Việt Nam bám sát Thái Lan trong cuộc đua bán sầu riêng sang Trung Quốc

Theo thông tin từ cơ quan Hải quan Trung Quốc, trong 11 tháng năm 2025, Trung Quốc đã nhập khẩu khoảng 1,8 triệu tấn sầu riêng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá trị nhập khẩu chỉ đạt 7,2 tỷ USD (tương đương hơn 187.000 tỷ đồng), tăng khoảng 5% do giá nhập khẩu bình quân giảm mạnh tới 10,4%, theo Produce Report.

Trong bối cảnh đó, sầu riêng Việt Nam tiếp tục thu hẹp đáng kể khoảng cách với sầu riêng Thái Lan. Các chuyên gia nhận định Việt Nam có khả năng vượt Thái Lan ngay trong năm nay, khi thị phần tại thị trường Trung Quốc không ngừng gia tăng, trái ngược với xu hướng suy giảm của sầu riêng Thái Lan.

Cụ thể, trong 11 tháng năm 2025, xét theo khối lượng nhập khẩu, sầu riêng Thái Lan chỉ còn chiếm 50,39% thị phần, giảm so với mức 52% cùng kỳ năm 2024, trong khi thị phần sầu riêng Việt Nam tăng vọt lên 49,33%, bám sát Thái Lan.

Trong đó, Thái Lan xuất khẩu 903.610 tấn sầu riêng sang Trung Quốc trong 11 tháng 2025, tăng 13,5% so với cùng kỳ, song kim ngạch chỉ đạt khoảng 3,9 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8%. Nguyên nhân chủ yếu là giá xuất khẩu sầu riêng Thái Lan sang Trung Quốc giảm gần 13% so với năm 2024.

Nông dân thu hoạch sầu riêng tại Lâm Đồng (Ảnh: Dương Phong).

Ngược lại, Việt Nam xuất khẩu 884.590 tấn sầu riêng sang Trung Quốc, tăng 22,8% so với cùng kỳ năm trước; kim ngạch đạt 3,24 tỷ USD, tăng 13,1%. Đáng chú ý, giá sầu riêng Việt Nam chỉ giảm 7,8%, thấp hơn đáng kể so với mức giảm của sầu riêng Thái Lan, qua đó giúp Việt Nam duy trì lợi thế cạnh tranh rõ rệt về giá và thị phần tại thị trường Trung Quốc.

Theo đánh giá của South China Morning Post (SCMP), xuất khẩu sầu riêng vào thị trường Trung Quốc tăng mạnh nhờ Việt Nam đã khắc phục các vướng mắc về kiểm dịch thực vật trước đây, đồng thời tận dụng lợi thế địa lý để cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ Đông Nam Á tại thị trường Trung Quốc đầy tiềm năng.

Năm 2025, xuất khẩu rau quả của Việt Nam tăng trưởng ấn tượng với 8,56 tỷ USD, tăng 19,8% so với năm 2024. Trong đó, sầu riêng với kim ngạch khoảng 3,86 tỷ USD, chiếm trên 45% tổng giá trị xuất khẩu rau quả.

Hiện, Trung Quốc vẫn là thị trường lớn nhất với kim ngạch trên 5,5 tỷ USD, nhờ ký kết thêm các Nghị định thư đối với sầu riêng đông lạnh và dừa tươi, đồng thời đẩy mạnh chuyển từ xuất khẩu tiểu ngạch sang chính ngạch, giúp giá trị đơn hàng ổn định hơn.