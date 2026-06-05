VIB ra mắt Ngân hàng cho con: Đồng hành cùng trẻ quản lý tài chính

Khi thanh toán không tiền mặt đang dần trở thành mặc định trong nền kinh tế số, nhiều phụ huynh bắt đầu đối mặt với một câu hỏi mới: làm sao để con hiểu giá trị của tiền bạc khi mọi giao dịch chỉ còn là một cú chạm trên màn hình?

Ngân hàng cho con từ VIB là hệ sinh thái tài chính số dành riêng cho gia đình Việt (Ảnh: VIB).

Đó cũng là khoảng trống mà VIB mong muốn giải quyết với VIB Junior Banking - Ngân hàng cho con tiên phong tại Việt Nam. Không dừng ở một chiếc thẻ hay một ứng dụng đơn lẻ, đây là hệ sinh thái tài chính số dành riêng cho gia đình Việt, nơi hành vi chi tiêu hàng ngày của ba mẹ có thể trở thành một phần trong quá trình hình thành tư duy và hoàn thiện kỹ năng quản lý tài chính cá nhân của con.

Công thức 1-2-3: Bộ giải pháp tài chính cho cả gia đình

Điểm khác biệt của VIB Junior Banking nằm ở cách sản phẩm được xây dựng như một hệ sinh thái liên thông thay vì những tính năng rời rạc.

Cấu trúc 1-2-3 gồm: Maxtopia - không gian tài chính số dành cho trẻ được tích hợp trên ứng dụng Max của VIB; bộ thẻ gia đình gồm hai dòng thẻ chuyên biệt Family Link dành cho phụ huynh và Junior Smart Card dành cho trẻ 6-15 tuổi hoặc Ivy Card dành cho con cả đang là sinh viên; cùng ba kỹ năng cốt lõi: hiểu chuyển tiền, chăm tích lũy và chi thông thái.

Trong mô hình này, gia đình được xem như một đơn vị tài chính trung tâm, nơi ba mẹ là người dẫn dắt, còn con là người thực hành. Thay vì tách riêng tài chính người lớn và trẻ em thành hai thế giới độc lập, VIB Junior Banking tạo ra sự kết nối giữa hành vi tài chính của cha mẹ và trải nghiệm học tài chính của con.

Mẹ chi tiêu - Con tích lũy: Biến tiêu dùng thường ngày thành trải nghiệm học tài chính

Giao dịch từ thẻ Family Link của ba mẹ sẽ được quy đổi thành điểm thưởng với tổng hoàn tiền 12 triệu đồng/năm (Ảnh: VIB).

Một trong những điểm nổi bật của VIB Junior Banking là cơ chế kết nối trực tiếp chi tiêu của phụ huynh với hành trình tích lũy của con thông qua bộ thẻ gia đình.

Theo đó, mỗi giao dịch từ thẻ Family Link của ba mẹ - đặc biệt ở các nhóm chi tiêu như giáo dục hay y tế - sẽ được quy đổi thành điểm thưởng với tổng hoàn tiền đến 12 triệu đồng/năm.

Đồng thời, con sẽ lần đầu được trải nghiệm cảm giác tự quản lý chi tiêu chủ động với Junior Smart Card hoặc dùng điểm thưởng quy đổi thành ưu đãi mua sắm trong kho MAXShop. Đặc biệt, Junior Smart Card được nâng cấp tính năng sinh lời tự động cho mỗi một đồng trên tài khoản thanh toán (Max Account) lên đến 6% chỉ dành cho khách hàng của Max.

Những khoản chi quen thuộc như học phí, mua sách hay khám sức khỏe giờ đây không chỉ dừng ở việc thanh toán, mà còn trở thành một phần trong cách trẻ học về giá trị của tiền bạc và việc tích lũy.

Maxtopia: Game hóa hành trình học tài chính của Gen Alpha

Trẻ được trải nghiệm cảm giác tự quản lý chi tiêu với Junior Smart Card (Ảnh: VIB).

Khác với các mô hình giáo dục tài chính truyền thống, Maxtopia được thiết kế theo cơ chế trò chơi hóa, biến việc học thành trải nghiệm tương tác phù hợp với Gen Alpha. Tại đây, trẻ có thể hoàn thành nhiệm vụ do ba mẹ giao, làm bài trắc nghiệm hoặc học qua thẻ ghi nhớ để nhận thưởng, đồng thời dùng điểm tích lũy để đổi quà hoặc chi tiêu bằng Junior Smart Card.

Đây không chỉ là ứng dụng mô phỏng tài chính, mà là không gian số nơi trẻ có thể trực tiếp trải nghiệm các hành vi tài chính trong đời thực. Trẻ không được cho điểm một cách ngẫu nhiên. Mỗi phần thưởng đều gắn với nỗ lực thực tế, từ hoàn thành nhiệm vụ đến đạt mục tiêu tích lũy. Qua đó giúp trẻ dần hình thành tư duy rằng tiền bạc gắn liền với giá trị lao động và lựa chọn ưu tiên.

Future Saving: Heo đất online dành cho thế hệ mới

Tích lũy qua Heo đất online giúp trẻ thấy sự thay đổi của số tiền tích lũy theo thời gian (Ảnh: VIB).

Một trong những nhược điểm của hình thức tiết kiệm truyền thống như bỏ tiền vào heo đất là trẻ không nhìn thấy sự thay đổi rõ ràng của số tiền tích lũy theo thời gian. VIB giải quyết điều này bằng tính năng Future Saving - Heo đất online trong Maxtopia.

Thông qua tính năng này, ba mẹ có thể giúp trẻ đặt mục tiêu tiết kiệm đầu đời, từ món đồ yêu thích đến các kế hoạch dài hạn hơn và theo dõi tiến trình tăng trưởng trực quan mỗi ngày trên sổ tiết kiệm điện tử. Thay vì chỉ “cất tiền”, trẻ có thể nhìn thấy mục tiêu của mình lớn dần lên qua từng khoản tích lũy nhỏ, từ đó tạo thêm động lực duy trì thói quen tiết kiệm.

Cha mẹ có thể giao nhiệm vụ cho con trong Maxtopia và thưởng tiền vào thẳng tài khoản tiết kiệm. Khi đáo hạn, nếu đủ 15 tuổi, trẻ có thể tự quản lý khoản tiết kiệm của mình, một bước chuyển từ học tài chính sang làm chủ tài chính.

Trẻ có thể đổi điểm thưởng tích lũy lấy voucher mua sắm (Ảnh: VIB).

Đại diện VIB cho biết, kỹ năng quản lý tài chính đang dần trở thành một trong những năng lực nền tảng của thế hệ trẻ. Với Junior Banking, VIB không chỉ cung cấp sản phẩm tài chính mà còn tham gia sâu hơn vào hành trình xây dựng năng lực tài chính cho khách hàng từ sớm.

Thay vì để trẻ tiếp cận tài chính theo cách thụ động, Junior Banking tạo ra môi trường để trẻ trực tiếp trải nghiệm việc tạo ra tiền, tích lũy tiền và đưa ra các quyết định chi tiêu mỗi ngày.

Trong bối cảnh thanh toán số ngày càng phổ biến, VIB Junior Banking cho thấy cách giáo dục tài chính đang dần thay đổi, không còn tách rời khỏi đời sống hàng ngày, mà được hình thành từ chính những trải nghiệm nhỏ trong mỗi gia đình.

VIB đang dành nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn cho ba mẹ và con nhân dịp ra mắt Ngân hàng cho con, bao gồm: miễn phí thường niên khi mở thẻ mới; tặng học bổng MindX trị giá 500.000 đồng, bộ ly giữ nhiệt, ô, thẻ treo hành lý, quạt mini khi đăng ký sản phẩm dịch vụ. Tham khảo về bộ giải pháp Junior Banking và các ưu đãi của VIB tại đây.