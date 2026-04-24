Vicostone ra mắt bộ sưu tập 2026: Đánh thức cảm xúc trong mọi không gian
(Dân trí) - Bộ sưu tập "Tự do mây trời" 2026 của Vicostone vừa ra mắt với 4 mẫu đá tái hiện chuyển động của mây trời trong từng khoảnh khắc biến chuyển diệu kỳ của thiên nhiên, dễ dàng ứng dụng cho nhiều không gian và phong cách nội thất.
Vicostone - Tự do mây trời phiên bản 2026: Đánh thức cảm hứng sống tích cực
Trong bối cảnh đô thị hóa, không gian sống thường ưu tiên công năng hơn trải nghiệm cảm xúc, những sản phẩm đá ốp bề mặt Vicostone không chỉ đáp ứng mọi nhu cầu sử dụng mà còn hướng đến kiến tạo những điểm chạm tinh tế giúp con người tái tạo năng lượng, cân bằng và kết nối với thiên nhiên ngay trong chính ngôi nhà của mình.
Từ cảm hứng tự do và khoáng đạt của bộ sưu tập “Vicostone - Tự do mây trời” 2025 (Above the Cloud), phiên bản 2026 tiếp tục đưa trải nghiệm ấy tiến xa hơn: chắt lọc và tái hiện những chuyển động tinh tế nhất của mây trời vào không gian sống, để mỗi bề mặt không chỉ hiện diện như một vật liệu nội thất hoàn mỹ, mà còn kiến tạo một tổ ấm lưu giữ cảm xúc và nhịp điệu thiên nhiên tinh tế và bền vững trong đời sống thường nhật.
Điểm nổi bật của các thiết kế trong bộ sưu tập phiên bản 2026 là màu sắc trung tính hài hòa, kết hợp cùng những đường vân đá mềm mại, xếp lớp đan xen. Các đường vân khi uyển chuyển, bồng bềnh; khi lan tỏa mạnh mẽ, tạo nên chiều sâu thị giác và cảm giác chuyển động tự nhiên trên từng bề mặt.
Nhờ đó, 4 sản phẩm mới không chỉ dễ dàng ứng dụng trong nhiều không gian như đá ốp bếp, phòng khách hay phòng tắm, mà còn linh hoạt với đa dạng phong cách nội thất, từ tối giản, Japandi đến hiện đại cao cấp hay tân cổ điển...
Đây cũng là cách Vicostone - thương hiệu đá nhân tạo cao cấp Top 3 toàn cầu góp phần kiến tạo không gian sống tinh tế, giàu cảm xúc, tràn đầy năng lượng tích cực và khơi gợi cảm hứng sống trọn vẹn từng khoảnh khắc.
Chào đón mùa hè rực rỡ và đánh dấu sự ra mắt của bộ sưu tập mới, Vicostone triển khai chương trình ưu đãi “Tự do mây trời - Đón hè rực rỡ”.
Từ ngày 4/5 đến hết 17/6, tại hệ thống đại lý thành phẩm của Vicostone trên toàn quốc, khách hàng sẽ có cơ hội nhận ưu đãi lên đến 20% để nâng tầm không gian sống với những sản phẩm đẳng cấp quốc tế.
Chương trình ưu đãi được áp dụng cho cả bộ sưu tập “Vicostone - Tự do mây trời” phiên bản 2026 và các bộ sưu tập ấn tượng qua các năm vốn đã tạo nên dấu ấn cho Vicostone như Vũ điệu đại dương, Dòng chảy nhiệt đới, hay Tự do mây trời phiên bản 2025...
Đây chính là dịp để các gia chủ sở hữu mẫu đá ốp nội thất khơi nguồn cảm hứng sống tích cực và khẳng định dấu ấn cá nhân khác biệt cho tổ ấm trước thềm hè rực rỡ.
Vicostone: Vật liệu an toàn, bền vững và nguồn gốc minh bạch
Nhất quán với tầm nhìn dài hạn của công ty mẹ - Tập đoàn Phenikaa, Vicostone kiên định với mục tiêu kiến tạo các giá trị thiết thực và bền vững, khẳng định vị thế Top 3 thương hiệu đá nhân tạo toàn cầu bằng chuỗi giá trị tự chủ và minh bạch.
Hơn 90% nguyên liệu đầu vào chất lượng cao được nghiên cứu và sản xuất nội bộ trong Hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo của Tập đoàn Phenikaa nói chung và Vicostone nói riêng, giúp kiểm soát chặt chẽ nguồn gốc, chất lượng và tính bền vững của chuỗi cung ứng nguyên vật liệu.
Sau 24 năm phát triển, danh mục hơn 150 sản phẩm Vicostone chinh phục thị trường bởi cơ lý tính vượt trội: độ bền cao, độ hút nước thấp (0,02%), dễ vệ sinh và đạt nhiều chứng chỉ như Declare, NSF, GreenGuard, Microbial Resistant.
Vicostone công bố đầy đủ tài liệu HPD và EPD, thể hiện sự minh bạch về thành phần và tác động sức khỏe của sản phẩm cũng như tác động môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm, tạo nền tảng để tham gia sâu vào chuỗi cung ứng toàn cầu và các dự án công trình xanh đạt chuẩn LEED.
Vicostone là lựa chọn vật liệu bề mặt phù hợp cho mọi không gian sống an toàn, bền vững và giàu cảm hứng.
