoặc robot hút bụi Xiaomi, khi chuyển đổi từ ứng dụng Vietbank Digital hoặc đăng ký và kích hoạt tài khoản thành công trùng với số thứ tự đặc biệt trên ứng dụng Vietbank Digital Plus.

Hàng nghìn ưu đãi giá trị dành tặng khách hàng trong dịp ra mắt Vietbank Digital Plus (Ảnh: Vietbank).

Bên cạnh đó, Vietbank mang đến hàng loạt ưu đãi hấp dẫn như mã giảm đến 50% để trải nghiệm các dịch vụ tiện ích: gọi taxi, đặt vé xem phim, vé máy bay, đặt vé tàu - xe dành cho các khách hàng chuyển đổi sử dụng từ Vietbank Digital sang Vietbank Digital Plus sớm nhất từ nay đến hết 7/6/2026.

Vietbank Digital Plus không dừng lại ở vai trò một ứng dụng ngân hàng, nền tảng đang dần trở thành “chìa khóa” mở ra thế giới tiện ích, ưu đãi và công nghệ dành cho người Việt hiện đại, nơi mọi giao dịch đều nhanh chóng, an toàn và dễ dàng chỉ trong vài chạm.

Vietbank Digital Plus - nền tảng ngân hàng số nâng tầm trải nghiệm

Sự ra mắt của Vietbank Digital Plus đánh dấu bước đi quan trọng trong hành trình chuyển đổi số của Vietbank. Không chỉ hỗ trợ tài chính thuận tiện, nền tảng còn hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm thông minh, an toàn và nhân văn cho khách hàng, đúng tinh thần “Nâng tầm trải nghiệm”.

Người dùng có thể tải ứng dụng Vietbank Digital Plus trên App Store hoặc Google Play để trải nghiệm ngân hàng số hiện đại, nơi công nghệ và tiện ích hòa làm một, giúp cuộc sống mỗi ngày thêm dễ dàng và đơn giản hơn.