VIB cố định lãi suất vay mua nhà tới 5 năm

Tăng cường nguồn vốn với lãi suất chỉ từ 8% cho doanh nghiệp

Theo đó, nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hiệu quả, bền vững, VIB triển khai nguồn vốn với lãi suất ưu đãi từ 8%/năm, áp dụng cho doanh nghiệp thuộc các nhóm ngành, lĩnh vực được Nhà nước khuyến khích và ưu tiên phát triển như: doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), doanh nghiệp sản xuất, doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp xuất nhập khẩu và doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.​

VIB triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ lãi suất cho khách hàng doanh nghiệp và cá nhân (Ảnh: VIB).

Chương trình được áp dụng cho doanh nghiệp có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, tình hình tài chính lành mạnh, phương án sử dụng vốn khả thi và khả năng trả nợ tốt, đảm bảo tăng trưởng tín dụng gắn liền với an toàn, hiệu quả và kiểm soát chất lượng tín dụng.

Trong thời gian tới, VIB sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tư vấn, đồng hành và hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi của ngân hàng.

Cố định lãi suất vay đến 5 năm, giảm áp lực tài chính trong thời gian đầu mua nhà

Khoản vay cố định lãi suất trong 5 năm giúp khách hàng duy trì chi phí vay ổn định (Ảnh: VIB).

Với khách hàng cá nhân, VIB triển khai áp dụng lãi suất ưu đãi cố định trong suốt thời gian 5 năm. So với thời gian lãi suất cố định trung bình của các ngân hàng 1-2 năm, đây là thời gian lãi suất cố định dài nhất thị trường.

Thời gian cố định 5 năm là lợi thế nổi bật, giúp khách hàng hạn chế rủi ro trước biến động lãi suất và duy trì chi phí vay ổn định trong suốt 60 tháng. Chương trình áp dụng cho khách hàng cá nhân vay mua bất động sản, vay bù đắp tiền mua bất động sản, vay tái tài trợ và vay xây dựng sửa chữa nhà.

Đối với người đang cân nhắc vay mua nhà để ở, việc cố định lãi suất trong 5 năm mang lại sự an tâm và khả năng hoạch định tài chính dài hạn để có thể mua ngay nhà với mức giá phù hợp.

Khách hàng có thể biết trước mức lãi suất áp dụng trong 60 tháng đầu, chủ động dự tính nghĩa vụ trả nợ, lựa chọn quy mô khoản vay phù hợp với thu nhập và cân đối nguồn tài chính cho các kế hoạch khác của gia đình. Khoản vay không bị ảnh hưởng bởi biến động tăng của lãi suất thị trường trong thời gian ưu đãi, qua đó giảm áp lực tài chính và giúp kế hoạch sở hữu nhà trở nên ổn định, bền vững hơn.

“Bên cạnh giảm chi phí vốn, chúng tôi tập trung hỗ trợ người dân mua nhà để ở chủ động hơn với kế hoạch tài chính dài hạn. Với một quyết định kéo dài nhiều năm như mua nhà, sự ổn định và khả năng dự tính chi phí vốn cũng quan trọng như mức lãi suất tại thời điểm bắt đầu.

Đây cũng là hướng phát triển mà chúng tôi kỳ vọng sẽ ngày càng rõ nét trên thị trường vay mua nhà: từ tối ưu chi phí vay trước mắt đến tăng khả năng hoạch định tài chính dài hạn cho khách hàng”, bà Tường Nguyễn, Phó tổng giám đốc kiêm Giám đốc khối Ngân hàng Bán lẻ VIB, cho biết.

Chủ động tối ưu chi phí vay dài hạn, tiết kiệm hàng trăm triệu đồng tiền lãi vay

Khách hàng có thể chủ động chọn thêm gói hỗ trợ lãi suất vay đến 0,4% (Ảnh: VIB).

Song song với chương trình cố định lãi suất trong 5 năm, khách hàng vay mua bất động sản còn có thể chủ động giảm thêm lãi suất trong suốt thời gian vay thông qua Gói hỗ trợ lãi suất VIB Up với mức giảm từ 0,2% đến 0,4%/năm, áp dụng trong suốt thời gian vay theo điều kiện của chương trình.

Việc lựa chọn được thực hiện trước thời điểm giải ngân, giúp khách hàng có thêm cơ sở để dự tính và tối ưu chi phí lãi vay trong dài hạn. VIB Up qua đó bổ sung thêm một lựa chọn vào hệ giải pháp vay mà VIB đang phát triển.

Cụ thể, bên cạnh việc lựa chọn cấu trúc trả nợ phù hợp với dòng tiền, khách hàng có thể chủ động lựa chọn ngay từ đầu một phương án giảm lãi suất áp dụng dài hạn cho khoản vay và tận hưởng những đặc quyền khác như ưu đãi hoàn tiền trên tài khoản thanh toán, được tặng thẻ tín dụng miễn phí hay tận hưởng các đặc quyền phòng chờ của khách hàng ưu tiên VIB.

Kỳ hạn cố định lãi suất dài cùng khả năng lựa chọn mức giảm thêm lãi suất xuyên suốt thời gian vay tiếp tục mở rộng hệ giải pháp vay mua nhà linh hoạt bậc nhất thị trường mà VIB đang phát triển.

Trên nền tảng các lựa chọn về lãi suất và phương thức trả nợ đã được thiết kế linh hoạt theo nhu cầu, khách hàng có thêm khả năng chủ động hoạch định và tối ưu chi phí cho một khoản vay kéo dài nhiều năm. Sự linh hoạt này cuối cùng hướng tới giúp người vay an tâm hơn khi thực hiện kế hoạch mua nhà.