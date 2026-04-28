VIB: Lợi nhuận quý I vượt 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của VIB đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỷ lệ cổ tức gần 19%, bao gồm 9% cổ tức bằng tiền mặt và 9,5% cổ tức bằng cổ phiếu, tiếp tục duy trì chính sách cổ tức hấp dẫn và đều đặn, cân bằng giữa tăng trưởng và lợi ích cho cổ đông.

VIB đạt lợi nhuận quý I vượt 2.800 tỷ đồng (Ảnh: VIB).

Tăng trưởng tài sản và cho vay khách hàng ổn định, có chọn lọc, nền tảng huy động tiếp tục cải thiện

Trong quý I, tổng tài sản của VIB đạt hơn 564.000 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm; dư nợ tín dụng tăng hơn 1%, tập trung vào các phân khúc chất lượng, đảm bảo hiệu quả sinh lời, phù hợp định hướng tăng trưởng có chọn lọc.

Cơ cấu cho vay tiếp tục duy trì định hướng bán lẻ với tỷ trọng gần 70% với các sản phẩm được thiết kế linh hoạt, cạnh tranh và phù hợp theo từng phân khúc khách hàng.

Ở khối khách hàng doanh nghiệp, dư nợ tăng 8% so với cùng kỳ, đồng thời ngân hàng tiếp tục đẩy mạnh các giải pháp tài chính toàn diện (cho vay, huy động, ngân hàng giao dịch) theo hướng chuẩn hóa và số hóa, đi cùng quản trị rủi ro chủ động với hệ thống cảnh báo sớm và giám sát theo ngành.

Về huy động vốn, số dư tiền gửi của khách hàng tăng 7% so với đầu năm, trong đó tiền gửi từ khách hàng cá nhân tiếp tục chiếm tỷ trọng hơn 62% trong cơ cấu huy động. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) tăng 5% so với đầu năm, góp phần tối ưu chi phí vốn, củng cố biên lãi ròng và tạo dư địa cho chính sách lãi suất cho vay cạnh tranh phục vụ khách hàng.

Các chỉ số an toàn duy trì ở mức tối ưu, chất lượng tài sản được kiểm soát chặt chẽ

Chất lượng tài sản tiếp tục được quản trị chặt chẽ, với tỷ lệ nợ xấu (NPL) ở mức 2,13% tại thời điểm cuối quý I, duy trì trong ngưỡng kiểm soát trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động.

Ngân hàng đã chủ động triển khai các giải pháp quản trị rủi ro tín dụng toàn diện, tăng cường giám sát danh mục, đẩy mạnh thu hồi nợ và làm việc sát sao với khách hàng để đảm bảo chất lượng tài sản tiếp tục được cải thiện trong các quý tiếp theo.

Các chỉ số quản trị rủi ro thanh khoản và an toàn vốn đều duy trì ở mức an toàn và tối ưu. Cụ thể, tỷ lệ an toàn vốn (CAR) theo Basel III phương pháp tiêu chuẩn (SA) đạt hơn 12% (quy định: trên 8%), cao hơn đáng kể so với mức yêu cầu tối thiểu của Ngân hàng Nhà nước, tạo dư địa vững chắc cho kế hoạch tăng trưởng trong các quý còn lại của năm.

Hệ số cho vay trên tổng tiền gửi (LDR) ở mức 78% (quy định: dưới 85%), hệ số nguồn vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn ở mức 25% (quy định: dưới 30%), và hệ số nguồn vốn ổn định ròng (NSFR) đạt 105% (chuẩn Basel III: trên 100%).

VIB tiếp tục là một trong những ngân hàng tiên phong tại Việt Nam triển khai và tuân thủ Basel III theo phương pháp tiêu chuẩn theo Thông tư 14, đồng thời từng bước áp dụng các cấu phần nâng cao của Basel III, qua đó khẳng định nền tảng quản trị rủi ro tiệm cận chuẩn mực quốc tế.

Tỷ lệ CAR được tính theo Thông tư 14 từ ngày 31/12/2025 (Ảnh: VIB).

Hoạt động kinh doanh duy trì hiệu quả và bền vững, lợi nhuận trước thuế tăng 16% so với cùng kỳ

Lợi nhuận trước thuế quý I của VIB đạt hơn 2.800 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2025. Tăng trưởng lợi nhuận được thúc đẩy bởi việc tối ưu hiệu quả hoạt động, kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất và đẩy mạnh thu hồi các khoản nợ đã xử lý rủi ro, trong bối cảnh ngành ngân hàng tiếp tục duy trì mặt bằng lãi suất cho vay hợp lý nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và người dân.

Tổng thu nhập hoạt động đạt hơn 5.860 tỷ đồng tăng 27% so với cùng kỳ, thu nhập lãi thuần đạt hơn 4.000 tỷ đồng tăng 8% so với cùng kỳ, trong khi thu nhập ngoài lãi tiếp tục được đa dạng hóa từ hoạt động thẻ khi tỷ lệ thu nhập ngoài lãi đạt 23% trên tổng doanh thu.

Hoạt động thẻ tín dụng duy trì đà tăng trưởng tích cực, với hơn 73.700 thẻ mở mới trong quý I và tổng chi tiêu thẻ đạt gần 35.000 tỷ đồng, tăng 6% so với cùng kỳ. Kết quả này phản ánh sự mở rộng ổn định và bền vững của phân khúc thẻ tín dụng, qua đó góp phần củng cố nguồn thu phí bền vững cho ngân hàng.

ĐHĐCĐ thông qua phương án chia cổ tức gần 19% trên nền vốn chủ sở hữu mạnh và hệ số an toàn vốn cao

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của VIB đã thông qua phương án phân phối lợi nhuận với tổng tỷ lệ cổ tức gần 19%, trong đó 9% là cổ tức bằng tiền mặt và 9,5% là cổ tức bằng cổ phiếu.

Tổng mức chi trả cổ tức bằng tiền dự kiến đạt hơn 3.060 tỷ đồng, khẳng định cam kết mang lại lợi ích bền vững cho cổ đông trên nền tảng lợi nhuận và hiệu quả sinh lời ổn định.

Việc phát hành cổ phiếu để chia cổ tức ở mức 9,5% sẽ giúp vốn điều lệ của VIB tăng lên hơn 37.300 tỷ đồng sau khi hoàn tất, củng cố nền tảng vốn để hỗ trợ kế hoạch tăng trưởng tín dụng và mở rộng quy mô hoạt động trong các năm tiếp theo.

Chính sách cổ tức hấp dẫn được duy trì nhờ hiệu quả hoạt động bền vững của VIB trong nhiều năm liên tiếp, với ROE thường xuyên ở nhóm dẫn đầu ngành và nền tảng vốn lành mạnh. Hệ số an toàn vốn duy trì ở mức cao, tạo dư địa vững chắc để VIB đồng thời thực hiện chi trả cổ tức và duy trì quỹ đệm vốn cho tăng trưởng trong năm 2026.

Ra mắt Ngân hàng ưu tiên Privilege Banking

Ngày 10/4, VIB ra mắt Privilege Banking với thông điệp “Làm chủ thời cuộc”, hướng đến tầng lớp trung lưu và khách hàng có tài sản tại Việt Nam. Privilege Banking được xây dựng trên ba giá trị cốt lõi: Dynamic - linh hoạt theo nhu cầu; Unique - cá nhân hóa theo từng hành trình; Exclusive - đặc quyền để nắm bắt cơ hội trước mọi biến động.

Ba giá trị cốt lõi của Ngân hàng ưu tiên Privilege Banking (Ảnh: VIB).

VIB Privilege mang đến một hệ giải pháp tài chính linh hoạt, được thiết kế xuyên suốt từ quản trị dòng tiền, tích lũy đến đầu tư, giúp tài sản luôn vận hành hiệu quả và sẵn sàng cho mọi cơ hội.

Song hành là các giải pháp thanh toán thông minh với hệ sinh thái thẻ ưu tiên, tích hợp ưu đãi vượt trội, mang đến trải nghiệm chi tiêu liền mạch và đẳng cấp. Bên cạnh đó, các giải pháp tín dụng được thiết kế linh hoạt, cho phép khách hàng chủ động cấu trúc nguồn vốn, tối ưu dòng tiền và nắm bắt cơ hội đầu tư theo từng thời điểm.

Tất cả được cá nhân hóa trên nền tảng số MyVIB, kết hợp cùng sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia, tạo nên một hệ giải pháp tài chính toàn diện, linh hoạt và xứng tầm, giúp khách hàng thực sự làm chủ hành trình tài chính và thời cuộc.

Triển vọng năm 2026

Trên nền tảng kết quả kinh doanh tích cực trong quý I, VIB tiếp tục triển khai các định hướng chiến lược đã được ĐHĐCĐ thông qua, hướng tới duy trì đà tăng trưởng ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Ngân hàng đặt mục tiêu tiếp tục thúc đẩy tăng trưởng lợi nhuận thông qua mở rộng tín dụng ở các phân khúc trọng tâm, cải thiện chi phí vốn và gia tăng đóng góp từ các nguồn thu ngoài lãi.

Đồng thời, các sáng kiến chiến lược đang được triển khai đồng bộ trên nhiều mảng hoạt động được kỳ vọng sẽ tiếp tục tạo động lực tăng trưởng và củng cố nền tảng kinh doanh trong các quý tiếp theo.