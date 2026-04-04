Việt Nam thu hút hơn 15 tỷ USD FDI, vốn đăng ký mới tăng gấp 2,4 lần

Cục thống kê (Bộ Tài chính) cho biết tổng số vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 31/3 đạt 15,2 tỷ USD, tăng 42,9% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, số vốn FDI đăng ký cấp mới đạt 10,23 tỷ USD với 904 dự án được cấp phép, tăng gấp 2,4 lần về số vốn đăng ký và tăng 6,4% so với cùng kỳ năm trước về số dự án.

Về cơ cấu, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục thu hút nhiều đầu tư nhất với số vốn đăng ký đạt 7,07 tỷ USD (chiếm 69% tổng vốn đăng ký cấp mới); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD (chiếm 22,3%); các ngành còn lại đạt 884,6 triệu USD (chiếm 8,7%).

Ngoài ra, vốn đăng ký điều chỉnh có 251 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 2,3 tỷ USD, giảm 55,1% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng quan hoạt động đầu tư trong 3 tháng đầu năm (Ảnh: NSO).

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 8,85 tỷ USD (chiếm 70,6% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm); sản xuất, phân phối điện, khí, nước, điều hòa đạt 2,28 tỷ USD (chiếm 18,2%); các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD (chiếm 11,2%).

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 703 lượt với tổng giá trị góp vốn 2,66 tỷ USD, gấp 2,3 lần so với cùng kỳ năm trước.

Cùng với đà tăng của tổng số vốn đăng ký, tổng số vốn FDI thực hiện tại Việt Nam trong 3 tháng đầu năm ước đạt 5,41 tỷ USD, tăng 9,1% so với cùng kỳ năm trước. Con số này tiếp tục duy trì là số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện cao nhất của 3 tháng đầu năm trong giai đoạn 2022-2026.

Đối với vốn thực hiện, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 4,48 tỷ USD (chiếm 82,8% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện); hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 389,5 triệu USD (chiếm 7,2%); sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 196,1 triệu USD (chiếm 3,6%).

Trong số 52 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam, Singapore là nhà đầu tư lớn nhất với 5,32 tỷ USD (chiếm 52% tổng vốn đăng ký cấp mới); đứng thứ hai là Hàn Quốc với 3,68 tỷ USD (chiếm 35,9%). Tiếp đến là Trung Quốc với 417,5 triệu USD (chiếm 4,1%); Hồng Kông (Trung Quốc) với 256,8 triệu USD (chiếm 2,5%).

Về đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài, có 48 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam, với tổng số vốn đạt 597,2 triệu USD (gấp 2,6 lần so với cùng kỳ năm trước); có 4 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 22,8 triệu USD, gấp 4,3 lần.

Tính chung, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 3 tháng đầu năm (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 619,9 triệu USD, gấp 2,6 lần so với cùng kỳ.

Đã có 28 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào là quốc gia mà Việt Nam đầu tư nhiều nhất với 176,7 triệu USD (chiếm 28,5% tổng vốn đầu tư); Kyrgyzstan với 149,9 triệu USD (chiếm 24,2%); Anh với 82,8 triệu USD (chiếm 13,4%).