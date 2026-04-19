Vì sao loạt công ty lớn đổi chủ tịch HĐQT?

Làn sóng "thay ghế" lãnh đạo ngày càng diễn ra bất ngờ và mạnh mẽ. Trong thông báo mới nhất, nhiều công ty lớn về dệt may, bất động sản… công bố thay vị trí cao nhất là chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT).

Mới nhất, Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại TNG (mã chứng khoán: TNG) cho biết sẽ thay đổi nhân sự cấp cao khi ông Nguyễn Văn Thời nộp đơn xin thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Văn Thời, sinh năm 1958, là một trong những chủ tịch lâu năm nhất ngành dệt may Việt Nam. Ông giữ chức vụ Phó giám đốc Xí Nghiệp may Bắc Thái từ tháng 3/1993. Đến tháng 10/1993, ông được bổ nhiệm làm Giám đốc Xí nghiệp.

Lý giải, doanh nghiệp cho biết động thái này nhằm tạo điều kiện cho lớp lãnh đạo kế cận tiếp quản, điều hành trong giai đoạn mới. Ông Thời dự kiến sẽ chuyển sang đảm nhiệm vai trò Phó chủ tịch HĐQT thường trực.

Gây bất ngờ không kém, Tập đoàn Đất Xanh (mã chứng khoán: DXG) cùng lúc thay chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc. Giải trình, công ty cho biết nhân sự cấp cao được kiện toàn vào thời điểm doanh nghiệp đang tái cấu trúc thương hiệu và mô hình hoạt động cho chu kỳ tăng trưởng mới.

Một “ông lớn” bất động sản cũng vừa thay chủ tịch HĐQT là NovaGroup. Cụ thể, ông Bùi Cao Nhật Quân sẽ làm Chủ tịch NovaGroup thay cha mình là ông Bùi Thành Nhơn. Còn ông Nhơn vẫn giữ vị trí Chủ tịch công ty mẹ của NovaGroup.

Ngày 16/4 vừa qua, thêm Công ty cổ phần Sông Ba (mã chứng khoán: SBA) công bố ông Đỗ Ngọc Trần Thiêm được bầu làm Chủ tịch HĐQT mới, thay thế ông Thái Hồng Quân từ nhiệm để nghỉ hưu.

Từ cuối năm 2024 đến nay, thị trường kinh doanh chứng kiến sự thay đổi đồng loạt về vị trí lãnh đạo của các công ty lớn. Đầu năm nay, một số trường hợp biến động được quan tâm có thể kể đến là Sacombank, Eximbank, Tasco, Chứng khoán DNSE…

Theo chuyên gia nhân sự, làn sóng này có nhiều nguyên nhân. Không chỉ xuất phát sự lệch pha giữa năng lực cũ và yêu cầu mới; mà có thể xem đây là một cuộc "đại tu" hệ điều hành nhân lực nhằm thích nghi với các áp lực mới từ chính sách - thị trường - công nghệ.