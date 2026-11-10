Theo Hiệp hội Việt quất Mỹ (USHBC), Việt Nam hiện là thị trường tiêu thụ việt quất Mỹ tăng trưởng nhanh nhất khu vực châu Á. Năm 2025, lượng việt quất Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam đạt 523.597 pound, tương đương khoảng 237,5 tấn, tăng 160% so với năm 2024.

Đà tăng trưởng tiếp tục được duy trì trong 8 tháng đầu năm nay, với kim ngạch xuất khẩu tăng 56%. Tính từ năm 2020 đến nay, sản lượng việt quất Mỹ xuất khẩu sang Việt Nam tăng bình quân 33% mỗi năm, bao gồm các sản phẩm tươi, đông lạnh và sấy khô.

Theo USHBC, sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại, từ trung tâm thương mại, siêu thị đến cửa hàng tiện lợi, đang tạo thêm điều kiện để trái cây nhập khẩu tiếp cận người tiêu dùng.

Giới thiệu việt quất Mỹ đến người tiêu dùng Việt Nam (Ảnh: FB DN).

Bên cạnh đó, xu hướng quan tâm đến thực phẩm giàu dinh dưỡng, an toàn cho sức khỏe cũng góp phần thúc đẩy nhu cầu đối với việt quất Mỹ.

Để duy trì đà tăng trưởng, Hiệp hội Việt quất Mỹ cho biết sẽ tiếp tục triển khai các chương trình hợp tác tiếp thị, cung cấp dữ liệu thị trường và đồng hành với các kênh phân phối tại Việt Nam.

Không chỉ việt quất, nhiều mặt hàng nông sản và thực phẩm Mỹ cũng đang mở rộng hiện diện tại thị trường Việt Nam thông qua các hệ thống phân phối hiện đại.

Ông Stephen Alexander Vaden, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ, cho biết Việt Nam hiện là thị trường lớn thứ bảy và thuộc nhóm thị trường tăng trưởng nhanh của nông sản Mỹ. Năm 2025, lượng mua nông sản Mỹ của Việt Nam tăng 46% và tiếp tục tăng 20% trong năm nay.

Ông Vaden nhận định quan hệ thương mại và tiêu dùng giữa hai nước đã được vun đắp qua nhiều thập niên. Các sản phẩm Mỹ ngày càng xuất hiện phổ biến trong hệ thống bán lẻ Việt Nam, từ thịt bò, tôm hùm đến thịt heo, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng.

Doanh nghiệp Mỹ tìm thêm cơ hội tại Việt Nam

Việc đẩy mạnh quảng bá nông sản Mỹ tại Việt Nam diễn ra trong bối cảnh đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp quy mô lớn nhất từ trước đến nay của Chính phủ Mỹ làm việc tại TPHCM từ ngày 9 đến 12/11.

Phái đoàn do Thứ trưởng Stephen Vaden dẫn đầu, quy tụ đại diện 43 doanh nghiệp Mỹ, 37 tổ chức thương mại và ngành hàng lớn, cùng quan chức cấp cao của các cơ quan nông nghiệp bang California, Kansas và Wisconsin.

Đây là đoàn xúc tiến nông nghiệp có quy mô kỷ lục trong lịch sử hoạt động của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc USDA tại Việt Nam.

Trong thời gian làm việc, các doanh nghiệp Mỹ sẽ gặp gỡ nhà nhập khẩu, nhà phân phối Việt Nam, tham gia kết nối doanh nghiệp (B2B), khảo sát thị trường và quảng bá sản phẩm.

Theo USDA, năm 2025, Việt Nam là thị trường xuất khẩu nông sản và các sản phẩm liên quan lớn thứ bảy của Mỹ, với kim ngạch gần 5,6 tỷ USD, tăng khoảng 38% so với năm trước.

Tại tiệc chiêu đãi tôn vinh quan hệ đối tác nông nghiệp Việt Nam - Mỹ tối 9/11, ông Nguyễn Mạnh Cường, Phó Chủ tịch UBND TPHCM, cho biết thành phố có lợi thế về cảng biển, logistics và mạng lưới bán lẻ, tạo điều kiện trở thành đầu mối tiếp nhận, chế biến và phân phối nông sản, thực phẩm cho khu vực phía Nam.

TPHCM cũng định hướng phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời mong muốn hợp tác với các đối tác Mỹ trong lĩnh vực giống cây trồng, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ.

Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Mỹ mở rộng hoạt động thương mại, đầu tư và kết nối với doanh nghiệp trong nước.

Ở chiều ngược lại, Việt Nam cũng mong muốn Mỹ tiếp tục tạo thuận lợi để các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường này.

Sự gia tăng hiện diện của nông sản Mỹ tại các hệ thống bán lẻ cho thấy thị trường Việt Nam đang trở thành điểm đến được nhiều nhà cung cấp quốc tế quan tâm.