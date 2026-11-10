Một ví Ethereum được tạo từ năm 2015 vừa hoạt động trở lại sau hơn 10 năm không chuyển tiền, theo CoinDesk. Chiếc ví từng nhận những đồng Ether (ETH), đồng tiền số được sử dụng trên mạng Ethereum, đầu tiên vào tháng 7/2015. Đến tháng 3/2016, ví nhận thêm 755 Ether rồi không có giao dịch chuyển tiền ra trong hơn một thập kỷ.

Đến 22h04 ngày 9/11 theo giờ quốc tế, chủ ví bất ngờ chuyển thử 0,05 Ether, trị giá khoảng 106 USD, đến một địa chỉ mới. Chỉ 3 phút sau, hàng loạt khoản Ether có giá trị rất nhỏ bắt đầu xuất hiện tại địa chỉ nhận tiền.

Các khoản tiền này đến từ hai địa chỉ có phần đầu và phần cuối gần giống địa chỉ mà chủ ví vừa chuyển tiền tới. Dữ liệu trên Etherscan cho thấy hai địa chỉ này được cấp tiền từ những tài khoản bị gắn nhãn “Fake_Phishing”, liên quan đến hoạt động lừa đảo. Riêng một địa chỉ đã gửi 43 khoản tiền nhỏ.

Hacker tìm cách chiếm đoạt ví điện tử (Ảnh: Boitumelo/Unsplash)

Đây là thủ đoạn thường được gọi là “đầu độc địa chỉ”. Kẻ gian tạo một địa chỉ gần giống địa chỉ thật rồi gửi một khoản tiền rất nhỏ để địa chỉ giả xuất hiện trong lịch sử giao dịch. Nếu chủ ví sau đó lấy địa chỉ từ lịch sử để chuyển tiền, họ có thể chọn nhầm địa chỉ giả và gửi tiền cho kẻ lừa đảo.

Với chiếc ví này, các địa chỉ giả xuất hiện chỉ 3 phút sau giao dịch thử. Thời điểm này đặc biệt đáng chú ý bởi chủ ví có thể đang kiểm tra giao dịch trước khi chuyển một khoản tiền lớn hơn. Kẻ gian dường như đã nhanh chóng nhận ra chiếc ví vừa hoạt động và tìm cách đưa địa chỉ giả vào lịch sử giao dịch.

Nhưng màn giăng bẫy không thành công. Lúc 22h20, địa chỉ mới nhận thêm 0,01 Ether rồi chuyển số tiền này đi. Gần như toàn bộ khoản tiền được gửi trở lại chỉ 3 phút sau đó.

Đến 22h42, tức 38 phút sau giao dịch thử đầu tiên, chủ ví chuyển 2.154,94 Ether, trị giá khoảng 4,6 triệu USD, đến đúng địa chỉ. Khoản tiền không bị chuyển nhầm sang các địa chỉ giả mạo. Địa chỉ nhận hiện nắm giữ khoảng 2.155 Ether. Theo đó, số tiền 4,6 triệu USD mà kẻ gian tìm cách nhắm tới vẫn được chuyển đến đúng nơi.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh những khoản chuyển tiền rất nhỏ xuất hiện với số lượng lớn trên mạng Ethereum. Trong một phân tích mới đây, Citi, một trong những tập đoàn tài chính lớn của Mỹ, ghi nhận số giao dịch và số địa chỉ hoạt động trên Ethereum tăng mạnh, nhưng phần lớn mức tăng đến từ những giao dịch có giá trị dưới 1 USD.

Theo Citi, nhiều giao dịch nhỏ trên có liên quan đến các chiến dịch “đầu độc địa chỉ”. Kẻ gian gửi những khoản tiền rất nhỏ từ các địa chỉ có hình thức giống địa chỉ mà người dùng thường giao dịch, nhằm khiến địa chỉ giả xuất hiện trong lịch sử chuyển tiền.

Chi phí giao dịch thấp trên Ethereum cũng giúp kẻ gian có thể thực hiện hàng loạt giao dịch nhỏ với chi phí thấp. Điều này khiến số lượng giao dịch trên mạng tăng lên nhưng không nhất thiết đồng nghĩa với việc lượng người dùng thực sự tăng tương ứng.

Nhà nghiên cứu blockchain Andrey Sergeenkov cũng theo dõi các giao dịch Tether và USD Coin có giá trị dưới 1 USD. Ông phát hiện một số địa chỉ đã gửi những khoản tiền rất nhỏ đến ít nhất 10.000 ví khác nhau. Một số địa chỉ lớn nhất gửi tiền đến hàng trăm nghìn ví.

Citi cũng ghi nhận sự khác biệt giữa Ethereum và Bitcoin. Trong khi hoạt động trên Ethereum tăng mạnh, hoạt động trên mạng Bitcoin lại có xu hướng giảm nhẹ.