Nhiều lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư tại Thung lũng Silicon đang đồng loạt lên tiếng ủng hộ tỷ phú Jensen Huang, người đã từ chức Giám đốc điều hành (CEO) Nvidia, sau khi xuất hiện thông tin ông có quan hệ tình cảm ngoài hôn nhân.

Trong các bài đăng trên mạng xã hội và thư gửi hội đồng quản trị Nvidia, nhiều tỷ phú cùng giới doanh nhân đồng nghiệp mô tả ông Huang là một nhà lãnh đạo xuất chúng, không thể thay thế tại Nvidia. Họ cho rằng việc ông Huang rời đi sẽ khiến Mỹ tụt lại trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, họ chỉ trích hội đồng quản trị Nvidia vì đã nhượng bộ trước sức ép.

“Jensen đã điều hành chuỗi cung ứng tại Nvidia một cách xuất sắc, nhiều thỏa thuận trong chuỗi cung ứng đó được thực hiện dựa trên sự tin tưởng và cam kết trực tiếp với Jensen, chứ không phải hợp đồng bằng văn bản”, Elon Musk, giám đốc điều hành (CEO) SpaceX và là người giàu nhất thế giới, viết trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm thứ bảy. “Nếu không có Jensen, ít nhất một số thỏa thuận quan trọng đó sẽ đổ vỡ”, theo ông Musk.

Cựu CEO Nvidia Jensen Huang (Ảnh: DPA).

Làn sóng ủng hộ này cho thấy vai trò then chốt của Nvidia trong cơn sốt AI hiện nay, cũng như tầm ảnh hưởng của ông Huang trong quá trình đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị lớn nhất thế giới.

Khởi đầu với việc sản xuất chip máy tính phục vụ trò chơi điện tử, Nvidia hiện kiểm soát khoảng 90% thị trường chip tiên tiến được sử dụng trong các dự án AI quy mô lớn - lĩnh vực đang thúc đẩy nền kinh tế Mỹ. Trong quá trình phát triển đó, ông Huang cũng trở thành một trong những nhà đàm phán và thiết lập quan hệ kinh doanh xuất sắc nhất Thung lũng Silicon, biến Nvidia thành một nguồn cung cấp chip và vốn quan trọng cho các công ty khởi nghiệp.

“Chúng tôi cho rằng hội đồng quản trị không nên vội vàng tìm người thay thế Jensen, bởi điều đó có thể đi ngược lại và gây tổn hại đến lợi ích tốt nhất của các cổ đông”, Brad Gerstner, CEO Altimeter Capital Management, và Gavin Baker, Giám đốc đầu tư của Atreides Management, viết trong một bức thư.

Hai nhà đầu tư, có công ty nắm giữ cổ phần Nvidia, đề nghị hội đồng quản trị xem xét “tất cả các phương án hiện có, bao gồm khả năng ông Jensen Huang quay trở lại”.

Một bức thư ngỏ gửi hội đồng quản trị Nvidia, mang tiêu đề “Đứng về phía Jensen” (Stand With Jensen), kêu gọi công ty khôi phục chức vụ CEO cho ông Huang, tiến hành một cuộc điều tra độc lập và giải thích những quyết định của mình.

Tính đến sáng thứ nảy, bức thư đã nhận được gần 100.000 chữ ký. Những người ký tên bao gồm nhân viên hiện tại và cựu nhân viên Nvidia, các đối tác kinh doanh như ông Musk, cùng lãnh đạo các công ty khởi nghiệp và nhà đầu tư, trong đó có Garry Tan, CEO quỹ đầu tư mạo hiểm Y Combinator.

Một số lãnh đạo doanh nghiệp và nhà đầu tư còn đưa ra những phát biểu gay gắt hơn.

“Jensen đã mắc một sai lầm của người mới vào nghề”, Pavel Durov, CEO ứng dụng nhắn tin Telegram, viết trên mạng xã hội. “Những người sáng lập doanh nghiệp: Đừng để người khác lập hội đồng quản trị cho mình. Hãy tự mình nắm quyền kiểm soát hội đồng quản trị”.

Tim Sweeney, CEO hãng phát triển trò chơi điện tử Epic Games, cho rằng hội đồng quản trị Nvidia có “những vấn đề nghiêm trọng về quản trị doanh nghiệp” và đã bị “thao túng nhận thức”, dẫn đến quyết định đẩy một nhà lãnh đạo có tầm nhìn xuất chúng hiếm có trong cả một thế hệ ra khỏi công ty.

Trước khi ông Huang từ chức, ông Sweeney từng tuyên bố rằng nếu hội đồng quản trị Nvidia loại bỏ ông Huang, đó sẽ là “một quyết định ngu ngốc ngang với việc Apple sa thải Steve Jobs”.

Năm 1985, hội đồng quản trị Apple từng buộc ông Jobs rời công ty. Tuy nhiên, ông trở lại Apple và một lần nữa đảm nhiệm chức CEO vào năm 1997.

Elad Gil, một nhà đầu tư trong lĩnh vực vốn đầu tư mạo hiểm, viết trong một bài đăng hôm thứ năm rằng việc ông Huang từ chức là “lời nhắc nhở hữu ích để tất cả những người sáng lập doanh nghiệp xem xét lại thành phần hội đồng quản trị của mình”.

Ông khuyên các nhà sáng lập nên “điều chỉnh lại thành phần hội đồng quản trị khi công ty đang trong giai đoạn thuận lợi, nhằm tránh những quyết định đột ngột khi khó khăn ập đến”.

Trong số những người lên tiếng còn có Travis Kalanick, đồng sáng lập và cựu CEO Uber.

Năm 2017, các nhà đầu tư lớn nhất của Uber đã yêu cầu ông Kalanick từ chức trong bối cảnh công ty đối mặt với hàng loạt bê bối pháp lý và đạo đức ngày càng nghiêm trọng. Ông Kalanick sau đó rời vị trí CEO và không quay trở lại Uber.