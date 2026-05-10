Việt Nam là nguồn cung "vàng đen" lớn nhất của Mỹ

Hạt tiêu được ví như “vàng đen” của Việt Nam, hiện có mặt tại 110 quốc gia và vùng lãnh thổ. Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) dẫn số liệu thống kê của Cục Hải quan cho biết trong quý I, hạt tiêu đen chiếm 66,32% tổng lượng xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam.

Mặt hàng này vừa có lượng xuất khẩu lớn nhất, vừa có tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao, đạt 43.800 tấn, trị giá 288,7 triệu USD, tăng 42,2% về lượng và tăng 38,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025.

Tính riêng tháng 3, xuất khẩu loại hạt này của Việt Nam đạt 3.800 tấn, tăng 23,2% so với tháng 3/2025. Giá bình quân xuất khẩu hạt tiêu đen trong quý I đạt 7.443 USD/tấn, giảm 0,3% so với cùng kỳ năm 2025.

Trong quý I, Việt Nam xuất khẩu mặt hàng này sang 42 thị trường. Trong đó, Mỹ là thị trường xuất khẩu hạt tiêu đen lớn nhất của Việt Nam, chiếm 46,11% tổng lượng xuất khẩu.

Riêng trong 2 tháng đầu năm, Mỹ nhập khẩu hạt tiêu từ 31 thị trường, giảm 8 thị trường so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, Việt Nam vẫn giữ vị thế là thị trường cung cấp hạt tiêu lớn nhất vào Mỹ, chiếm 80,74% tổng lượng, tăng so với mức 60,93% của 2 tháng đầu năm 2025.

Số liệu thống kê của cơ quan chức năng cũng cho thấy xuất khẩu hạt tiêu đen của Việt Nam trong quý I sang hầu hết thị trường chủ lực tăng, trừ xuất khẩu sang Nhật Bản và Đức giảm.

Đáng chú ý, Cục Xuất nhập khẩu cho biết Canada đang nổi lên là thị trường xuất khẩu hạt tiêu đen có tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong quý I, tăng 292,5% về lượng và tăng 210,8% về trị giá so với cùng kỳ năm 2025, đạt 670 tấn, trị giá 4,92 triệu USD.

Ngoài ra, xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam sang một số thị trường khác cũng tăng trưởng đáng kể trong quý I như: Hà Lan, Australia, Thái Lan, Hàn Quốc, Nam Phi.

Theo đánh giá của Hiệp hội hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), so với cùng kỳ năm 2025, nhập khẩu hồ tiêu của Mỹ có xu hướng suy giảm về tổng lượng, chủ yếu do sự sụt giảm mạnh từ các nguồn cung ngoài Việt Nam. Ngược lại, Việt Nam tiếp tục củng cố vị thế là nhà cung cấp chủ đạo, gia tăng đáng kể cả về sản lượng và thị phần.