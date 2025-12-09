Việt Nam – Trung Quốc kết nối thanh toán QR, tăng tiện ích cho người dùng

Lễ công bố kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam – Trung Quốc diễn ra ngày 2/12 tại Hà Nội, do Công ty cổ phần Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) phối hợp với UnionPay International (UPI), Ngân hàng Công thương Trung Quốc (ICBC) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tổ chức.

Sự kiện đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng trong tiến trình liên thông hệ thống thanh toán giữa hai nền kinh tế có kim ngạch thương mại lớn bậc nhất khu vực.

Các đại biểu thực hiện nghi thức công bố kết nối nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam - Trung Quốc (Ảnh: NAPAS).

Buổi lễ có sự tham dự của lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, UnionPay International, NAPAS, ICBC và Vietcombank. Việc nhiều đơn vị chủ chốt trong lĩnh vực thanh toán và du lịch đồng loạt tham gia cho thấy kỳ vọng lớn vào tác động của hoạt động kết nối này đối với dòng chảy thương mại – du lịch giữa hai quốc gia.

Hoàn tất kết nối sau hơn một năm hợp tác

Trước đó, vào tháng 10/2024, UPI và NAPAS đã ký Biên bản ghi nhớ hợp tác về triển khai dịch vụ thanh toán xuyên biên giới qua mã QR. Tiếp đó, UPI, NAPAS cùng hai ngân hàng quyết toán là ICBC (Trung Quốc) và Vietcombank (Việt Nam) ký thỏa thuận hợp tác bốn bên, đặt nền móng cho quá trình kết nối kỹ thuật giữa các hệ thống thanh toán.

Sau thời gian phối hợp triển khai, đến thời điểm tháng 12/2025, dịch vụ đã hoàn tất và sẵn sàng mở rộng ra thị trường.

Trong giai đoạn đầu, du khách Trung Quốc có thể quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại các điểm chấp nhận QR tại Việt Nam. Mạng lưới này bao gồm trung tâm thương mại, khu mua sắm, nhà hàng, cửa hàng bán lẻ, điểm du lịch. Hệ thống các doanh nghiệp lớn như Center Retail Việt Nam, Highlands Coffee, hay mạng lưới điểm bán thuộc hệ sinh thái Sun World đã sẵn sàng chấp nhận thanh toán thông qua kết nối này.

Du khách Trung Quốc quét mã VIETQRGlobal để thanh toán tại Việt Nam (Ảnh: NAPAS).

Đến đầu năm 2026, chiều thanh toán ngược lại sẽ được triển khai, cho phép người dùng Việt Nam quét mã QR bằng ứng dụng của các tổ chức thành viên NAPAS tại các điểm chấp nhận UnionPay ở Trung Quốc. Khi hoàn thiện hai chiều, dịch vụ sẽ hình thành một hệ sinh thái thanh toán QR xuyên biên giới toàn diện, phục vụ nhu cầu tiêu dùng, công tác và du lịch của công dân hai nước.

Doanh nghiệp kỳ vọng thúc đẩy thương mại – du lịch

Đại diện UnionPay International, ông Larry Wang – Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc chia sẻ kỳ vọng lớn vào việc tối ưu hóa trải nghiệm thanh toán cho khách du lịch và thương nhân hai nước.

Ông Larry Wang- Phó chủ tịch kiêm Tổng giám đốc UnionPay International (Ảnh: NAPAS).

“Việt Nam là đối tác kinh tế và thương mại quan trọng, đồng thời là điểm đến du lịch nước ngoài trọng yếu đối với Trung Quốc. UnionPay sẽ tiếp tục tăng cường hợp tác với NAPAS để cùng nhau xây dựng một hệ sinh thái thanh toán khu vực mở, an toàn và hiệu quả”, vị này nhấn mạnh

Ông Nguyễn Quang Minh – Tổng giám đốc NAPAS - cho biết: “Việc kết nối thanh toán bán lẻ song phương qua mã QR giữa Việt Nam và Trung Quốc là thành quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa NAPAS, UPI và các ngân hàng.

Dịch vụ này không chỉ mang đến trải nghiệm thanh toán liền mạch, tiện lợi cho người dân hai nước, mà còn góp phần tăng cường kết nối tài chính, thúc đẩy sử dụng đồng bản tệ trong thanh toán xuyên biên giới".

Ông Nguyễn Quang Minh - Tổng giám đốc NAPAS (Ảnh: NAPAS).

Lãnh đạo NAPAS khẳng định việc mở rộng tiêu chuẩn VIETQR – nền tảng hiện đang được ứng dụng cho dịch vụ chuyển tiền nhanh NAPAS 247 – đã tạo điều kiện quan trọng để chuẩn hóa thanh toán QR, chuẩn bị cho cơ chế kết nối xuyên biên giới. Tên gọi VIETQRGlobal được lựa chọn nhằm giúp du khách quốc tế dễ dàng nhận diện điểm chấp nhận thanh toán ngay khi đến Việt Nam.