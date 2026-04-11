Việt Nam nhập siêu 3,64 tỷ USD quý I có đáng lo?

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa quý I tăng trưởng ấn tượng, đạt gần 250 tỷ USD, tăng 22% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu đạt 122,9 tỷ USD, tăng 19,1%, nhập khẩu đạt gần 126,6 tỷ USD, tăng 27%.

Theo Phó cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) Trần Thanh Hải, tăng trưởng nhập khẩu quý I cao hơn xuất khẩu dẫn đến nhập siêu 3,64 tỷ USD. Tuy nhiên, ông cho rằng đây là hiện tượng thông thường trong giai đoạn đầu năm do các doanh nghiệp tích cực nhập khẩu nguyên vật liệu, thiết bị đầu tư cho các dự án mới.

Bên cạnh đó, dòng vốn đầu tư nước ngoài tăng mạnh trong năm 2025, theo đó, khi các dự án FDI bước vào giai đoạn triển khai, nhu cầu về máy móc, thiết bị và hạ tầng sản xuất cũng tăng theo.

"Thực tế thống kê cũng cho thấy linh kiện điện tử tăng khoảng 50%, máy móc, thiết bị và phụ tùng tăng khoảng 22% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, các mặt hàng năng lượng như xăng dầu hay nguyên liệu thức ăn chăn nuôi đều ghi nhận mức tăng đáng kể. Đây đều là những đầu vào phục vụ trực tiếp cho sản xuất", ông Hải dẫn chứng.

Theo đó, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu khẳng định tình hình này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát.

Chỉ ra ba thách thức lớn đối với hoạt động xuất nhập khẩu quý II và các quý tới, ông Hải cho rằng trước hết là xung đột tại Trung Đông. Mặc dù đang có dấu hiệu hạ nhiệt, tuy nhiên các biến động địa chính trị, xung đột leo thang đã khiến nhiều thị trường xuất khẩu của Việt Nam sụt giảm nhu cầu.

"Giá cả leo thang, lạm phát gia tăng có thể dẫn đến tâm lý thắt chặt chi tiêu. Điều này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến nhu cầu nhập khẩu hàng hóa, khiến mức độ cạnh tranh tăng cao", ông Hải phân tích.

Bên cạnh đó, lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu cho biết một thách thức khác là giá nguyên liệu đầu vào tăng cao cùng với sự đứt gãy chuỗi cung ứng gây khó khăn cho sản xuất. Dầu mỏ là nguyên liệu đầu vào của nhiều ngành công nghiệp như phân bón gây thiếu nguồn cung, làm gián đoạn chuỗi cung ứng.

"Thứ ba là chi phí logistics, giá xăng dầu tăng cao khiến giá cước vận tải tăng cao, bên cạnh đó là bảo hiểm vận chuyển cũng tăng khiến doanh nghiệp khó khăn cả về nhập khẩu và xuất khẩu", ông nói.

Theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu, dù đối mặt với nhiều khó khăn, triển vọng không hoàn toàn tiêu cực. Nếu các yếu tố địa chính trị được cải thiện, đặc biệt là khi giá dầu hạ nhiệt, áp lực chi phí đầu vào và vận chuyển có thể giảm bớt, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động xuất khẩu.