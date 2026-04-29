Việt Nam hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc

Bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung, phu nhân Kim Hae Kyung cùng đoàn đại biểu cấp cao tại Việt Nam, ngày 21/4, tại trụ sở Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng và Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc Song Miryung đã ký Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực thú y và kiểm dịch động vật.

Việc ký kết diễn ra sau khi hai bên hoàn tất quá trình đàm phán mở cửa thị trường đối với sản phẩm thịt gà chế biến. Đây là cơ sở để sản phẩm thịt gà chế biến của Việt Nam có thể xuất khẩu sang Hàn Quốc, đồng thời sản phẩm tương ứng của Hàn Quốc cũng được xuất khẩu sang Việt Nam.

Lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa Việt Nam và Hàn Quốc diễn ra tại Hà Nội ngày 22/4 (Ảnh: Khương Trung).

Ngày 22/4, Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Nông nghiệp, Thực phẩm và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức lễ công bố mở cửa thị trường thịt gà chế biến giữa hai nước.

Kết quả này là bước tiến mới trong hợp tác nông nghiệp song phương, nhất là trong bối cảnh Hàn Quốc là thị trường có yêu cầu cao về kiểm dịch động vật, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, việc hoàn tất đàm phán không chỉ mang ý nghĩa thương mại, mà còn cho thấy năng lực phối hợp giữa cơ quan quản lý hai nước trong xử lý các yêu cầu kỹ thuật đối với sản phẩm có nguồn gốc động vật.

Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Trịnh Việt Hùng cho biết trong giai đoạn đầu, mỗi nước sẽ có 2 doanh nghiệp được phép xuất khẩu thịt gà chế biến. Ông kỳ vọng bước khởi đầu này sẽ tạo đà, mở thêm cơ hội cho các doanh nghiệp đáp ứng yêu cầu kỹ thuật, qua đó nâng giá trị xuất khẩu của ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm.

Về phía Hàn Quốc, Bộ trưởng Song Miryung đánh giá kết quả lần này là thành quả của quá trình phối hợp chuyên môn và đàm phán kéo dài giữa cơ quan chức năng hai nước. Bà cho biết hai bên sẽ tiếp tục duy trì trao đổi kỹ thuật trong lĩnh vực kiểm dịch động vật, hướng tới tạo thuận lợi cho việc mở cửa thị trường đối với các sản phẩm khác.

Ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam phát biểu tại lễ công bố (Ảnh: Khương Trung).

Sẵn sàng cho xuất khẩu, nâng cao năng lực đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế

Từ góc nhìn doanh nghiệp, ông Pawalit Ua-Amornwanit, Tổng giám đốc C.P. Việt Nam, nhận định việc hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc là tín hiệu tích cực đối với ngành chăn nuôi và chế biến thực phẩm Việt Nam.

Theo ông, kết quả này phản ánh quá trình hội nhập quốc tế của ngành, đồng thời cho thấy năng lực sản xuất, chế biến của một số doanh nghiệp Việt Nam đã đáp ứng các yêu cầu của thị trường quốc tế.

Đại diện C.P. Việt Nam cho biết trong quá trình tiếp cận thị trường, doanh nghiệp nhận được sự hỗ trợ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Cục Chăn nuôi và Thú y cùng các cơ quan chuyên môn trong việc hoàn thiện hồ sơ, đáp ứng yêu cầu về kiểm dịch, an toàn thực phẩm và các điều kiện kỹ thuật liên quan.

C.P. Việt Nam đang vận hành tổ hợp chăn nuôi và chế biến gà xuất khẩu CPV Food Bình Phước. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 250 triệu USD, được phát triển theo mô hình tích hợp “Feed - Farm - Food”, gồm nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi, nhà máy ấp trứng, hệ thống trang trại, cơ sở giết mổ và nhà máy chế biến.

Mô hình sản xuất khép kín giúp doanh nghiệp kiểm soát quy trình từ đầu vào đến đầu ra, đảm bảo truy xuất nguồn gốc, kiểm soát dịch bệnh và đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Dây chuyền chế biến gà xuất khẩu tại tổ hợp CPV Food Bình Phước (Ảnh: C.P. Việt Nam).

Trước đó, CPV Food Bình Phước đã cung ứng sản phẩm thịt gà chế biến cho một số thị trường như Nhật Bản, Singapore, Nga và Mông Cổ. Kinh nghiệm làm việc với các thị trường quốc tế được xem là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục nâng cao năng lực sản xuất, chế biến và thích ứng với các tiêu chuẩn nhập khẩu ngày càng cao.

Theo ông Pawalit Ua-Amornwanit, doanh nghiệp sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý để nâng cao chất lượng sản phẩm, tuân thủ các quy định kiểm dịch và tiêu chuẩn kỹ thuật của thị trường nhập khẩu.

Việc hoàn tất đàm phán xuất khẩu thịt gà chế biến sang Hàn Quốc không chỉ mở thêm thị trường cho doanh nghiệp Việt Nam, mà còn tạo động lực chuyển dịch ngành gia cầm theo hướng chế biến sâu, kiểm soát chất lượng và nâng giá trị xuất khẩu. Về dài hạn, đây là nền tảng để sản phẩm gia cầm Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng thực phẩm toàn cầu.