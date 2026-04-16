Thông tin từ Bộ Công Thương cho biết chiều ngày 15/4, trong khuôn khổ tháp tùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc, Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng đã có buổi hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Vương Văn Đào.

Bộ Công Thương cho biết tại buổi hội đàm, hai Bộ trưởng cùng điểm lại tình hình hợp tác kinh tế thương mại hai nước thời gian qua, tình hình triển khai nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước và các văn kiện hợp tác giữa hai bộ thời gian gần đây.

Hai Bộ trưởng nhất trí ghi nhận và khẳng định Việt Nam - Trung Quốc tiếp tục là đối tác hợp tác thương mại quan trọng của nhau. Trung Quốc tiếp tục nhiều năm liên tiếp là đối tác thương mại lớn nhất, thị trường xuất khẩu lớn thứ 2 của Việt Nam.

Việt Nam cũng duy trì vị thế là đối tác thương mại lớn nhất của Trung Quốc trong ASEAN. Theo thống kê của Hải quan Việt Nam, năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam - Trung Quốc đạt 256,5 tỷ USD, tăng 24,8% so với năm 2024.

Để đưa quan hệ thương mại tiếp tục phát triển theo hướng cân bằng, bền vững, Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh hai bên cần tập trung cơ cấu lại chuỗi sản xuất, thương mại và cung ứng cũng như hợp tác đầu tư, vấn đề hợp tác chuỗi sản xuất cần được chú trọng.

Bộ trưởng Công Thương Lê Mạnh Hùng hội đàm với Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc (Ảnh: Moit).

Bộ trưởng đề nghị phía Trung Quốc tăng cường nhập khẩu hàng hóa Việt Nam, mở rộng danh mục các mặt hàng được hưởng ưu đãi thuế quan và mở cửa thị trường; công nhận lẫn nhau kết quả kiểm dịch động thực vật đối với hàng nông lâm thủy sản.

Đồng thời tạo điều kiện cho Việt Nam tham gia chương trình "Chia sẻ thị trường lớn - Xuất khẩu Trung Quốc"; tạo điều kiện cho hàng Việt Nam xuất khẩu sang Trung Quốc qua thương mại điện tử xuyên biên giới; mở rộng các văn phòng xúc tiến thương mại Việt Nam tại Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, Bộ trưởng Vương Văn Đào nhất trí với các đề nghị của phía Việt Nam. Ông cho biết Bộ Thương mại Trung Quốc sẽ tiếp tục ủng hộ Việt Nam thành lập các Văn phòng Xúc tiến thương mại tiếp theo tại Trung Quốc (sau Văn phòng Trùng Khánh, Hàng Châu và Hải Khẩu).

Phía Trung Quốc sẵn sàng tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam tăng cường xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc theo hình thức thương mại điện tử qua biên giới, đề nghị Việt Nam tăng cường sự hiện diện của Gian hàng quốc gia Việt Nam trên các nền tảng thương mại điện tử của Trung Quốc (ngoài JD) để quảng bá tốt hơn nữa hình ảnh hàng hóa Việt Nam với người tiêu dùng Trung Quốc.

Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc nhấn mạnh, hai bộ cần tập trung triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao hai nước, trong đó có mục tiêu đưa kim ngạch thương mại song phương đạt 500 tỷ USD trong thời gian tới.

Hai bên nhất trí sẽ thành lập nhóm công tác chung cấp kỹ thuật để rà soát tình hình, đôn đốc triển khai các nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao và kết quả hội đàm hôm nay cũng như cam kết của hai bên trong các văn kiện đã ký kết.