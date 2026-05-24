Vì sao giới tỷ phú không sống bằng lương?

Khi nhắc đến Elon Musk, Warren Buffett hay Jeff Bezos, nhiều người thường nghĩ tới những cú bứt phá công nghệ hoặc các thương vụ tỷ USD. Nhưng phía sau khối tài sản khổng lồ của họ lại là những nguyên tắc tài chính khá nhất quán, thậm chí có phần “cũ kỹ” nếu nhìn từ góc độ đầu tư cá nhân.

Điểm chung lớn nhất của giới siêu giàu không nằm ở mức lương, mà ở khả năng sở hữu tài sản có thể tăng giá theo thời gian. Đây cũng là khác biệt lớn giữa người có thu nhập cao và người thực sự tích lũy được tài sản bền vững.

Dù con đường làm giàu của mỗi tỷ phú khác nhau nhưng phía sau đều tồn tại những nguyên tắc cốt lõi giống nhau (Ảnh: BI).

Người giàu tập trung vào quyền sở hữu, không chỉ thu nhập

Theo phân tích của Billionaire Watch Insights, phần lớn tài sản của các tỷ phú toàn cầu đến từ cổ phần doanh nghiệp, bất động sản, tài sản trí tuệ hoặc các khoản đầu tư dài hạn thay vì tiền lương hàng tháng.

Warren Buffett nhiều năm chỉ nhận khoảng 100.000 USD lương mỗi năm từ Berkshire Hathaway, nhưng tài sản của ông chủ yếu đến từ việc nắm khoảng 15% cổ phần tập đoàn này. Elon Musk cũng xây dựng khối tài sản khổng lồ thông qua cổ phiếu và quyền chọn cổ phiếu tại Tesla, SpaceX thay vì nhận tiền mặt lớn.

Điểm đáng chú ý là lương thường chỉ tăng theo từng bước nhỏ, trong khi tài sản sở hữu có thể tăng theo cấp số nhân nếu doanh nghiệp phát triển mạnh. Đây cũng là lý do nhiều tỷ phú sau khi bán công ty vẫn cố giữ lại cổ phần đáng kể.

Theo Medium, tính đến tháng 2/2026, Bernard Arnault nắm khoảng 48% LVMH, Mukesh Ambani sở hữu khoảng 45% Reliance Industries, còn Jeff Bezos vẫn giữ khoảng 10% Amazon.

Đặt cược lớn vào lĩnh vực mình hiểu rõ

Một điểm đi ngược nhiều lời khuyên đầu tư phổ biến là không ít tỷ phú từng tập trung phần lớn tài sản vào một doanh nghiệp duy nhất trong giai đoạn đầu.

Bill Gates từng nắm hơn 40% Microsoft khi công ty IPO. Jeff Bezos duy trì tỷ lệ sở hữu lớn tại Amazon suốt nhiều năm trước khi mở rộng sang các lĩnh vực khác.

Logic của chiến lược này nằm ở việc họ đầu tư mạnh vào nơi mình có lợi thế hiểu biết vượt trội. Với giới siêu giàu, đa dạng hóa thường đến sau khi đã xây dựng được khối tài sản đủ lớn.

Bài học được rút ra không phải “đặt cược tất tay”, mà là xây dựng chuyên môn sâu ở một lĩnh vực cụ thể trước khi phân tán nguồn lực. Trong môi trường đầu tư ngày càng nhiều thông tin, hiểu sâu đôi khi quan trọng hơn đầu tư dàn trải.

Giới siêu giàu ngày càng chuộng tài sản ngoài sàn chứng khoán

Một xu hướng nổi bật khác là sự dịch chuyển sang thị trường tư nhân. Khác với cổ phiếu niêm yết, các khoản đầu tư ngoài sàn cho phép nhà đầu tư có quyền kiểm soát lớn hơn, tham gia sớm vào doanh nghiệp tăng trưởng cao và tác động trực tiếp tới hoạt động kinh doanh.

Các “family office” của giới tỷ phú hiện không chỉ mua cổ phiếu mà còn rót vốn vào startup, bất động sản hoặc hạ tầng. Chan Zuckerberg Initiative của Mark Zuckerberg là ví dụ khi vừa hoạt động từ thiện vừa đầu tư vào các công ty phù hợp với định hướng dài hạn của nhà sáng lập.

Xu hướng này phản ánh thay đổi đáng chú ý trong tư duy tài sản. Thay vì chỉ tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, giới siêu giàu ngày càng quan tâm tới khả năng kiểm soát và tạo ảnh hưởng lâu dài lên doanh nghiệp.

Người giàu nghĩ theo thập kỷ

Một trong những điểm khác biệt lớn nhất giữa giới tỷ phú và phần đông nhà đầu tư cá nhân nằm ở thời gian nắm giữ tài sản. Warren Buffett từng nói thời gian nắm giữ lý tưởng của ông là “mãi mãi”. Jeff Bezos cũng nhiều lần nhấn mạnh Amazon ưu tiên vị thế dài hạn thay vì lợi nhuận ngắn hạn theo từng quý.

Theo Medium, phần lớn tài sản tỷ phú được xây dựng trong 20-30 năm chứ không đến chỉ sau vài thương vụ. Độ tuổi trung vị để một tỷ phú tự thân lần đầu chạm mốc tỷ USD hiện đã trên 50 tuổi.

Điều này cho thấy tốc độ làm giàu của giới siêu giàu thường chậm hơn hình dung phổ biến trên mạng xã hội. Sức mạnh lớn nhất không nằm ở “bắt đúng sóng”, mà ở việc duy trì tài sản đủ lâu để lãi kép phát huy hiệu quả.

Nợ không phải lúc nào cũng xấu

Một trong những hiểu lầm phổ biến trong tài chính cá nhân là coi mọi khoản nợ đều nguy hiểm. Trên thực tế, nhiều tỷ phú sử dụng đòn bẩy tài chính như một công cụ tăng trưởng. Các ông trùm bất động sản dùng tài sản thế chấp để mua thêm tài sản mới. Nhiều quỹ đầu tư cũng dùng nợ để khuếch đại hiệu suất.

Tuy nhiên, điểm khác biệt là họ luôn duy trì lượng tiền mặt lớn để phòng khủng hoảng. Ông Shiv Nadar được cho là đang nắm hơn 7,3 tỷ USD tiền mặt nhằm sẵn sàng hành động khi cơ hội xuất hiện hoặc thị trường biến động mạnh.

Theo Billionaire Watch Insights, nguyên tắc quan trọng không nằm ở việc có vay hay không, mà là khả năng kiểm soát dòng tiền. “Nợ tốt” thường gắn với tài sản có khả năng tăng giá hoặc tạo dòng tiền, trong khi nợ tiêu dùng lại dễ phá hủy tài chính cá nhân.

Giới tỷ phú luôn xây “lớp phòng thủ” cho tài sản

Tỷ phú Warren Buffett nhiều lần nhắc tới khái niệm “economic moat” - hào kinh tế bảo vệ doanh nghiệp khỏi cạnh tranh. Với giới siêu giàu, khái niệm này còn được áp dụng cho tài sản cá nhân. “Hào tài chính” có thể là nhiều nguồn thu nhập, quỹ dự phòng, bảo hiểm hoặc cấu trúc quản lý tài sản bài bản. Nhiều tỷ phú đưa tài sản vào family office nhằm quản trị rủi ro, tối ưu thuế và xử lý kế hoạch thừa kế.

Một số người thậm chí chuyển nơi sinh sống tới các bang hoặc quốc gia có chính sách thuế thuận lợi hơn như Texas hay Dubai.

Điểm đáng chú ý là giới siêu giàu thường dành thời gian bảo vệ tài sản sau khi tạo ra tài sản. Điều này trái ngược với tâm lý chỉ tập trung kiếm tiền mà thiếu kế hoạch phòng thủ tài chính phổ biến ở các nhà đầu tư cá nhân.

Cho đi cũng là một chiến lược dài hạn

Hoạt động từ thiện của giới tỷ phú hiện không còn đơn thuần là quyên góp. Bill & Melinda Gates Foundation, Bezos Earth Fund hay Chan Zuckerberg Initiative đều được thiết kế để giải quyết các vấn đề dài hạn đồng thời phản ánh tầm nhìn của người sáng lập.

Theo Billionaire Watch Insights, hơn 250 tỷ phú đã tham gia cam kết Giving Pledge, đồng ý cho đi phần lớn tài sản của mình.

Việc cho đi khi còn sống giúp họ trực tiếp quyết định dòng tiền được sử dụng ra sao, xây dựng di sản cá nhân và đồng thời tạo lợi thế thuế.

Hoạt động từ thiện của giới tỷ phú không chỉ mang tính nhân đạo mà còn mang yếu tố chiến lược (Ảnh: Observer).

Người bình thường có thể học gì?

Không phải ai cũng có điều kiện xây dựng doanh nghiệp tỷ USD, nhưng nhiều nguyên tắc của giới siêu giàu vẫn có thể áp dụng ở quy mô nhỏ hơn. Đó có thể là sở hữu cổ phiếu trả cổ tức, căn hộ cho thuê hoặc một phần doanh nghiệp nhỏ để tạo tài sản thay vì chỉ phụ thuộc lương hàng tháng.

Bài học quan trọng khác là tránh tư duy làm giàu quá nhanh. Theo Billionaire Watch Insights, phần lớn tài sản lớn đều được xây dựng qua nhiều chu kỳ kinh tế và trong thời gian rất dài.

Việc phát triển chuyên môn sâu, đa dạng hóa hợp lý, kiểm soát nợ và duy trì quỹ dự phòng cũng được xem là những “phiên bản thu nhỏ” của chiến lược tài sản mà giới tỷ phú áp dụng suốt nhiều thập kỷ.

Trong bối cảnh người trẻ ngày càng quan tâm tới tự do tài chính, bất động sản và đầu tư dài hạn, các nguyên tắc này tiếp tục được xem như một “bản đồ tài chính” thực tế hơn nhiều so với các mô hình làm giàu cấp tốc trên mạng xã hội.