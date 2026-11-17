Tại họp báo giới thiệu Triển lãm và Hội nghị Năng lượng Toàn cầu Việt Nam 2027, diễn ra sáng 17/11 tại Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài thông tin nhu cầu vốn đầu tư cho nguồn và lưới điện giai đoạn 2026-2030 theo Quy hoạch điện VIII điều chỉnh ước tính khoảng 136,3 tỷ USD.

Quy mô vốn lớn đặt ra yêu cầu huy động thêm nguồn lực từ khu vực tư nhân và các nhà đầu tư quốc tế, đồng thời hoàn thiện cơ chế chính sách nhằm thúc đẩy triển khai các dự án năng lượng.

Cần chính sách ổn định để thu hút vốn đầu tư

Thứ trưởng Trương Thanh Hoài cho biết Nghị quyết 70 về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia và Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đã xác định những định hướng quan trọng, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, phát triển đồng bộ nguồn điện và hạ tầng truyền tải, nâng cao năng lực công nghệ và sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả.

Việc triển khai các định hướng này đòi hỏi nguồn lực mới về tài chính, công nghệ và năng lực quản trị, đặc biệt từ các đối tác quốc tế và khu vực tư nhân.

Việt Nam cần huy động nguồn vốn lớn để phát triển nguồn điện và hạ tầng truyền tải, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng (Ảnh: Thành Đông).

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Vingroup, cũng đề cập nhu cầu lớn của Việt Nam trong đầu tư nguồn điện, hạ tầng năng lượng và các công nghệ mới.

Ông Quang cho biết Vingroup đang tham gia lĩnh vực này thông qua các dự án phát triển năng lượng, hạ tầng trạm sạc xe điện và giải pháp lưu trữ năng lượng. Từ thực tiễn đó, doanh nghiệp nhận thấy tiềm năng hợp tác giữa doanh nghiệp Việt Nam và đối tác quốc tế còn lớn.

Theo lãnh đạo Vingroup, việc huy động nguồn vốn, tiếp cận công nghệ và kinh nghiệm quốc tế là những yếu tố quan trọng đối với quá trình phát triển hạ tầng năng lượng. Ông kỳ vọng các hoạt động kết nối sẽ được cụ thể hóa bằng những chương trình hợp tác và dự án đầu tư thiết thực.

Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư lớn, việc thu hút thêm nguồn lực không chỉ phụ thuộc vào khả năng kết nối đối tác mà còn gắn với môi trường chính sách và hiệu quả tài chính của từng dự án.

Trao đổi bên lề sự kiện với phóng viên Dân trí, TS Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Klinova, cho rằng để huy động nguồn lực đầu tư vào lĩnh vực năng lượng, chính sách cần bảo đảm tính ổn định, nhất quán và có khả năng dự báo.

Theo ông, đây là cơ sở để nhà đầu tư đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, đồng thời giúp các doanh nghiệp sản xuất xây dựng kế hoạch chuyển đổi xanh dài hạn.

Đặc biệt, khi khu vực tư nhân ngày càng tham gia sâu vào lĩnh vực năng lượng, tính khả thi về tài chính cần được chú trọng nhằm tạo điều kiện huy động vốn và duy trì hoạt động đầu tư.

Tháo gỡ rào cản mua bán điện, mở rộng tiếp cận năng lượng sạch

Bên cạnh bài toán huy động vốn, ông Nguyễn Phương Nam cho rằng nhu cầu sử dụng năng lượng sạch tại Việt Nam đang gia tăng cùng với quá trình mở rộng sản xuất và yêu cầu chuyển đổi xanh của doanh nghiệp.

Ông nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong những năm tới đồng nghĩa nhu cầu năng lượng phục vụ sản xuất, kinh doanh sẽ tiếp tục tăng. Trong khi đó, việc bảo đảm nguồn cung điện ổn định và khả năng tiếp cận năng lượng sạch có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động của doanh nghiệp.

TS Nguyễn Phương Nam, Tổng giám đốc Klinova, kiến nghị tháo gỡ rào cản trong cơ chế mua bán điện, tạo điều kiện để doanh nghiệp tiếp cận nguồn năng lượng sạch (Ảnh: Văn Hưng).

Từ thực tế tư vấn, đồng hành cùng các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi xanh, ông Nam nhận thấy yêu cầu sử dụng năng lượng sạch ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu.

Điều này không chỉ xuất phát từ mục tiêu giảm phát thải mà còn gắn với những tiêu chuẩn ngày càng khắt khe của thị trường quốc tế về nguồn nguyên liệu, quy trình sản xuất và tính minh bạch trong sử dụng năng lượng.

Tuy nhiên, theo ông Nam, để đáp ứng nhu cầu trên, Việt Nam cần tiếp tục tháo gỡ những rào cản chính sách liên quan đến hoạt động mua bán điện.

Trong bối cảnh doanh nghiệp tư nhân tham gia ngày càng nhiều vào lĩnh vực sản xuất năng lượng, cơ chế giao dịch cần được hoàn thiện, bảo đảm tính ổn định và thống nhất trong việc thực hiện các hợp đồng mua bán điện.

Đáng chú ý, ông Nam kỳ vọng việc triển khai cơ chế mua bán điện trực tiếp sẽ mở rộng cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận nguồn điện sạch, ổn định và phù hợp với nhu cầu sản xuất.

Theo chuyên gia, việc mở rộng khả năng tiếp cận năng lượng sạch không chỉ phục vụ sản xuất mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam trên thị trường quốc tế, khi các đối tác ngày càng quan tâm đến nguồn năng lượng được sử dụng trong quá trình sản xuất.