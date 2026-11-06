Báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) mang lại bất ngờ lớn khi thị trường lao động nước này tăng trưởng mạnh, phả thêm sức nóng vào các quyết định điều hành lãi suất cuối năm của Fed.

Theo Yahoo Finance, nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, cao gấp hơn hai lần mức dự báo 70.000 của giới phân tích và vượt xa con số 59.000 từ khảo sát của The Wall Street Journal.

Thị trường lao động Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm trong tháng 10, cao hơn nhiều so với mức dự báo 70.000 việc làm (Ảnh: Bloomberg).

Tỷ lệ thất nghiệp hạ nhẹ xuống 4,1% (thực tế là 4,14%), trong khi thị trường dự đoán giữ nguyên ở 4,2%. Tỷ lệ này hiện neo dưới ngưỡng 5% suốt hơn 5 năm qua. Nhận định trên mạng xã hội, ông Guy Berger, cố vấn cấp cao tại Access/Macro, cho biết thị trường lao động đang chạy tốt hơn kỳ vọng rất nhiều khi ông từng dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ chạm 4,6%.

Tốc độ tạo việc làm tháng 10 bỏ xa mức bình quân 48.000 việc làm mỗi tháng trong năm qua, đồng thời gấp hơn năm lần mức 30.000 vị trí cần thiết để duy trì trạng thái ổn định. Đáng chú ý, BLS cũng điều chỉnh tăng số liệu tuyển dụng của hai tháng liền kề thêm tổng cộng 84.000 việc làm: tháng 8 nâng lên 186.000 và tháng 9 lên 60.000 vị trí.

Báo cáo cho thấy lực đẩy tuyển dụng chủ yếu đến từ khối dịch vụ chuyên môn và kinh doanh với 70.000 việc làm mới, tiếp đến là lĩnh vực chăm sóc y tế với 42.000 vị trí. Cả hai ngành đều vượt xa tốc độ tăng bình quân năm trước. Ngoài ra, ngành vận tải và kho bãi ghi nhận diễn biến khả quan, trong khi ngành sản xuất đóng góp 19.000 việc làm, nâng tổng số việc làm tăng thêm lên 101.000 kể từ đáy tháng 12/2025.

Dù số lượng việc làm bùng nổ, đời sống của người lao động vẫn chịu áp lực lớn từ chi phí sinh hoạt. Trả lời trên The Hill, bà Erin McLaughlin, chuyên gia kinh tế cấp cao tại Conference Board, nhận định nền kinh tế Mỹ đang vận hành sát mức toàn dụng lao động. Gần như ai muốn đi làm đều có việc, nhưng điều đó không đồng nghĩa với sự hài lòng, bởi tiền lương chưa theo kịp đà tăng của giá cả.

Cụ thể, thu nhập bình quân mỗi giờ của lao động Mỹ tăng 14 cent so với tháng trước lên mức 38 USD, ghi nhận mức tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2025. Dù cao hơn dự báo 2,9%, tốc độ này vẫn tụt lại sau lạm phát khi chỉ số CPI tháng 9 ở mức 3,7% - tháng thứ 7 liên tiếp vượt ngưỡng 3%.

Giá sinh hoạt đắt đỏ kết hợp áp lực chi phí nhiên liệu đang khiến đời sống người dân thêm chật vật. Đáng lo ngại, số lao động buộc phải làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế trong tháng 10 đã vọt tăng thêm 339.000 người, chạm mốc 4,8 triệu người.

Lạm phát dai dẳng, kết hợp với thị trường việc làm ổn định, đã thúc đẩy các quan chức Fed tăng lãi suất vào tháng 9 (Ảnh: Bloomberg).

Chính sức nóng dai dẳng của giá cả kết hợp với thị trường việc làm vững chắc đã thúc đẩy Fed đảo chiều, tiến hành đợt tăng lãi suất đầu tiên kể từ mùa hè năm 2023 vào tháng 9 vừa qua. Trong cuộc họp gần nhất, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định tạm giữ nguyên lãi suất điều hành trong biên độ 3,75-4,00%, nhưng cánh cửa thắt chặt tiền tệ vẫn đang mở rộng.

Theo Yahoo Finance, phát biểu sau quyết định giữ nguyên lãi suất mới đây, Chủ tịch Fed Kevin Warsh lưu ý rằng thị trường lao động đang sở hữu các điều kiện tích cực, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp duy trì ở đáy nhiều năm. Tuy vậy, ông nhấn mạnh người dân Mỹ vẫn phải chịu cảnh vật giá leo thang vượt mục tiêu suốt gần 6 năm qua. Trọng tâm thảo luận của cơ quan này vẫn là nhiệm vụ hạ nhiệt giá cả.

Theo công cụ FedWatch của sàn CME, sau khi số liệu việc làm tháng 10 được công bố, xác suất giới đầu tư đặt cược Fed nâng thêm 0,25 điểm phần trăm lãi suất tại cuộc họp tháng 12 đã tăng vọt lên mức 73%. Báo cáo CPI tháng 10 dự kiến được công bố vào thứ ba tới (giờ New York), với dự báo từ Fed Cleveland tiếp tục ở mức 3,7%, sẽ là mảnh ghép quan trọng định đoạt nước cờ tiếp theo của giới chức tiền tệ Mỹ.